ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον μήνα Ιούλιο

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 795.588 άτομα.

Από αυτά 426.724 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

⦁ Οι άνδρες ανέρχονται σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).
⦁ Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 253.364 άτομα (ποσοστό 31,8%).
⦁ Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 359.845 άτομα (ποσοστό 45,2%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 282.275 άτομα (ποσοστό 35,5%) και 159.424 άτομα (ποσοστό 20,0%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.948 άτομα, από τα οποία οι 104.211 (ποσοστό 93,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.287 (ποσοστό 38,1%) και οι γυναίκες σε 68.661 (ποσοστό 61,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.984 (ποσοστό 85,6%) είναι κοινοί, 1.734 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 950 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.486 (ποσοστό 5,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 57 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 795.588 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -53.014 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο 2024 και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 110.948 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -28.176 άτομα (-20,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο 2024 και αύξηση κατά 14.312 άτομα (14,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας πατήστε εδώ.

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Παράλληλο Μηχανογραφικό: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί - Σε ποιες περιοχές

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών απο τις 18 έως τις 22 Αυγούστου

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

