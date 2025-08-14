Games
ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών απο τις 18 έως τις 22 Αυγούστου

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών απο τις 18 έως τις 22 Αυγούστου Φωτογραφία: UNSPLASH
Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ των επόμενων ημερών.

Το ποσό των 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους, θα καταβληθεί από τις 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

