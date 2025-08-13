Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 – 45 Ερωτήσεις ΚΔΥ (άρθρα 147-164)

Προετοιμάσου για τις προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 που θα διενεργηθούν τον Νοέμβρη με 45 κρίσιμες ερωτήσεις από τα άρθρα 147 έως 164 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή σου και οδηγήσου με σιγουριά προς την επιτυχία.

Οι προφορικές εξετάσεις της ΕΣΔι για δικαστικούς υπαλλήλους απαιτούν όχι μόνο καλή γνώση των διατάξεων της εξεταστέας ύλης αλλά και ικανότητα άμεσης και σαφούς απάντησης υπό πίεση.

Με στόχο να κάνω την ύλη όσο πιο απλή και κατανοητή γίνεται, συγκέντρωσα για εσάς τα πιο σημαντικά σημεία στις συγκεκριμένες διατάξεις, ώστε να τα αφομοιώσετε γρήγορα και ουσιαστικά.

Πάμε!

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (άρθρα 147-158)

Ποια η διαφορά κατανομής και τοποθέτησης;

Με τη διαδικασία της κατανομής η οποία πραγματοποιείται με το διορισμό, ο δικαστικός υπάλληλος κατανέμεται σε ειδικότερη θέση οργανικής μονάδας της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί.

Τι συμβαίνει όταν μετακινείται ένας δικαστικός υπάλληλος;

Μεταβάλλεται η θέση του υπαλλήλου σε άλλη οργανική μονάδα (σε άλλο τμήμα) του ίδιου δικαστηρίου.

Τι συμβαίνει όταν μετατίθεται ένας δικαστικός υπάλληλος;

Μετακινείται ο υπάλληλος από τη θέση που κατέχει σε άλλη ομοιόβαθμη θέση του ίδιου κλάδου και ίδιου τομέα, άλλης όμως υπηρεσίας με αποτέλεσμα να μην ανήκει οργανικά πλέον στην προηγούμενη του οργανική μονάδα.

Τι συμβαίνει όταν αποσπάται ένας δικαστικός υπάλληλος;

Ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά σε άλλη υπηρεσία ενώ συνεχίζει να ανήκει οργανικά στην υπηρεσία από την οποία αποσπάστηκε.

Τι αφορά η ένταξη;

Στους δικαστικούς υπαλλήλους παρέχεται το δικαίωμα να αναγνωριστεί στο πρόσωπό τους για την βαθμολογική τους ένταξη (αντί να ενταχθούν ΜΚ1 να ενταχθούν ΜΚ3 για παράδειγμα) υπηρεσία που έχει διανυθεί στο δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΟΤΑ και σε όργανα της ΕΕ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να τους αναγνωριστεί και προϋπηρεσία από ιδιωτικό τομέα έως 7 έτη που αφορούσε συναφές αντικείμενο και αποδεικνύεται.

Τι συμβαίνει όταν μετατάσσεται ένας δικαστικός υπάλληλος;

Μετακινείται ο δικαστικός υπάλληλος σε άλλο κλάδο (πχ από ΠΕ γραμματέων σε ΠΕ δημοσιονομικού ελέγχου) είτε αλλάζει τομέα (πχ από δικαστικός υπάλληλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε δικαστικό υπάλληλο στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια). Και στις δύο περιπτώσεις η μετάταξη ισοδυναμεί με απόλυση του υπαλλήλου από την παλιά του θέση και διορισμό σε νέα θέση με τη διαφορά ότι οι δύο αυτές πράξεις συμπίπτουν χρονικά ώστε να μην επέρχεται διακοπή της υπαλληλικής σχέσης του μετατασσόμενου.

Πως γίνεται η μετακίνηση;

Με απόφαση του διευθύνοντος ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της γραμματείας.

Πότε δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του δικαστικού υπαλλήλου;

Πριν τη συμπλήρωση διετίας στην οργανική μονάδα.

Πότε είναι υποχρεωτική η μετακίνηση;

Μόλις συμπληρωθούν έξι έτη.

