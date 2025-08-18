Games
Ανέλαβε ο Αντώνης Βαρθολομαίος νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ με τετραετή θητεία

Ανέλαβε ο Αντώνης Βαρθολομαίος νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ με τετραετή θητεία Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Διαδέχεται τον Δημήτρη Ντζανάτο στη θέση του προέδρου της ΕΕΕΠ.

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος ανέλαβε νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Η θητεία του θα είναι τετραετής και ξεκινά με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η τοποθέτηση του κ. Βαρθολομαίου έρχεται μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου προέδρου Δημήτρη Ντζανάτου, τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία είχε παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης.

Προηγήθηκε θετική γνώμη, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στις 31 Ιουλίου 2025.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού και ότι η τοποθέτηση δεν προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής.

Ο κ. Βαρθολομαίος, απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών, καλείται να αναλάβει καθήκοντα σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

