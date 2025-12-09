Το ΚΥΣΕΑ, οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων PULS, οι «περιπέτειες» της Elbit Systems, το ΝΑΤΟ και η Μαρίνα Σάττι, ο αιφνιδιασμός με την ΕΥΑΘ, η FF Opsco και η νέα εταιρεία του Θοδωρή Κυριακού

Το ΚΥΣΕΑ, οι PULS και η Elbit

Συνεδριάζει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συνεδρίαση με «ενδιαφέρον» για τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Η ατζέντα περιλαμβάνει την έγκριση του προγράμματος ενίσχυσης του πυροβολικού με τους ισραηλινούς πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων PULS, καθώς και την επικύρωση εξοπλιστικών αποφάσεων που έχουν ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα S-100 Camcopter για τις φρεγάτες Belh@rra και η προμήθεια σημαντικού αριθμού πυραύλων για τα συστήματα RAM των πυραυλακάτων.

Μετά την κυβερνητική έγκριση, τον τελικό έλεγχο θα αναλάβει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση αποτελεί το πρόγραμμα των PULS της Elbit Systems, για το οποίο Αθήνα και Ιερουσαλήμ κατέληξαν σε συμφωνία που καθορίζει στο 30% το ποσοστό ελληνικής συμμετοχής στη συμπαραγωγή. Η συμφωνία προβλέπει αναλυτική καταγραφή των εταιρειών και των επιμέρους τμημάτων τους που θα εμπλακούν, με ρητές αναφορές στα αντικείμενα κάθε βιομηχανικής δραστηριότητας. Παραμένει ασαφές ποια στοιχεία από όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν και τι θα μάθουμε για τους Έλληνες συνεργάτες της Elbit. Για το λόγω αυτό άλλωστε – της αδιαφάνειας- το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη συγκεκριμένη συμφωνία στη Βουλή, αν και συνήθως όταν διαφωνεί για τα εξοπλιστικά ψηφίζει «παρών». Πάντως, η χρονική συγκυρία μόνο ιδανική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για την κυβέρνηση.

Η χθεσινή αποκάλυψη ότι οι βελγικές αρχές εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 60χρονο επιχειρηματία Ελιάου Ελουασβίλι ρίχνει σκιά στις εξελίξεις. Ο Ελουασβίλι, κάτοικος του Ισραήλ με ιταλικό διαβατήριο, θεωρείται ύποπτος ότι ενήργησε για λογαριασμό της Elbit Systems σε συμβάσεις που διερευνώνται από πολυεθνική έρευνα και αφορούν την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA). Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Le Soir, La Lettre, Follow the Money και Knack, ο καταζητούμενος από τις 30 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενεργητική διαφθορά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα μέσω δικτύου εταιρειών σε Λιθουανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Ελλάδα. Στη χώρα μας είχε συστήσει τον Νοέμβριο του 2024 την εταιρεία Arelco Europe Management Consultancies Μονοπρόσωπη ΑΕ, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνεργασίες του.

Η υπόθεση προκαλεί αναταράξεις στο ΝΑΤΟ, όπου ήδη από το καλοκαίρι είχαν «παγώσει» δεκαπέντε συμβάσεις της NSPA, εκ των οποίων οι δεκατρείς συνδέονται με την Elbit και τη θυγατρική της Orion. Πρόκειται για συμφωνίες που αφορούν πυρομαχικά, προωθητικές γομώσεις, αντίμετρα και εξαρτήματα αεροπορικού εξοπλισμού, ενώ στους φακέλους περιλαμβάνεται και μέρος του προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιπολικών του Πορτογαλικού Ναυτικού. Στο επίκεντρο της βελγικής έρευνας βρίσκονται επίσης πρώην στελέχη της NSPA, τα οποία, περνώντας στον χώρο της συμβουλευτικής, φέρονται να αξιοποίησαν την προηγούμενη θέση τους για να διευκολύνουν συμβάσεις της Elbit.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η Elbit αποτελεί βασικό προμηθευτή του ΝΑΤΟ σε κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα. Εσωτερικά έγγραφα φέρονται να δείχνουν ότι η εταιρεία κινδυνεύει ακόμη και με ένταξη στη «μαύρη λίστα» της NSPA. Η Elbit από την πλευρά της υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει καμία δική της παρατυπία σε έργα της NSPA, υπογραμμίζει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την προμηθευτική αρχή του ΝΑΤΟ και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως. Παραμένει ωστόσο άγνωστο εάν η βελγική έρευνα θα έχει «απόνερα» για την Ελλάδα. Άλλωστε οι εγχώριες συνεργασίες της Elbit Systems σε σχέση με το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και το πρόγραμμα Spike NLOS απασχολούν ήδη διεθνείς δημοσιογραφικές έρευνες. Το γεγονός αυτό προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο «αφύπνισης» για τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, η οποία διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθησίας γύρω από εξοπλιστικά προγράμματα και ζητήματα διαφάνειας.

