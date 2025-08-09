Games
Αποσυνδέονται τα τακτοποιημένα χρέη νομικών προσώπων από μεταβιβάσεις ακινήτων

Αποσυνδέονται τα τακτοποιημένα χρέη νομικών προσώπων από μεταβιβάσεις ακινήτων Φωτογραφία: Eurokinissi
Τι ακριβώς προβλέπει η νέα ρύθμιση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε σημαντική τροποποίηση της διαδικασίας που αφορά τη βεβαίωση οφειλών κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, αποσυνδέοντας ουσιαστικά την εμφάνιση τακτοποιημένων χρεών νομικών προσώπων από τη διαδικασία για το αλληλέγγυο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η νέα ρύθμιση, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4330/07.08.2025, τροποποιεί την απόφαση ΠΟΛ 1275/2013 και έχει στόχο να διευκολύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιπτώσεις όπου στο παρελθόν η αυτόματη εμφάνιση οφειλών είχε μπλοκάρει τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι βεβαιωμένες, μη ληξιπρόθεσμες ή τακτοποιημένες νόμιμα οφειλές νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων θα εμφανίζονται στη βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται για το αλληλέγγυα ευθυνόμενο πρόσωπο μόνο εάν αυτό ζητηθεί ρητά από τον ίδιο στην αίτησή του.

Η δυνατότητα αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν συμμετείχε, κατά τα δύο τελευταία έτη της θητείας του, στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας με ποσοστό άνω του 5%, ή άνω του 0,5% στην περίπτωση εισηγμένων εταιρειών.

Στο ποσοστό συμμετοχής υπολογίζονται επίσης τα ποσοστά που κατέχουν σύζυγοι, σύντροφοι σε σύμφωνο συμβίωσης καθώς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για την απόδειξη του ποσοστού συμμετοχής, το αλληλέγγυα ευθυνόμενο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει η απόφαση Α.1162/2023.

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με την αλλαγή αυτή, αναμένεται να απλοποιηθούν οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιπτώσεις που στο παρελθόν είχαν ανασταλεί λόγω της αυτόματης σύνδεσης οφειλών νομικών προσώπων με τα αλληλέγγυα πρόσωπα.

