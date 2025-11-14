Οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του 2025 καλύφθηκαν κυρίως μέσω δύο κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων σταθερού επιτοκίου.

Η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς το πρόγραμμα εκδόσεων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το έτος έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το 2025 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε περαιτέρω μείωση τόσο σε απόλυτο αριθμό όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξέλιξη που αποδίδεται στη συνέχιση της ανόδου του ονομαστικού και του πραγματικού ΑΕΠ. Παράλληλα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου διατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Η στρατηγική βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης επέτρεψε συνεχή παρουσία του Δημοσίου στο βραχυχρόνιο κομμάτι της καμπύλης αποδόσεων, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της μέσης σταθμικής ωρίμανσης του δανεισμού και στη διατήρηση των δεικτών αναχρηματοδότησης σε χαμηλά επίπεδα.

Οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του 2025 καλύφθηκαν κυρίως μέσω δύο κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων σταθερού επιτοκίου, στις οποίες συνυπολογίζεται και η επικείμενη πρόωρη εξόφληση διμερών δανείων GLF ύψους 5,29 δισ. ευρώ. Η πρώτη έκδοση, ύψους 4 δισ. ευρώ, αφορούσε νέο δεκαετές ομόλογο λήξης 2035, ενώ η δεύτερη περιλάμβανε διπλή έκδοση συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ μέσω επανέκδοσης 15ετούς και 30ετούς ομολόγου λήξης 2038 και 2054 αντίστοιχα, σε συνδυασμό με επαναγορά ομολόγων λήξης 2026 ύψους 1,5 δισ. Ευρώ.

Με τις παραπάνω κινήσεις, καθώς και με τη χρήση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων, υλοποιήθηκε σχεδόν στο σύνολό του το εγκεκριμένο δανειακό πρόγραμμα του έτους, συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμών χρέους. Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα σημεία αναφοράς της καμπύλης αποδόσεων μέσω επαρκώς ρευστών εκδόσεων και βελτιώθηκαν οι όγκοι συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν και τρεις δημοπρασίες επανέκδοσης ομολόγων, σε σταθερό μηνιαίο προγραμματισμό, από τις οποίες αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητα και επιβεβαιώνοντας την επιστροφή στην κανονικότητα της εκδοτικής δραστηριότητας.

Με δεδομένα τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και τις περιορισμένες ανάγκες χρηματοδότησης για το 2026, ως αποτέλεσμα και των προπληρωμών, η δανειακή στρατηγική της επόμενης χρονιάς αναμένεται εκ νέου συγκρατημένη.