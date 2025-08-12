Games
Νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό τόκων σε καθυστερούμενες πληρωμές φόρων

Νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό τόκων σε καθυστερούμενες πληρωμές φόρων Φωτογραφία: olia danilevich/PEXELS
Το φορολογικό επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι να υπάρξει σημαντική και σωρευτική διαφοροποίηση του MRO από το επίπεδο του 2014.

Τέθηκε σε ισχύ η απόφαση Α.1120/2025 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εισάγεται νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων μεταβολής των επιτοκίων που εφαρμόζονται στον υπολογισμό τόκων καθυστερούμενων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024).

Η ρύθμιση στοχεύει στη σταθεροποίηση του φορολογικού επιτοκίου και στον περιορισμό των συχνών προσαρμογών που προκύπτουν από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4367/08.08.2025, προβλέπει ότι για τα επόμενα δύο έτη το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων του άρθρου 52 θα μεταβάλλεται μόνο εφόσον η σωρευτική μεταβολή του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης (MRO) της ΕΚΤ, σε σχέση με το επίπεδο της 1ης Ιανουαρίου 2014, φτάσει ή ξεπεράσει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Το MRO την 1η Ιανουαρίου 2014 βρισκόταν στο 0,25%, ενώ τον Αύγουστο του 2025 ανέρχεται σε 2,15%, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 1,90 ποσοστιαίες μονάδες – αύξηση που δεν πληροί το νέο όριο για αλλαγή.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη σημαίνει ότι το φορολογικό επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι να υπάρξει σημαντική και σωρευτική διαφοροποίηση του MRO από το επίπεδο του 2014. Αν, για παράδειγμα, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης φτάσει στο 5,50%, η αύξηση θα ανέλθει σε 5,25 ποσοστιαίες μονάδες και τότε θα ενεργοποιηθεί η αναπροσαρμογή του φορολογικού επιτοκίου.

Το άρθρο 52 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει την επιβολή τόκων στους φορολογούμενους που καθυστερούν να καταβάλουν οφειλές φόρου πέραν της νόμιμης προθεσμίας, καθώς και την καταβολή τόκων από το Δημόσιο σε περίπτωση επιστροφής υπερβάλλοντος ποσού φόρου.

Οι τόκοι υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας έως και την ημέρα πληρωμής, ενώ σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής ο υπολογισμός ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής αίτησης επιστροφής και ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση της επιστροφής ή τον συμψηφισμό.

Με την απόφαση Α.1120/2025, οι μικρές και συχνές διακυμάνσεις του MRO δεν θα έχουν πλέον άμεση επίδραση στο επιτόκιο που εφαρμόζεται για τους τόκους του Δημοσίου. Το μέτρο προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα τόσο στους φορολογούμενους όσο και στη φορολογική διοίκηση, μειώνοντας την αβεβαιότητα που προκαλεί η συχνή αναπροσαρμογή των επιτοκίων λόγω νομισματικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