Το ΝΑΤΟ… και η Μαρίνα Σάττι

Για να ελαφρύνουμε το κλίμα να αναφέρουμε πως ο καταζητούμενος συνεργάτης της Elbit Systems Ελιάου Ελουασβίλι θα μπορούσε δυνητικά να έχει και καλλιτεχνικές προσβάσεις στην Ελλάδα. Το λέμε διότι όπως πληροφορηθήκαμε δικηγόρος του στην Αθήνα είναι ο Ορέστης Καραγιάννης, ο οποίος έχει ειδίκευση στο real estate. Πρόκειται για τον σύντροφο της γνωστής performer Μαρίνας Σάττι , ο οποίος είμαστε σίγουροι πως δεν γνωρίζει ούτε την Elbit Systems, ούτε την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ως συναλλασσόμενος με τον Ελιάου Ελουασβίλι θα πρέπει πλέον να ενημερώσει σχετικά την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις δραστηριότητες του πελάτη του, στα πλαίσια όσων προβλέπει ο Ν. 4557/2018 για την υποχρέωση αναφοράς (Reporting Obligation). Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Optima Bank με την οποία συναλλάσσεται ο Ελιάου Ελουασβίλι. Δηλαδή θα πρέπει – κανονικά- να υποβάλει Suspicious Activity Report (SAR) στο γραφείο του Προέδρου τη Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ο αιφνιδιασμός με την ΕΥΑΘ

Αιφνιδίασε χθες η απόφαση του Υπερταμείου να προχωρήσει στη διάθεση του 5% των μετοχών της ΕΥΑΘ μειώνοντας το ποσοστό του από το 24,02% στο 19,02%. Αιφνιδίασε αφενός διότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (όπως αλλιώς λέγεται το Υπερταμείο). Αφετέρου διότι η μετοχή της ΕΥΑΘ απέχει αυτό το διάστημα από τα υψηλά έτους των 4,530 ευρώ και χθες έκλεισε στα 3,81 ευρώ. Αν και η διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών για τη διάθεση των 1.815.000 μετοχών της ΕΥΑΘ έγινε υποδειγματικά από την EUROXX Securities ΑΕ, το timing δεν προσφερόταν ώστε το Υπερταμείο να καταγράψει κάτι καλό από πλευράς εισπράξεων. Με τιμή διάθεσης 3,55 ευρώ η συναλλαγή έγινε με discount 6% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (3,81). Πλέον η μετοχική σύνθεση της ΕΥΑΘ έχει ως εξής: Ελληνικό Δημόσιο 50% + 1 μετοχή, η ΕΕΣΥΠ κατέχει το 19,02% και η γαλλική VIGIE GROUPE 5,46%, με το υπόλοιπο 25,52% να βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

Στη σύσταση της νέας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ προχώρησε ο Θοδωρής Κυριακού ο επικεφαλής του Ομίλου ΑΝΤ1. Η ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ έχει ως σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, την προώθηση του εθελοντισμού και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδίως στους τομείς της υγείας, της σίτισης, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία θα μπορεί να διοργανώνει ή να υποστηρίζει δράσεις συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ενέργειες καταπολέμησης της φτώχειας, ενημερωτικές εκδηλώσεις για την υγεία και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς για κοινές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είναι η ΑΝΤΕΝΝΑ TV Μονοπρόσωπη ΑΕ και η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Μονοπρόσωπη ΑΕ, οι οποίες εισέφεραν από 1 ευρώ η καθεμία ως εταιρικό μερίδιο. Η εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, θα αντλεί πόρους αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές, εισφορές και κληροδοτήματα, αποκλείοντας κάθε χρηματοδότηση από το Δημόσιο.

Στα βήματα της ΔΕΗ

Στα βήματα …της ΔΕΗ και του Γιώργου Στάσση κινείται ο Παναγιώτης Πετρόχειλος της εταιρείας Kiefer. Όπως η ΔΕΗ αναπτύσσει ένα φιλόδοξο πλάνο για τη δημιουργία μεγάλων υποδομών κέντρων δεδομένων (data centers) στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την καθαρή ενέργεια και τις ενεργειακές της υποδομές για να δημιουργήσει τεχνολογικούς κόμβους, το ίδιο κάνει και ο Πετρόχειλος. Προς το σκοπό αυτό ίδρυσε χθες στα Γρεβενά την εταιρεία Nexus Data Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία δηλώνει ως κύρια δραστηριότητά της τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων στον τομέα της πληροφορικής, από υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων και ανάπτυξης λογισμικού έως τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών και συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας.

Ο Νάρκισος Γεωργιάδης στην FF Opsco

Με πρόταση των ομολογιούχων της Folli Follie τοποθετήθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της FF Opsco ΜΑΕ ένα γνώριμο πρόσωπο για την εταιρεία. Πρόκειται για τον Νάρκισο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε διατελέσει Deputy Group CEO και Restructuring Advisor στο Δ.Σ. του ομίλου Folli Follie από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Μάιο του 2019. Ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει μακρά διεθνή εμπειρία στον χώρο των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και της διαχείρισης κρίσεων, έχοντας υπηρετήσει σε επιτελικές θέσεις στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχει διατελέσει CEO της ΕΥΑΘ, καθώς και Group CEO και CFO του εισηγμένου ομίλου Hellenic Fabrics.

Σημαντικό τμήμα της καριέρας του συνδέεται και με τον όμιλο Daimler, όπου υπήρξε Πρόεδρος και CEO της EvoBus Italia και EvoBus Hellas, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της DaimlerChrysler Italia. Παρά την επιστροφή του στο νέο εταιρικό σχήμα, ο κ. Γεωργιάδης δεν θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην FF Opsco, η οποία έχει αναλάβει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της πρώην Folli Follie στους τομείς κοσμήματος, λιανικής ένδυσης και καλλυντικών, αξιοποιώντας ό,τι έχει απομείνει από τον άλλοτε κραταιό όμιλο των Κουτσολιούτσων μετά το πολυσυζητημένο σκάνδαλο. Τις πλήρεις εκτελεστικές αρμοδιότητες διατηρεί ο CEO Γιώργος Σάμιος, ο οποίος υποστηρίζεται στο έργο του από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Θέμη Καλαποθαράκο.