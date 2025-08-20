Games
ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 διορισμούς σε κέντρα κράτησης

pexels/Math
Μόνιμες προσλήψεις από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2021.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο Πίνακας Διοριστέων της Προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, εξήντα μίας (61) εκ των εκατόν ενενήντα έξι (196) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κλάδων/Ειδικοτήτων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ 58/2021, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί το ΦΕΚ 833/07.03.2025/τ. Γ΄ το οποίο αφορά στην πλήρωση εκατόν είκοσι μίας (121) εκ των εκατόν ενενήντα έξι (196) θέσεων.

Οικονομία

Σημείωση:

Οι λοιπές δέκα τέσσερις (14) θέσεις, από τις εκατό ενενήντα έξι (196) συνολικά θέσεις της προκήρυξης αφορούν θέσεις που καλύπτονται από γυναίκες υποψήφιες, των κλάδων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης και ειδικότερα [κωδ. Θέσης 214 - τέσσερις (4) θέσεις, κωδ. Θέσεων 222 - δύο (2) θέσεις και κωδ. Θέσεων 232 - οκτώ (8) θέσεις], παραμένουν κενές λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποψήφιες γυναίκες, οι οποίες να έχουν συμπεριλάβει μεταξύ των προτιμήσεων τους, στην αίτηση συμμετοχής τους, έναν τουλάχιστον προαναφερόμενο κωδικό.

