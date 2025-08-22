Games
Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026
Με την απόφαση αυτή επιδιώκεται να γίνει πιο δίκαιη η κατανομή του κόστους του ρεύματος για όλους και να δοθεί κίνητρο τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο έξυπνα,

Στον καθορισμό των Περιόδων Μέγιστης Ζήτησης για το έτος 2026 προχώρησε με απόφασή της η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με στόχο να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος και να προσαρμοστούν οι χρεώσεις χρήσης δικτύου στις πραγματικές αιχμές κατανάλωσης ρεύματος.

Η απόφαση στηρίζεται σε αναλυτικά στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2023 και 2024 και δείχνει ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει, με τις ώρες αιχμής να μετακινούνται αργότερα το βράδυ σε σχέση με το παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα, για τους μήνες του χειμώνα, δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο, οι ώρες αιχμής παραμένουν από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, καθώς τότε παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω θέρμανσης και χρήσης ηλεκτρικών συσκευών. Στους μεταβατικούς μήνες, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η περίοδος μεταφέρεται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11, ενώ για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, η αιχμή ξεκινά στις 7 το βράδυ και φτάνει έως τα μεσάνυχτα. Αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και άλλων συσκευών ψύξης συνεχίζεται πλέον πολύ αργά, πιέζοντας το δίκτυο μέχρι αργά τη νύχτα.

Για έναν απλό καταναλωτή, η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι αν χρησιμοποιεί ενεργοβόρες συσκευές –όπως πλυντήριο, ηλεκτρικό φούρνο ή κλιματιστικό– μέσα σε αυτές τις ώρες, τότε θα συμβάλλει περισσότερο στο φορτίο του δικτύου και θα επηρεάζεται αναλόγως από τις χρεώσεις. Αντίθετα, αν μεταφέρει κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες εκτός των περιόδων αιχμής, για παράδειγμα αργά το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί, μπορεί να έχει μικρότερο κόστος.

Για τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για τις βιομηχανίες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, η απόφαση είναι ακόμα πιο σημαντική, καθώς το κόστος χρήσης του δικτύου επηρεάζει καθοριστικά τον συνολικό τους προϋπολογισμό. Γι’ αυτό και οι ώρες αιχμής χρησιμοποιούνται συχνά σαν «σήμα» ώστε οι επιχειρήσεις να οργανώνουν την παραγωγή τους με τρόπο που θα περιορίζει την κατανάλωση τις συγκεκριμένες περιόδους.

Η ΡΑΑΕΥ ξεκαθαρίζει ότι οι ώρες αυτές αφορούν μόνο τις εργάσιμες ημέρες και όχι Σαββατοκύριακα ή αργίες, καθώς τότε η ζήτηση είναι αισθητά χαμηλότερη.

