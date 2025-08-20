Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Στα 368,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος Ιουνίου 2025

Στα 368,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος Ιουνίου 2025
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δημοσίευσε το τριμηνιαίο δελτίο για την πορεία του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στα 368,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2025, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τον Μάρτιο (366,3 δισ.) και τον Δεκέμβριο του 2024 (364,9 δισ.). Το σύνολο του χρέους εξακολουθεί να είναι σε σταθερό επιτόκιο, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους από ενδεχόμενες αναταράξεις στις αγορές.

Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους διαμορφώθηκε στα 18,7 έτη, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης κινείται σε χαμηλά επίπεδα, στο 1,33% με βάση τα ταμειακά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης κατέγραψαν άνοδο, φθάνοντας τα 41,9 δισ. ευρώ, από 40,1 δισ. τον Μάρτιο και 36,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024.

Για την κεντρική διοίκηση, το χρέος ανήλθε σε 403,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 73% παραμένει μη διαπραγματεύσιμο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα είναι εκφρασμένη σε ευρώ.

Στα τέλη Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκαν στα 16,5 δισ. ευρώ, με τον λογαριασμό αποθεματικού (cash buffer) να παραμένει στα 10,7 δισ.

Στο μέτωπο του νέου δανεισμού, το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Ελλάδα άντλησε κεφάλαια μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων, με το μέσο σταθμικό κόστος να ανέρχεται στο 2,92%.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Η νέα εταιρεία του Γιώργου Καρατζαφέρη, οι Motor Oil και HELLENiQ ENERGY, η Creativity Innovation του Νίκου Ευαγγελάτου και ο ΟΔΔΗΧ

Η νέα εταιρεία του Γιώργου Καρατζαφέρη, οι Motor Oil και HELLENiQ ENERGY, η Creativity Innovation του Νίκου Ευαγγελάτου και ο ΟΔΔΗΧ

Market Maven
Αναβολή δημοπρασίας ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Αναβολή δημοπρασίας ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Οικονομία
Τι δείχνουν οι αποδόσεις ομολόγων για το δημόσιο χρέος

Τι δείχνουν οι αποδόσεις ομολόγων για το δημόσιο χρέος

Οικονομία
Eurostat: Νέα πρωτιά για την Ελλάδα στη μείωση του δημόσιου χρέους

Eurostat: Νέα πρωτιά για την Ελλάδα στη μείωση του δημόσιου χρέους

Οικονομία

NETWORK

Η συνταγή του Χάρβαρντ για ένα υγιεινό δείπνο – Έτοιμη σε 15 λεπτά

Η συνταγή του Χάρβαρντ για ένα υγιεινό δείπνο – Έτοιμη σε 15 λεπτά

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

healthstat.gr
Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού

Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού

ienergeia.gr
Δήμος Λαυρεωτικής: Μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς

Δήμος Λαυρεωτικής: Μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς

ienergeia.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

ienergeia.gr
Τα λάθη που κάνουμε όλοι όταν στεγνώνουμε και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα λάθη που κάνουμε όλοι όταν στεγνώνουμε και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Τα «δωράκια» από τη ΔΕΘ θα τα «φάνε» πάλι φόροι και ακρίβεια

Γιάννης Τριήρης: Τα «δωράκια» από τη ΔΕΘ θα τα «φάνε» πάλι φόροι και ακρίβεια

ienergeia.gr