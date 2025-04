Συμμετοχή Πιερρακάκη σε σεμινάριο του ΔΝΤ για τις πολιτικές ανάπτυξης

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και έχει στόχο την ανάδειξη πολιτικών και συμπράξεων που οδηγούν στην ανθεκτικότητα, τη δυναμική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των οικονομιών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο υψηλού επιπέδου σεμινάριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Pathways to Prosperity: Policies and Partnerships for Success», την Τετάρτη 23 Απριλίου 2025. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και έχει στόχο την ανάδειξη πολιτικών και συμπράξεων που οδηγούν στην ανθεκτικότητα, τη δυναμική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των οικονομιών. Μέσα από εμπειρίες χωρών που μετέτρεψαν κρίσεις σε ευκαιρίες, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο τι ενεργοποίησε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ποιες πολιτικές απέδωσαν καρπούς και πώς διεθνείς εταίροι, όπως το ΔΝΤ, συνέβαλαν στην πρόοδο.

Ο κ. Πιερρακάκης θα μεταφέρει τη νεότερη εμπειρία της Ελλάδας στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα.

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν επίσης η Nadia Fettah, υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Μαρόκου, ο Romuald Wadagni, υπουργός Οικονομικών του Μπενίν, καθώς και ο Masood Ahmed, πρόεδρος επί τιμή του Center for Global Development. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Nigel Clarke, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ.