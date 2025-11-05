Η σύμπραξη Aktor Energy και ΔΕΠΑ Εμπορίας, το Investor Day του Titan, η EFA Group, η Skywave και το jamming σε drones, η Ohonos Snack και η νέα επένδυση της ΑΒΕΚ στον decaf

Η Atlantic - See LNG Trade ΑΕ

Σε στρατηγική σύμπραξη στον τομέα του φυσικού αερίου προχώρησαν η Aktor Energy και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ιδρύοντας χθες την εταιρεία Atlantic - See LNG Trade ΑΕ. Η νέα εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας των δύο ομίλων στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και στη διεύρυνση δραστηριοτήτων στη χονδρική εμπορία και διανομή φυσικού αερίου.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Atlantic - See LNG Trade ΑΕ, η Aktor Energy συμμετέχει με 300.000 ευρώ και ποσοστό 60%, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 200.000 ευρώ και ποσοστό 40%. Τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Έξαρχου, εκπροσωπώντας την Aktor Energy, με αναπληρωτή πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ξιφάρα από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το πεδίο δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας εκτείνεται από τη χονδρική εμπορία LNG και φυσικού αερίου σε αέρια μορφή έως τη μεταφορά και διανομή μέσω αγωγών, τοποθετώντας την στον πυρήνα της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρονική συγκυρία της ίδρυσής της, μόλις 48 ώρες πριν από τη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της αγοράς, προσδίδει επιπλέον στρατηγικό αποτύπωμα στην κίνηση.

Το Investor Day του Titan

Την ημερομηνία 11 Νοεμβρίου έχουν κυκλώσει οι περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές στο ημερολόγιό τους, καθώς τότε θα πραγματοποιηθεί το Investor Day του Titan. Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Titan SA και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, θα αναλύσουν σε επενδυτές, αναλυτές και τραπεζίτες τις προτεραιότητες της εισηγμένης και την πρόοδο του στρατηγικού σχεδίου «Πράσινη ανάπτυξη και στρατηγική κατεύθυνση 2023-2026». Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου για πωλήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ είναι υπό προσέγγιση (2,6 δισ. ευρώ το 2024), ο στόχος για μέση ετήσια αύξηση EBITDA άνω του 10% έχει σχεδόν επιτευχθεί (9,6% το 2024), η επιδιωκόμενη απόδοση μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου πάνω από 12% έχει ξεπεραστεί (17,8% το 2024) όπως και ο στόχος για βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 3 ευρώ (4,2 ευρώ το 2024). Ως «προπομπός» του Investor Day του Titan, αύριο, αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2025 της εισηγμένης. Η αγορά εκτιμά ότι τα ενοποιημένα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, το EBITDA θα ανέλθει στα 175 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 11%, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να φτάσουν τα 95 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το Capital Markets Day της Theon

Tο ενδιαφέρον μέρους της αγοράς αναμένεται να συγκεντρώσει και το αυριανό Capital Markets Day της Theon International Plc. Η διοίκηση της Theon αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για τα έσοδα του 2025, τοποθετώντας τα πλέον στο εύρος των 435-445 εκατ. ευρώ, από 410-430 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Η αύξηση κατά περίπου 5% αποδίδεται στην ενίσχυση της παραγωγής και την ισχυρή διεθνή ζήτηση για αμυντικά συστήματα. Για πρώτη φορά, η εταιρεία παρείχε και εκτίμηση για το 2026, προβλέποντας έσοδα 570-590 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε άνοδο 31% έναντι του 2025. Ωστόσο, στην αυριανή εκδήλωση που θα διεξαχθεί στο Divani Apollon Palace & Thalasso, Athens, Greece οι αναλυτές αναμένεται να αναζητήσουν διευκρινίσεις από τον CEO Κρίστιαν Χατζημηνά και τον CFO Δημήτρη Παρθένη για ορισμένα σημεία που, παρά τη θετική εικόνα στις προοπτικές ανάπτυξης, δημιουργούν ερωτήματα. Η έντονη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων στα 0,5 εκατ. ευρώ, από 38,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο αποτελεί σημείο προσοχής. Η εταιρεία αποδίδει την εξέλιξη στις αυξημένες επενδύσεις, αλλά οι αναλυτές πιθανότατα θα ζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση ρευστότητας και τον χρονισμό των κεφαλαιακών δαπανών. Επίσης, η μικρή υποχώρηση του soft backlog κατά 4,9% σε σχέση με τον Ιούνιο εγείρει συζητήσεις για το κατά πόσο ο ρυθμός παραγγελιών μπορεί να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, παρά τη διαβεβαίωση της διοίκησης για ανάκαμψη στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, η επιβράδυνση στο λειτουργικό περιθώριο, αναμένεται να οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με την κερδοφορία και τις προοπτικές εξομάλυνσης των περιθωρίων. Τέλος, η πρόσφατη έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για τον βαθμό χρηματοοικονομικής ευελιξίας της εταιρείας σε μια περίοδο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας.

