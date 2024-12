Ισραηλινοί χάκερ κατευθύνονται στη Βαρκελώνη, καθώς η βιομηχανία των spyware μετατοπίζεται

Η Βαρκελώνη έχει εξελιχθεί σε «πρωτεύουσα» των Ισραηλινών που ειδικεύονται στα λογισμικά παρακολούθησης και στον εντοπισμό αδυναμιών σε λειτουργικά συστήματα.

Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στον πόλεμο και στους αυστηρούς περιορισμούς στην πατρίδα τους, ελίτ Ισραηλινοί χάκερ μετεγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, για να δημιουργήσουν ή να ενταχθούν σε νέες εταιρείες που ειδικεύονται στην πώληση spyware.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η Βαρκελώνη έχει εξελιχθεί σε «πρωτεύουσα» των Ισραηλινών που ειδικεύονται στα λογισμικά παρακολούθησης και στον εντοπισμό αδυναμιών σε λειτουργικά συστήματα (exploits). Τουλάχιστον τρεις ομάδες Ισραηλινών έχουν μετακομίσει στην καταλανική πρωτεύουσα τα τελευταία δύο χρόνια, με την πιο πρόσφατη άφιξη να καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

«Υπάρχουν περίπου έξι τέτοιες ομάδες Ισραηλινών που ανήκουν στην ελίτ του τομέα - και οι μισές από αυτές έχουν μεταφερθεί στην Ισπανία», αναφέρει στέλεχος της βιομηχανίας στην Haaretz.

Τους τελευταίους δύο μήνες, μία ομάδα Ισραηλινών, που ειδικεύονται στον εντοπισμό exploits, έφτασε στη Βαρκελώνη από τη Σιγκαπούρη. Η ομάδα αυτή εστιάζει στον εντοπισμό ευπαθειών σε smartphones, μέσω των οποίων μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό παρακολούθησης από απόσταση.

Η συγκεκριμένη ομάδα, που μετεγκαταστάθηκε από τη Σιγκαπούρη, αποχώρησε από την εταιρεία BlueOcean. Άλλη ομάδα, με επικεφαλής τον πρώτο ερευνητή της NSO Group, ο οποίος ανέπτυξε τις αρχικές εκδόσεις του λογισμικού κατασκοπείας Pegasus, μετακόμισε στην Ισπανία πριν από έναν χρόνο για τη δημιουργία της εταιρείας Defense Prime.

Παρόλο που η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την ίδρυσή της, 60 Ισραηλινοί έχουν μετακομίσει στην Ισπανία για να εργαστούν στο γραφείο της στη Βαρκελώνη.

Άλλοι Ισραηλινοί στη Βαρκελώνη εργάζονται σε εταιρείες όπως η Variston, μια ισπανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας που πρόσφατα διασπάστηκε. Τουλάχιστον μία από τις νέες εταιρείες που προέκυψαν ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την εμπορία exploits.

Οι ευπάθειες που ανακαλύπτονται και πωλούνται σε κυβερνήσεις αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα και περιζήτητα προϊόντα στην αγορά. Ωστόσο, η ανάπτυξη τέτοιων ευπαθειών γίνεται ολοένα και πιο ακριβή, περίπλοκη και επικίνδυνη.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Apple και η Google, επενδύουν δισεκατομμύρια στην κυβερνοασφάλεια, συχνά εντοπίζουν νέες ευπάθειες και τις διορθώνουν. Αυτό καθιστά τη διαδικασία ανάπτυξης εκμεταλλεύσιμων αδυναμιών πιο απαιτητική και περίπλοκη. Μία νέα ευπάθεια, γνωστή και ως zero-day exploit, που μπορεί να μολύνει ένα Android smartphone χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης από τον χρήστη, μπορεί να τιμολογείται πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εταιρείες spyware, όπως η NSO Group, η Candiru και η Intellexa, έχουν αλλάξει το τοπίο της αγοράς. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν στο εξωτερικό και μακριά από την άμεση εποπτεία του Ισραήλ, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις λόγω της κακής χρήσης των προϊόντων τους. Σύμφωνα με την Haaretz, η Intellexa, μία από τις πιο γνωστές ισραηλινές εταιρείες spyware, έχει μεταφέρει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό, αποφεύγοντας την άμεση εμπλοκή με το Ισραήλ.

Η μετακίνηση Ισραηλινών χάκερ στην Ευρώπη εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων και την αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε στο Ισραήλ. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, αν και αυστηροί, είναι πιο ευέλικτοι από αυτούς του Ισραήλ, επιτρέποντας πωλήσεις exploits και spyware σε χώρες της ΕΕ και μέλη της συμμαχίας Five Eyes.

Η Five Eyes είναι μία συμμαχία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ πέντε αγγλόφωνων δημοκρατιών: των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Τέθηκε σε ισχύ με τη Συμφωνία UKUSA (The United Kingdom and United States of America Agreement) το 1946 και θεωρείται η πιο επιτυχημένη συμμαχία πληροφοριών παγκοσμίως, με διαχρονική επιτυχία.