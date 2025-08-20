Στα 368,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος Ιουνίου 2025

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δημοσίευσε το τριμηνιαίο δελτίο για την πορεία του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στα 368,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2025, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τον Μάρτιο (366,3 δισ.) και τον Δεκέμβριο του 2024 (364,9 δισ.). Το σύνολο του χρέους εξακολουθεί να είναι σε σταθερό επιτόκιο, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους από ενδεχόμενες αναταράξεις στις αγορές.

Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους διαμορφώθηκε στα 18,7 έτη, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης κινείται σε χαμηλά επίπεδα, στο 1,33% με βάση τα ταμειακά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης κατέγραψαν άνοδο, φθάνοντας τα 41,9 δισ. ευρώ, από 40,1 δισ. τον Μάρτιο και 36,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024.

Για την κεντρική διοίκηση, το χρέος ανήλθε σε 403,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 73% παραμένει μη διαπραγματεύσιμο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα είναι εκφρασμένη σε ευρώ.

Στα τέλη Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκαν στα 16,5 δισ. ευρώ, με τον λογαριασμό αποθεματικού (cash buffer) να παραμένει στα 10,7 δισ.

Στο μέτωπο του νέου δανεισμού, το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Ελλάδα άντλησε κεφάλαια μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων, με το μέσο σταθμικό κόστος να ανέρχεται στο 2,92%.