Η EFA Group, η Skywave και η Wireless P2P

Παραμένουμε στον Κρίστιαν Χατζημηνά, καθώς ο Όμιλος συμφερόντων του EFA Group, , προχώρησε προ ημερών στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Skywave ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνολογιών επικοινωνίας. Στη μετοχική σύνθεση συμμετέχουν η EFA Holdings PLC με έδρα την Κύπρο και η σουηδική Wireless P2P Technologies AB, της οποίας ηγείται ο Iurii Voitenko. Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, η EFA Holdings PLC κατέβαλε 15.000 ευρώ αποκτώντας 15.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 60%, ενώ η Wireless P2P Technologies AB συμμετέχει με 10.000 ευρώ και 10.000 μετοχές, αντιστοιχώντας στο υπόλοιπο 40%. Κύρια δραστηριότητα της Skywave αποτελεί η έρευνα στις προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών, ωστόσο το καταστατικό της εταιρείας περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα συναφών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από την κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έως την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων, την εμπορία συστημάτων και αξεσουάρ τηλεπικοινωνίας, αλλά και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικών ασύρματων δικτύων. Ως στόχος ορίζεται η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εμπορευματοποίηση προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συμμετοχής σε εξαγορές και κοινοπραξίες σε συγγενείς τεχνολογικούς τομείς. Σε τεχνολογικό επίπεδο, η Skywave θα εστιάσει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση παρεμβολών (jamming) σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αξιοποιώντας υφιστάμενη πλατφόρμα γνωστικής ραδιοεπικοινωνίας βασισμένη σε τεχνολογία Software-Defined Radio (SDR), που παρέχεται από τη Wireless P2P Technologies. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι προβλέψεις του καταστατικού σχετικά με τη μεταβίβαση μετοχών, καθώς υιοθετείται αυστηρό καθεστώς ελέγχου που περιλαμβάνει δικαιώματα πρώτης άρνησης, συμπαρασύρσεως και προσκολλήσεως μεταξύ των δύο μετόχων. Οι ρυθμίσεις αυτές καταδεικνύουν πρόθεση διατήρησης σταθερής μετοχικής δομής στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της εταιρείας και ενισχυμένη προστασία των στρατηγικών συμφερόντων των εταίρων.

Η Ohonos Snack

Η αμιγώς ελληνική εταιρεία Ohonos Snack, που έχει εδραιώσει την παρουσία της στον κλάδο τροφίμων και ειδικότερα στην παραγωγή chips και snacks, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του αναπτυξιακού νόμου. Η υπαγωγή αφορά επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής baked potato chips στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 12,11 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης φτάνει τα 3,9 εκατ. ευρώ, μέσω φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση, από την υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται η δημιουργία 44 νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στην περιοχή.