Πως γίνεται η μετάθεση;

Γίνεται με αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου (με τη μορφή ερωτήματος) η οποία διαβιβάζεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Η μετάθεση επιτρέπεται σε κενή οργανική θέση και αφού συμφωνήσει το υπηρεσιακό, διενεργείται δίχως καθυστέρηση, με πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πότε δεν επιτρέπεται η μετάθεση;

Πριν τη συμπλήρωση διετίας στην οργανική μονάδα εκτός εξαιρέσεων (υπηρεσιακοί, προσωπικοί και λόγοι υγείας) και πριν παρέλθει τριετία από την προηγούμενη μετάθεση εκτός εξαιρέσεων (λόγοι υγείας και συνυπηρέτηση σε παραμεθόριο).

Πως γίνεται η μετάθεση;

Γίνεται με αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου (με τη μορφή ερωτήματος) η οποία διαβιβάζεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Η μετάθεση επιτρέπεται σε κενή οργανική θέση και αφού συμφωνήσει το υπηρεσιακό, διενεργείται δίχως καθυστέρηση, με πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πότε αποστέλλονται τα ερωτήματα (αιτήσεις) για μετάθεση;

Κατά κανόνα, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο και συζητούνται τον επόμενο μήνα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Ποιοι είναι οι λόγοι μετάθεσης;

Λόγοι υγείας, συνυπηρέτηση, λόγοι σπουδών, αμοιβαία μετάθεση και άλλοι σπουδαίοι λόγοι.

Κάθε πότε διενεργούνται οι αμοιβαίες μεταθέσεις;

Οποτεδήποτε.

Ποιες οι προϋποθέσεις μετάθεσης για λόγους υγείας;

Επιτρέπεται κατά κανόνα σε κενή οργανική θέση, κατ’ εξαίρεση γίνεται στον πλησιέστερο τόπο (όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί θέμα υγείας). Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υπάλληλος μετατίθεται στον τόπο που ζήτησε ως υπεράριθμος.

Ποιες οι προϋποθέσεις μετάθεσης για συνυπηρέτηση;

Ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης να είναι δημόσιος υπάλληλος ή επαγγελματίας ή εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα για δύο έτη τουλάχιστο. Μετατίθεται σε κενή οργανική θέση και πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από αίτηση ή κένωση θέσης.

Πότε είναι υποχρεωτική η μετάθεση για συνυπηρέτηση;

Όταν πρόκειται για μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή.

Πότε δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση;

Την τριετία πριν την αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας (64-67 ετών).

Ποιος είναι ο σπουδαίος λόγος στη μετάθεση για σπουδαίο λόγο;

Μπορεί να είναι σοβαρός λόγος υγείας, υπηρεσιακός και άλλοι λόγοι που δεν ορίζονται στα άρθρα π.χ. παρενόχληση, προσωπικές διαφορές, αναφορές μεταξύ υπαλλήλων.

Πόσο διαρκεί η απόσπαση;

Ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμα ένα έτος εφόσον συνεχίζονται οι λόγοι απόσπασης.

Πότε επιτρέπεται απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Μόνο για σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη, αιτιολογημένα.

Πότε είναι δυνατή η απόσπαση σε γραφείο βουλευτή;

Είναι δυνατή μόνο μέχρι ποσοστό 1% επί των υπηρετούντων υπαλλήλων στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πότε απαγορεύεται η απόσπαση;

Πριν την μονιμοποίησή του δικαστικού υπαλλήλου με μοναδική εξαίρεση την κάλυψη επιτακτικής ανάγκης..

Μπορεί να αποσπαστεί προϊστάμενος δικαστικός υπάλληλος;

Όχι, εκτός αν αιτηθεί να απαλλαγεί από τη θέση ευθύνης.

Πότε επιτρέπεται η μετάταξη;

Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας στον κλάδο στον οποίο ανήκει, εφόσον ο δικαστικός υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη θέση στην οποία μετατάσσεται.

Πότε μετατάσσεται ο δικαστικός υπάλληλος σε ανώτερη κατηγορία όταν είχε αποκρύψει τον τίτλο σπουδών του;

Μετά την συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας.

Πως διενεργείται η μετάταξη;

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και μετατάσσεται με τον βαθμό που κατέχει.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ (άρθρα 159-164)

Σε ποιον επιβάλλεται η διαθεσιμότητα;

Σε δικαστικό υπάλληλο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Για ποιον λόγο επιβάλλεται στον δικαστικό υπάλληλο η διαθεσιμότητα;

Λόγω ιάσιμης ασθένειας που παρατείνεται πέραν του προβλεπόμενου χρόνου της αναρρωτικής άδειας.

