Από τρία ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία αναμένεται να προέλθουν οι πόροι ύψους 2,25 δισ. ευρώ που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία Daniel.

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Επιτροπή άνοιξε το δρόμο για τη παροχή ευελιξίας στις επιλεξιμότητες, ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση κονδυλίων ύψους 2,25 δισ. ευρώ προς σκοπούς αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και δημιουργία νέων υποδομών από τρία χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πρόκειται για:

Επιπλέον, μόλις καταγραφεί το ύψος της ζημίας, η χώρα θα αιτηθεί επιπλέον χρήματα από το αγροτικό αποθεματικό και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να διαθέσει έως 400 εκατ. ευρώ, αναλόγως του ύψους της τελικής ζημίας.