Νέα επένδυση από την ΑΒΕΚ Βεκράκος

Η εταιρεία ΑΒΕΚ Βεκράκος ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των ιστορικών ιταλικών brand καφέ «Espresso Hausbrandt Trieste 1892» και «Espresso Nadali», προχωρά σε μια νέα στρατηγική επένδυση στον κλάδο της επεξεργασίας καφέ. Η επένδυση, που τρέχει υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και CEO της εταιρείας Χρήστου Βεκράκου, αφορά στην κατασκευή νέας, σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας καφέ στη θέση «Στάνοβο» της Κοινότητας Καβαλαρίου, στον Δήμο Λαγκαδά, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η νέα εγκατάσταση θα εξειδικεύεται στην επεξεργασία αποκαφεϊνωμένου και καβουρδισμένου καφέ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας και την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η επένδυση εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του αναπτυξιακού νόμου.Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 10,38 εκατ. ευρώ. Η ΑΒΕΚ Βεκράκος ΑΕ θα λάβει φορολογική απαλλαγή ύψους 4,98 εκατ. ευρώ, χωρίς άλλες μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης, με την ένταση της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 48%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περιφερειακά όρια του αναπτυξιακού νόμου. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 20 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων έξι θα καλυφθούν από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, έξι από αποφοίτους ΙΕΚ και οκτώ από ειδικότητες λοιπών κατηγοριών.

Η Γιώργος Καραγιάννης και Σία ΑΕ

Η εταιρεία Γιώργος Καραγιάννης και Σία ΑΕ, γνωστή ως ΚΑΠΑ STUDIOS, δρομολογεί επένδυση για την επέκταση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο που διαθέτει. Το επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του αναπτυξιακού νόμου. Η επένδυση αφορά στην αναβάθμιση και διεύρυνση των εγκαταστάσεων στη θέση «Ντοροβάτεζα» του Δήμου Μαρκοπούλου, στην Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγικών υποδομών της εταιρείας και την περαιτέρω υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές στη χώρα. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του έργου ανέρχεται σε 11,54 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να λαμβάνει ενίσχυση αποκλειστικά μέσω φορολογικής απαλλαγής ύψους 3,23 εκατ. ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης φθάνει το 35%, βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ η επένδυση δεν συνοδεύεται από επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. H Γιώργος Καραγιάννης και Σία ΑΕ ολοκλήρωσε την οικονομική χρήση της 31ης Δεκεμβρίου 2024 με ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 13,65 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 64,23% σε σχέση με τα 8,31 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 10,28 εκατ. ευρώ έναντι 6,19 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα λοιπά συνήθη έσοδα διαμορφώθηκαν σε 0,06 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση από τα 0,07 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σε 3,09 εκατ. ευρώ από 2,03 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης υποχώρησαν στα 0,05 εκατ. ευρώ από 0,07 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν σχεδόν στο μηδέν, σε επίπεδα μόλις 0,0003 εκατ. ευρώ, έναντι 0,003 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν σε 0,13 εκατ. ευρώ από 0,06 εκατ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα επίσης βελτιώθηκαν. Οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε 0,01 εκατ. ευρώ έναντι 0,01 εκατ. ευρώ περίπου την προηγούμενη χρήση, ενώ οι χρεωστικοί τόκοι περιορίστηκαν σημαντικά στα 0,01 εκατ. ευρώ από 0,03 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε σε 1,64 εκατ. ευρώ από 0,95 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτοξεύθηκαν στα 5,70 εκατ. ευρώ, έναντι 3,25 εκατ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία και την ισχυρή οικονομική επίδοση της εταιρείας.

Οι ΚΥΜΟ ENERGY του Κουτσουπιά

Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 46 Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες με την επωνυμία ΚΥΜΟ ENERGY- και τον αύξοντα αριθμό -συστάθηκαν χθες από την εταιρεία SAO ENERGY Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, Θωμά Κουτσουπιά, πρωτοπόρο στην αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων. Οι νέες εταιρείες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Παράλληλα, στο αντικείμενο εργασιών τους περιλαμβάνονται δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από αιολικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και υπηρεσίες ενεργειακών μελετών, περιβαλλοντικής συμβουλευτικής και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.