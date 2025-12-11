Το φαβορί για την 30ετή μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης, η αποτίμηση των ακινήτων του Θόδωρου Δουζόγλου, η Οινοποιητική Θεσσαλίας και οι νέες holding της οικογένειας Σμπώκου

Η Ακτή Βουλιαγμένης

Η κοινοπραξία REDS – Αποθήκες Αιγαίου (Χόλτερμαν, Βαρδινογιάννης , Μελισσανίδης) φέρεται να έχει το προβάδισμα στο διαγωνισμό της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για την εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης για 20+10 χρόνια. Από τους υπόλοιπους διεκδικητές απειλητική μοιάζει μόνον η Φάϊς Συμμετοχών ΑΕ. Άλλωστε η κοινοπραξία Evergood (Everest) – Γευσήνους είχε εξαρχής ως στόχο της καντίνες της Ακτής Βουλιαγμένης και η Air Canteen ΑΕ είχε ως βασικό σχεδιασμό να διαχειριστεί το ιστορικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς». Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, η μοναδική διαθέσιμη προς αξιοποίηση οργανωμένη παραλία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, εκτείνεται σε 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ..

Το 2024 η Ακτή Βουλιαγμένης προσέλκυσε περισσότερους από 420.000 επισκέπτες και διαθέτει ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας 8.000 ατόμων. Αν υποθέσουμε πως η μέση ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά άτομο, τα ημερήσια έσοδα εκτιμώνται σε περίπου 320.000 ευρώ. Σε ορίζοντα τριμήνου, που αντιστοιχεί στους τρεις πιο τουριστικούς μήνες του καλοκαιριού, τα συνολικά έσοδα υπολογίζεται ότι μπορεί να αγγίξουν τα 28,8 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η συνολική κατανάλωση στη διάρκεια μιας 30ετούς παραχώρησης δύναται να προσεγγίσει – λίαν μετριοπαθώς- τα 864 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά μόνον στο τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου της περιόδου 2026-2056.

Η αξία των ακινήτων του Θόδωρου Δουζόγλου

Το τελευταίο διάστημα ο επιχειρηματίας Θόδωρος Δουζόγλου ανέθεσε στην εταιρεία συμβούλων COMPASS την αποτίμηση της εύλογης αξίας ακινήτων που ανήκουν σε 13 εταιρείες του ομίλου του. Παρότι η διαδικασία δεν καλύπτει το σύνολο των εταιρειών του, ούτε περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα «φιλέτα» του χαρτοφυλακίου του – όπως τα ακίνητα στη Σταδίου και στο Κεφαλάρι – τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων σκιαγραφούν το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά της ακίνητης περιουσίας του. Η αθροιστική εύλογη αξία των ακινήτων του Θόδωρου Δουζόγλου όπως αποτυπώθηκε στις εκθέσεις της COMPASS υπερέβη τα 54 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το εύρος του επενδυτικού αποτυπώματος του στην ελληνική αγορά ακινήτων. Στο Παλαιό Ψυχικό, μια από τις πιο ακριβές περιοχές της χώρας, οι ιδιοκτησίες του επιχειρηματία καταγράφουν από τις υψηλότερες αποτιμήσεις. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες στην οδό Χρυσανθέμων 29 εκτιμήθηκαν στα 1,39 εκατ. ευρώ, ενώ η πολυτελής μονοκατοικία στη Χρυσανθέμων 35 έφθασε τα 8,66 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες αξίες του συνόλου του χαρτοφυλακίου.

Στη Γλυφάδα, τριώροφο κτίριο γραφείων στη Γρηγορίου Λαμπράκη και Ορφέως αποτιμήθηκε στα 7,08 εκατ. ευρώ, ένδειξη της διαρκούς ζήτησης για ποιοτικά ακίνητα στα νότια προάστια. Αντίστοιχα υψηλές αποτιμήσεις προέκυψαν και στο κέντρο της Αθήνας. Το εξαώροφο κτίριο γραφείων στην Καλλέργη 30–32, μαζί με το γειτονικό κατάστημα στην Καλλέργη 28, αποτιμήθηκαν συνολικά στα 4,94 εκατ. ευρώ, ενώ το ακίνητο στην οδό Αμερικής προσδιορίστηκε στα 5,16 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των υψηλών τιμών στο εμπορικό τρίγωνο. Κατάστημα σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας εκτιμήθηκε στα 0,96 εκατ. ευρώ, ενώ τα γραφεία στη Λέκκα 23–25 έλαβαν εύλογη αξία 3,58 εκατ. ευρώ.Ισχυρές ενδείξεις σταθερότητας κατέγραψε και η αγορά των βορείων προαστίων, με γραφειακό χώρο στη Λεωφόρο Κηφισίας 340 να αποτιμάται στα 1,17 εκατ. ευρώ. Εκτός Αττικής, το διώροφο κατάστημα με υπόγειο στην οδό Τσιμισκή 44 στην Ξάνθη εκτιμήθηκε στα 1,88 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, επαγγελματικό ακίνητο μη προσδιοριζόμενης τοποθεσίας εντός του αποσπάσματος αποτιμήθηκε στα 4,23 εκατ. ευρώ, ενώ μικρότερες ιδιοκτησίες στην Αθήνα κυμάνθηκαν μεταξύ 0,35 και 0,51 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη αξία στο χαρτοφυλάκιο που αποτίμησε η COMPASS συγκεντρώνει το τουριστικό συγκρότημα ELIA I & ELIA II στη Μύκονο, με συνολική αποτίμηση 13,09 εκατ. ευρώ. Είναι γεγονός ότι η περιορισμένη αξιοποίηση σημαντικού μέρους των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Θόδωρου Δουζόγλου, σχεδόν μία δεκαετία μετά την απόκτησή τους, έχει κατά καιρούς πυροδοτήσει σχόλια και συζητήσεις στην αγορά. Παρόμοιο κλίμα είχε επικρατήσει και στο πρώτο διάστημα μετά τον επαναπατρισμό του από τη Βενεζουέλα, όταν η κινητικότητα γύρω από τις επενδύσεις του βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το μόνο βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ που καταβάλλει σε ετήσια βάση την τελευταία δεκαετία μόνο αμελητέος δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Οι νέες holding της οικογένειας Σμπώκου

