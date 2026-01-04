Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Νικολάς Μαδούρο, αφού πλέον είναι αντιμέτωπος με τις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ. Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στο Νέα Υόρκη και η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία και όπλα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) αφού ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ’Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.

Η 56χρονη δικηγόρος γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 ως κόρη ενός αριστερού αντάρτη. Η καταγόμενη από το Καράκας συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης.

Παράλληλα με το ρόλο της ως αντιπροέδρου, η Ροντρίγκεζ διετέλεσε επίσης υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, γεγονός που την κατέστησε βασική μορφή για την οικονομία της Βενεζουέλας και τον παραπαίοντα ιδιωτικό τομέα.

Έγινε αντιπρόεδρος το 2018, αφού υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων υπουργός επικοινωνίας και πληροφόρησης, υπουργός εξωτερικών και επικεφαλής μιας φιλοκυβερνητικής συντακτικής συνέλευσης που ενίσχυσε τις εξουσίες του Μαδούρο το 2017.

Εφάρμοσε ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τη Ροντρίγκεζ «τίγρη» για την ακλόνητη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Είπε επίσης ότι ήταν «μια νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χιλιάδες μάχες».

Ο Τραμπ είπε ότι η Ροντρίγκες δήλωσε στον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη».

Ωστόσο, σε ηχητικό μήνυμα κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση να προσκομίσει αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι ζωντανοί.