Η Generation Z αλλάζει τους κανόνες

Η Generation Z επανακατασκευάζει την έννοια της επιτυχίας, βάζοντας στην κορυφή της πυραμίδας την ψυχική υγεία, τις σχέσεις και την προσωπική συνέπεια.

Η οικονομική ανεξαρτησία, η ψυχική υγεία και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων αναδεικνύονται ως οι κυριότερες προτεραιότητες της Generation Z, όπως καταγράφεται σε παγκόσμια έρευνα της EY σε συνεργασία με τη Young China Group LLC.

Η μελέτη, με τίτλο The first global generation: Adulthood reimagined for a changing world, βασίζεται σε απαντήσεις 10.000 νέων ηλικίας 18-34 ετών από 10 χώρες και επιχειρεί να σκιαγραφήσει το πώς η πρώτη γενιά που μεγάλωσε πλήρως στην ψηφιακή εποχή επαναπροσδιορίζει την έννοια της ενηλικίωσης και της επιτυχίας.

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί βασικό στόχο για το 87% των ερωτηθέντων, ενώ η ψυχική και σωματική υγεία καταγράφονται από το 51% ως ο σημαντικότερος δείκτης μελλοντικής επιτυχίας. Παράλληλα, η δημιουργία σχέσεων (60%) και η συνέπεια με τις προσωπικές αξίες (84%) θεωρούνται θεμελιώδη στοιχεία μιας ισορροπημένης ζωής. Η έρευνα αναδεικνύει, επίσης, την αποδοχή του φαινομένου της συνεχούς αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος (job hopping), με έξι στους δέκα να προβλέπουν ότι θα αλλάξουν έως και πέντε εργοδότες στην πορεία της καριέρας τους.

Η ψηφιακή καθημερινότητα παίζει κεντρικό ρόλο στην ταυτότητα της Gen Z. Το 99% διαθέτουν smartphone και το 94% χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί δηλώνουν την πρόθεσή τους να περιορίσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στα social media, ενώ το 33% αναφέρουν ότι η χρήση αυτών των μέσων τους προκαλεί άγχος ή ακόμη και κατάθλιψη.

Παράλληλα, η οικονομική ασφάλεια καταγράφεται ως κυρίαρχη πηγή άγχους για τους νέους, με έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την έννοια της επιτυχίας. Σε αγορές όπως η Ινδία και η Σαουδική Αραβία, η συγκέντρωση πλούτου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, σε αντίθεση με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σουηδία και η Γερμανία, όπου το κριτήριο αυτό έρχεται σε χαμηλότερη θέση.

Σε προσωπικό επίπεδο, οι νέοι παραμένουν προσανατολισμένοι σε ανθρώπινες σχέσεις και οικογένεια, παρά τις παγκόσμιες τάσεις υπογεννητικότητας. Περίπου το 34% έχουν ήδη παντρευτεί και το 29% έχουν αποκτήσει παιδιά, ενώ σημαντικό ποσοστό από όσους δεν έχουν ακόμη οικογένεια, εκφράζουν την επιθυμία να δημιουργήσουν στο μέλλον.

Η τεχνολογία αποτελεί παράγοντα-κλειδί για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της γενιάς αυτής, προσφέροντας απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφορία και διαμορφώνοντας μια κοινή ψηφιακή γλώσσα παγκοσμίως. Ωστόσο, η στάση απέναντι στην καινοτομία δεν είναι ενιαία. Νέοι σε αναδυόμενες αγορές, όπως η Ινδία και η Σαουδική Αραβία, δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες, ενώ χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα εμφανίζουν μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα.