Προπληρωμένη κάρτα: Λήγει στις 15 Ιουνίου η απόκτηση - Ποιες αγορές επιτρέπονται

Όσοι μέχρι τότε δεν έχουν αποκτήσει την προπληρωμένη κάρτα δεν θα μπορούν να πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η 15η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καθολική εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας. Μέχρι τότε όλοι οι δικαιούχοι των επιδομάτων που πληρώνονται με προπληρωμένη θα πρέπει να έχουν αποκτήσει την περιβόητη κάρτα.

Όσοι μέχρι τότε δεν έχουν αποκτήσει την περιβόητη κάρτα δεν θα μπορούν να πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν email για να επιβεβαιώσουν ή να αλλάξουν τα στοιχεία τους εντός 5 ημερών. Αν δεν προβούν σε ενέργεια, η αίτηση προχωρά αυτόματα με τα υπάρχοντα στοιχεία. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) εκδίδει και αποστέλλει την κάρτα. Εάν κάποιος δεν διαθέτει λογαριασμό σε συνεργαζόμενη τράπεζα, θα πρέπει να ανοίξει έναν νέο για να προχωρήσει η έκδοση της κάρτας.

Η προπληρωμένη κάρτα εκδίδεται μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 7.000 άτομα δεν έχουν προπληρωμένη κάρτα.

Μέχρι σήμερα, οι συνεργαζόμενες τράπεζες είναι:

– Εθνική Τράπεζα

– Alpha Bank

– Attica Bank

– Τράπεζα Πειραιώς

– Eurobank

– Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

– Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

– Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Οι δικαιούχοι με τη νέα προπληρωμένη κάρτα θα μπορούν να κάνουν αγορές, να πληρώνουν λογαριασμούς, να εξοφλούν πάγιες εντολές και δόσεις δανείων.

Το ήμισυ του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο χρήστης της κάρτας μπορεί να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από την προπληρωμένη του κάρτα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ήμισυ του ποσού των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών που έχει λάβει.

Δεν είναι δυνατή η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:

α) Τυχερά παίγνια MCC 7995 Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, Wagers at Race Tracks and games of chance,

β) Αγορά όπλων MCC 5723 Guns and Ammunition Shops.

Δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση της προπληρωμένης κάρτας με κεφάλαια του κατόχου ή και τρίτων. Όσο περισσότερες πληρωμές γίνονται με προπληρωμένη κάρτα τόσο περισσότερους λαχνούς κερδίζει ο δικαιούχος.

Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί αναδεικνύονται 8.500 κύριοι τυχεροί λαχνοί και 8.500 αναπληρωματικοί λαχνοί. Κάθε τυχερός λαχνός αντιστοιχεί στο ποσό των 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν κύριοι τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται το έπαθλο μόνο μία φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί στην περίπτωση αυτή, αντικαθίστανται από τον 1o, τον 2o κ.ο.κ. από τους αναπληρωματικούς λαχνούς. Στη δημόσια κλήρωση συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι δικαιούχοι των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών της Δ.ΥΠ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α., με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν συναλλαγές αγορών με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας οι οποίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο ήμισυ του συνόλου των ποσών των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών της Δ.ΥΠ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. που έχουν πιστωθεί στην προπληρωμένη κάρτα.