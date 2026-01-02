Στην αγωγή που κατέθεσε στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο μουσικός Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ κατονομάζει ως εναγόμενους τον Γουίλ Σμιθ και την Treybull Studios Management.

Αγωγή κατά του Γουίλ Σμιθ κατέθεσε βιολονίστας, κατηγορώντας τον ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση και αθέμιτη απόλυση.

Στην αγωγή που κατέθεσε στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο μουσικός Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ κατονομάζει ως εναγόμενους τον Γουίλ Σμιθ και την Treybull Studios Management, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού και μουσικού αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας στην Daily Beast: «Οι ισχυρισμοί του κ. Τζόζεφ σχετικά με τον πελάτη μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι. Αρνούμαστε τις κατηγορίες και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς και να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα έρθει στο φως».

Το Variety αναφέρει ότι στην αγωγή, ο 33χρονος μουσικός κατηγορεί τον Γουίλ Σμιθ για «επιθετική συμπεριφορά» ενώ ήταν μέλος του συγκροτήματος στην περιοδεία "Based on a True Story" πέρυσι.

Με πληροφορίες από Independent