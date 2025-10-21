Οι μεγαλύτερες εισροές προήλθαν από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές (10,47 δισ. ευρώ), φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (7,82 δισ. ευρώ), καθώς και κοινωνικές εισφορές (8,02 δισ. ευρώ).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε στο διάστημα αυτό πλεόνασμα ύψους 1,99 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το ισοζύγιο χωρίς τις πληρωμές τόκων, ανήλθε σε 3,99 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 31,53 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 30,34 δισ. ευρώ του δεύτερου τριμήνου του 2024. Οι μεγαλύτερες εισροές προήλθαν από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές (10,47 δισ. ευρώ), φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (7,82 δισ. ευρώ), καθώς και κοινωνικές εισφορές (8,02 δισ. ευρώ). Παράλληλα, οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν σε 1,4 δισ. ευρώ, από 972 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 29,54 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Από αυτές, οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν στα 27,53 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές τόκων υποχώρησαν ελαφρώς στα 2,0 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές παρέμειναν σχεδόν σταθερές στα 11,72 δισ. ευρώ, ενώ οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 6,23 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025 ανήλθε στα 368,6 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 369,4 δισ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2024. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο των εκδόσεων χρεογράφων, που ανήλθαν στα 98,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 90,6 δισ. ευρώ ήταν μακροπρόθεσμα, ενώ τα βραχυπρόθεσμα περιορίστηκαν στα 7,6 δισ. ευρώ. Τα δάνεια της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν στα 262,8 δισ. ευρώ από 267,1 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

