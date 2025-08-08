Games
Πότε πληρώνεται το voucher των 100 ευρώ

Πότε πληρώνεται το voucher των 100 ευρώ
Σε αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για την πληρωμή του voucher των 100 ευρώ.

Λίγα προγράμματα έχουν καταγράψει τέτοια επιτυχία όπως αυτό της ευαισθητοποίησης σε θέματα διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον που «έτρεξε» το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τον Ιούλιο.

80.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συμμετείχαν με επιτυχία - και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ - στο σεμινάριο επιμόρφωσης και πλεόν αναμένουν το voucher των 100 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, η πληρωμή θα έρθει μέχρι τις 10 Αυγούστου, αν και η ακριβής ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Σημειώνεται πως η πληρωμή του επιδόματος των 100 ευρώ θα πραγματοποιηθεί με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Προσοχή! Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση, παρακολούθησαν επιτυχώς το τρίωρο σεμινάριο και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το τελικό τεστ αξιολόγησης. Η ΔΥΠΑ έχει διευκρινίσει ότι χωρίς την ολοκλήρωση και των δύο αυτών σταδίων, δεν καταβάλλεται το επίδομα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται «δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι πρώτοι ογδόντα χιλιάδες (80.000) πιστοποιημένοι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα της παρούσας, ήτοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης και έχουν επιτύχει στη διαδικασία αξιολόγησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιμόρφωσης προϋποθέτει την επίτευξη ποσοστού επιτυχίας τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) στην διαδικασία αξιολόγησης [...] Η επιλογή των ωφελούμενων που θα λάβουν την αποζημίωση γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας ολοκλήρωσης του προγράμματος, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων οι οποίες ορίζονται σε 80.000.

Το ποσό των 100 ευρώ είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, μη συμψηφιζόμενο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

