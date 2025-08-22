Τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 7,6 δισ. ευρώ.

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε μείωση του εξωτερικού της ελλείμματος στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέλιξη που σχολιάζει και η Eurobank στο δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 7,6 δισ. ευρώ, χαμηλότερο σε σχέση με το 2024, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη θετική πορεία του τουρισμού.

Ωστόσο, η τράπεζα επισημαίνει ότι το ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό, καθώς οι εισαγωγές εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις εξαγωγές και η χρηματοδότηση της οικονομίας βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε ξένα κεφάλαια.

Η χρηματοδότηση του ελλείμματος προήλθε κυρίως από επενδύσεις χαρτοφυλακίου μη κατοίκων, όπως η αγορά ελληνικών χρεογράφων και μετοχών, ενώ συμπληρωματικό ρόλο διαδραμάτισαν οι άμεσες και λοιπές επενδύσεις.

Η αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων, σημειώνει η Eurobank, είναι κρίσιμη για την ενίσχυση του ΑΕΠ και της αποταμίευσης, ώστε να μειωθεί σταδιακά η εξάρτηση από εισροές εξωτερικών κεφαλαίων και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας.

Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ ή 8,3%. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη: το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος κατά 757,9 εκατ. ευρώ (20,1%), ενώ το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε σημαντική συρρίκνωση κατά 1,45 δισ. ευρώ (31,9%).

Αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 419,2 εκατ. ευρώ (2,4%), κυρίως λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τη μέση τιμή brent να διαμορφώνεται στα 70,7 δολάρια/βαρέλι έναντι 83,4 δολαρίων/βαρέλι το 2024. Αντίθετα, εξαιρουμένων καυσίμων και πλοίων, το έλλειμμα αγαθών διευρύνθηκε κατά 273,3 εκατ. ευρώ (2,0%) εξαιτίας της ταχύτερης ανόδου των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές.

Στο ισοζύγιο υπηρεσιών, το πλεόνασμα αυξήθηκε οριακά κατά 38,6 εκατ. ευρώ (0,5%). Η θετική πορεία του τουρισμού, με αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 11% στα 7,7 δισ. ευρώ, ενισχύθηκε από την άνοδο του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά 437,3 εκατ. ευρώ (7,9%). Η βελτίωση αυτή σχεδόν εξανεμίστηκε από τη μείωση του πλεονάσματος μεταφορών κατά 435,3 εκατ. ευρώ (29,3%), λόγω χαμηλότερων ναύλων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε κατά 99,4 εκατ. ευρώ (9%), κυρίως από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ μικρότερη συμβολή είχε το ισοζύγιο μισθών.