Πότε αρχίζει η διαθεσιμότητα;

Μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας του δικαστικού υπαλλήλου.

Πόσο διαρκεί η διαθεσιμότητα;

Διαρκεί ένα έτος για κοινές ιάσιμες ασθένειες και έως δύο έτη για δυσίατα νοσήματα.

Ποιες οι συνέπειες της διαθεσιμότητας;

Ο δικαστικός υπάλληλος λαμβάνει το 75% των αποδοχών του και παύεται κάθε παρεπόμενη απασχόληση του δικαστικού υπαλλήλου λόγω της ιδιότητας του.

Πότε επανεξετάζεται η ικανότητα ή η ανικανότητα του δικαστικού υπαλλήλου που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα;

Ένα μήνα πριν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο διαθεσιμότητας ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του δικαστικού υπαλλήλου.

Αν διαγνωστεί ανικανότητα του δικαστικού υπαλλήλου με το πέρας της λήξης της διαθεσιμότητας τι γίνεται;

Απολύεται.

Αν διαγνωστεί ικανός ο δικαστικός υπάλληλος με το πέρας της λήξης της διαθεσιμότητας τι γίνεται;

Αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του (εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο).

Τι σημαίνει αργία;

Απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία χωρίς να λύεται η υπαλληλική σχέση.

Για ποιους λόγους επιβάλλεται η αυτοδίκαιη αργία στους δικαστικούς υπαλλήλους;

Επειδή ο δικαστικός υπάλληλος τελεί σε προσωρινή κράτηση ή εκτίει ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση, αν του επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση η παρεπόμενη ποινή της οριστικής παύσης ακόμα και αν έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της και στην περίπτωση που του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης από πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Πόσο διαρκεί η αυτοδίκαιη αργία;

Αρχίζει αυτοδικαίως είτε από την έκδοση του ανακριτικού εντάλματος προσωρινής κράτησης είτε από την έκδοση της καταδικαστικής δικαστικής απόφασης είτε από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου και λήγει αυτοδικαίως είτε με την έκλειψη του λόγου επιβολής της είτε με την τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης της οριστικής παύσης και ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του.

Σε ποιον δικαστικό υπάλληλο επιβάλλεται η δυνητική αργία;

Στον δικαστικό υπάλληλο κατά του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα που επισύρει την οριστική παύση από την υπηρεσία, είτε του έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης είτε του αποδίδεται άτακτη διαχείριση με αιτιολογημένη έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή άλλου αρμόδιου οργάνου.

Πως επιβάλλεται η δυνητική αργία;

Με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Πόσο διαρκεί η δυνητική αργία;

Διαρκεί καταρχήν ένα έτος, μετά τη λήξη του οποίου το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει τη συνέχιση της ή όχι. Όταν παύσουν οι λόγοι για τους οποίους τέθηκε ο δικαστικός υπάλληλος σε δυνητική αργία τότε επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης επαναφοράς είτε από την παύση της ποινικής δίωξης είτε από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης.

Ποιες οι συνέπειες της αυτοδίκαιης και δυνητικής αργίας;

Κατά τη διάρκεια της αργίας ο δικαστικός υπάλληλος απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων καθηκόντων του και του καταβάλλεται το ήμισυ (50%) των αποδοχών του ενώ σε περίπτωση που πιθανολογείται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισμού του δικαστικού υπαλλήλου ή της οικογένειάς του ή των προστατευόμενων μελών του, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να διατάξει, κατ’ αίτηση του υπαλλήλου, ως προσωρινό μέτρο την αύξηση των αποδοχών αργίας έως 75%.

Πότε επιβάλλεται αναστολή άσκησης καθηκόντων σε δικαστικό υπάλληλο;

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας.

Πως επιβάλλεται η αναστολή άσκησης καθηκόντων;

Επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί (asap) μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο το οποίο συνέρχεται σε 15 ημέρες από τη λήψη της πράξης, και αποφασίζει αν θα τεθεί ο δικαστικός υπάλληλος σε δυνητική αργία.

Καλή μελέτη και καλή Παναγιά!