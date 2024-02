Σε επίπεδα προ της ενεργειακής κρίσης επιστρέφουν τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο. Οι επίσημες ανακοινώσεις έρχονται τις επόμενες μέρες και όλα δείχνουν σημαντικές εκπλήξεις για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια.

Σύμφωνα με το ienergia, μια μεγαβατώρα κοστίζει πλέον κάτω από 75 ευρώ όταν, εν μέσω κρίσης είχε αναρριχηθεί ακόμη και στα 436 ευρώ. Τον Μάρτιο, οι τιμές λιανικής του ρεύματος αναμένεται ότι θα υποχωρήσουν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Το πράσινο τιμολόγιο του βασικού παρόχου διαμορφώνεται στα 9,2 λεπτά, ενώ τα κίτρινα τιμολόγια του Μαρτίου θα ξεκινάνε από τα 8 λεπτά την κιλοβατώρα.

Εφόσον οι εταιρείες δεν αλλάξουν εκπτωτική πολιτική για το μήνα Μάρτιο τότε αναμένεται σημαντικός αριθμός πράσινων τιμολογίων να έχει οικονομικότερη τιμή από το φθηνότερο τιμολόγιο του Φεβρουαρίου που ήταν στα 11,798 λεπτά/KWh

Μείωση εξάλλου αναμένεται να υπάρξει και για τα κίτρινα τιμολόγια ex ante, τα οποία αναμένεται να κινηθούν κάτω από τα 10 λεπτά/KWh μεταξύ 8 και 9 λεπτά/KWh.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκλιμάκωση της τιμής χονδρικής, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της νέας υποχώρησης της τιμής του φυσικού αερίου, της χαμηλής ζήτησης αλλά και της αυξημένης παραγωγής των ΑΠΕ, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις τιμές του ρεύματος για το μήνα Μάρτιο.

Το «σήμα» για τις νέες χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια, θα δοθεί με την ανακοίνωση του πράσινου τιμολογίου για το μήνα Μάρτιο, που θα γίνει την 1η του μηνός όπως υποχρεούνται όλες οι εταιρείες προμήθειας.

Στο επίκεντρο το πράσινο και το κίτρινο τιμολόγιο

Ο Μάρτιος, στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα από το Φεβρουάριο και στα τιμολόγια όλων των χρωμάτων, με τις προοπτικές να δείχνουν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί.

Τα κίτρινα όμως είναι δύο κατηγοριών τιμολόγια. Τα ex ante αυτά που η τιμή τους καθορίζεται στην αρχή του μήνα και δεν μειώνεται αν τελικά η τιμή κινηθεί χαμηλότερα στη χονδρεμπορική αγορά, και

τα ex post αυτά που η τιμή τους καθορίζεται με βάση την πορεία της τιμής της χονδρεμπορικής και ουσιαστικά είναι cost plus, δηλαδή το κόστος της τιμής ενέργειας συν ένα εύλογο κέρδος.