Η Αγάπη Σμπώκου και η Κωστάντζα Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου, κόρες του Ανωγειανού επιχειρηματία Γιάννη Σμπώκου συνεχίζουν τη μακρά παράδοση ενός οικογενειακού brand που συμπληρώνει μισό αιώνα παρουσίας στην τουριστική βιομηχανία της Κρήτης. Υπό τη διοίκησή τους βρίσκονται τα ξενοδοχεία Phaea Blue, Rosewood Blue Palace, Cretan Malia Park, Koutouloufari Village Holiday Club και Village Heights Resorts, τα οποία αποτελούν μέρος της «βαριάς» ξενοδοχειακής υποδομής του νησιού. Χθες, οι αδερφές Σμπώκου προχώρησαν στη σύσταση δύο holding εταιρειών. Η Αγάπη Σμπώκου συνέστησε την Ariadne's Thread Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η Κωστάντζα Σμπώκου την Phaedra's Home Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η Αγάπη Σμπώκου εισέφερε στην Ariadne's Thread Holding 20.000 ευρώ σε μετρητά και μεταβίβασε 10.668.104 ονομαστικές μετοχές της PHAEA ΑΕ Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, συνολικής αξίας 53,89 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ακριβώς έκανε και η Κωστάντζα Σμπώκου στην Phaedra's Home. Εισέφερε 20.000 ευρώ σε μετρητά και μεταβίβασε 10.668.104 ονομαστικές μετοχές της PHAEA ΑΕ Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, συνολικής αξίας 53,89 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η αξία κτήσεως των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της PHAEA ΑΕ είχε φτάσει στα 168,25 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος και τη δυναμική του ομίλου.

Η Οινοποιητική Θεσσαλίας

Η Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ, ο όμιλος που έχουν ιδρύσει τα αδέλφια Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης – επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties ΑΕΕΑΠ – προχώρησε χθες στη σύσταση νέας θυγατρικής εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες του για ενίσχυση της παρουσίας του στους τομείς της οινοποιίας. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Οινοποιητική Θεσσαλίας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Ως κύρια δραστηριότητα της Οινοποιητικής Θεσσαλίας δηλώθηκε η παραγωγή οίνου από σταφύλια, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τη διαχείριση ακινήτων και τις υπηρεσίες εστίασης έως αγροτικές εργασίες, χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών, κατασκευαστικές υπηρεσίες, εκμετάλλευση εκθεσιακών χώρων και παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων.Τη διοίκηση της νέας εταιρείας αναλαμβάνει Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλία Γεωργιάδη. Στο συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Γεώργιος Ρεντιάς και ο Παναγιώτης Σαλικόπουλος, σηματοδοτώντας τη στενή εταιρική δομή με την οποία ο όμιλος επιδιώκει να αναπτύξει τη νέα του δραστηριότητα.

Η Θηραϊκή Γη

Το υπουργείο Ανάπτυξης πιστοποίησε την υλοποίηση του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης της εταιρείας Θηραϊκή Γη Μονοπρόσωπη ΑΕ, συμφερόντων του Μιλτιάδη Ανδρώνη στη Σαντορίνη, η οποία έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Η απόφαση σηματοδοτεί την επιβεβαιωμένη πρόοδο του έργου που αφορά στην ίδρυση νέας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στη θέση Βασσάλος της Δημοτικής Ενότητας Οίας, στον Δήμο Θήρας. Η επένδυση, που προβλέπει τη δημιουργία μονάδας δυναμικότητας 64 δωματίων και 200 κλινών, συνοδεύεται από επιλέξιμο κόστος 11,8 εκατ. ευρώ και ενισχυόμενο κόστος 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ η εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση του ήδη καταβληθέντος 25% της επιχορήγησης, ύψους 750.000 ευρώ, η εταιρεία αναμένεται να λάβει επιπλέον 1,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Θηραϊκής Γης, το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 16,27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 11,94% σε σχέση με το 2023. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθε σε 3,95 εκατ. ευρώ, έναντι 191.998 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αποτυπώνοντας τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της επιχείρησης.

Η Theon International Plc

Η Theon International Plc προχώρησε σε νέα τροποποίηση της σύμβασής της με τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό οργανισμό OCCAR, μετατρέποντας υφιστάμενα δικαιώματα προαίρεσης σε δεσμευτικές παραγγελίες για 100.000 συστήματα νυχτερινής όρασης για τη Γερμανία και 4.000 για το Βέλγιο. Η αξία της νέας συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει και πρόσθετο option υπηρεσιών ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, ανέρχεται συνολικά στο 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της εταιρίας για το 2025. Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι συνολικές δεσμευτικές παραγγελίες της Theon για το επόμενο έτος διαμορφώνονται στα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ σε συνδυασμό με τα νέα options προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. Το συνολικό ανεκτέλεστο έργο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 2,4 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει περίπου 865 εκατ. ευρώ σε δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία συνήθως μετατρέπονται σε κανονικές παραγγελίες. Παράλληλα, η Theon έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 400.000 λυχνίες ενίσχυσης φωτός, θωρακίζοντας την ικανότητά της να υποστηρίξει τις μελλοντικές παραδόσεις στο πλαίσιο των μεγάλων προγραμμάτων που έχει αναλάβει.