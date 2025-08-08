Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Πώς θα διαλέξετε πρόγραμμα κατάρτισης, τα προβλήματα στην αίτηση

Βήμα - βήμα η επιλογή προγράμματος κατάρτισης για το voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: Τα προβλήματα στην αίτηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η διαδικασία επιλογής προγράμματος κατάρτισης στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, που αποτελεί ουσιαστικά και το τελευταίο βήμα που πρέπει να κάνουν οι ωφελούμενοι προκειμένου να «κλειδώσουν» το voucher των 750 ευρώ.

Οι άνεργοι και εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν από λίστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2h/training-program/program-selection/front/

Εκεί θα βρουν ανάλογα με την θεματική (ψηφιακές δεξιότητες - πράσινες δεξιότητες - δεξιότητες οικονομικού εγγραματισμού) όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, αλλά και τους παρόχους ανά την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προσφορά δεν είναι εξίσου αξιόλογη σε όλες τις θεματικές: Eνώ, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, στα οικονομικά υπάρχουν θεματικές που δεν καλύπτονται από κανέναν πάροχο, τουλάχιστον προς το παρόν.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοικτή, συνεπώς η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Τα προγράμματα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.) καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλωθεί.

Αυτό σημαίνει πως εάν για παράδειγμα δεν έχετε προσκομίσει δικαιολογητικό γλωσσομάθειας, δεν θα σας εμφανίζονται προγράμματα που έχουν ως προαπαιτούμενο τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πώς θα επιλέξετε πρόγραμμα κατάρτισης

Για να υποβάλετε την αίτηση θα πρέπει να διαλέξετε Θεματική Κατηγορία και Θεματική υποκατηγορία, να δείτε με προσοχή τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που σας ενδιαφέρουν και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί «Επιλογή» που εμφανίζεται στο βήμα 2.

Σε περίπτωση που επιλέξετε πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Πάροχο Κατάρτισης που διαθέτει δομές σε διαφορετικές πόλεις (π.χ. Περιφερειακά Πανεπιστήμια), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να μάθετε τον τόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σημειώνεται πως μετά την υποβολή της αίτησης, ο Πάροχος Κατάρτισης που επιλέξατε θα επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα που αφορούν την κατάρτιση.

Προσοχή! Η αλλαγή επιλογής προγράμματος είναι δυνατή μόνο έπειτα από ενέργεια αποδέσμευσης από τον πάροχο κατάρτισης που προσφέρει το τρέχον πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.