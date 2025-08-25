Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Προσλήψεις με ένα έγγραφο: Οι 8 άξονες του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Προσλήψεις με ένα έγγραφο: Οι 8 άξονες του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά
Οι 8 άξονες του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 8 άξονες και στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Στη διαμόρφωσή του ελήφθη υπόψη πλήθος βελτιωτικών προτάσεων εργαζομένων, επιχειρήσεων και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με τους οποίους προηγήθηκε μάλιστα ένας γόνιμος γύρος εκτενούς διαλόγου, κατά τη διάρκεια του οποίου κατεγράφησαν σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις.

Αναλυτικά οι βασικοί άξονες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Οικονομία

Πρώτος άξονας – Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

  • Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.
  • Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.
  • Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.
  • Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

Δεύτερος άξονας – Μείωση γραφειοκρατίας:

  • Καταργούνται έντυπα όπως βιβλίο αδειών.
  • Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.
  • Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

-Ευέλικτη προσέλευση ±120’
-Κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

Τρίτος άξονας – Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

  • Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.
  • Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

Τέταρτος άξονας – Ενίσχυση εργαζομένων:

  • Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, π.χ. για γονείς.
  • Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.
  • Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.
  • Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.
  • Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά τη Ψηφιακή Κάρτα – θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

Πέμπτος άξονας – Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

  • Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.
  • Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.
  • Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.
  • Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος “ΗΡΙΔΑΝΟΣ”.

Έκτος άξονας – Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρείς σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Έβδομος άξονας – Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας:

  • Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.
  • Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.
  • Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

Όγδοος άξονας – Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις:

  • Η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.
  • Όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν θα οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
  • Δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις οργανώσεις συνταξιούχων.
  • Οι σχετικές παρατηρήσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Παιδεία
Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Παιδεία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ – Μια ματιά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Α’ Μέρος)

2Γ/2025 ΑΣΕΠ – Μια ματιά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Α’ Μέρος)

Οικονομία
Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις που πρέπει να τις ξέρεις

Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις που πρέπει να τις ξέρεις

Οικονομία

NETWORK

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr