Το «liquidity event» του Euronext για τους μετόχους της ΕΧΑΕ, η «μετακίνηση των γκολπόστ», ο ρόλος Πιερρακάκη, η δικαστική διαμάχη Μαΐλλη- HIG Capital στις ΗΠΑ και η ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία κατά του ξεπλύματος χρήματος

Το «liquidity event»

Ως ένα ελκυστικό «liquidity event» χαρακτήρισε τη δημόσια πρόταση του Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Στεφάν Μπουζνά, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο ενημέρωσης Τύπου. Ο Μπουζνά ξεκαθάρισε με απόλυτη σαφήνεια ότι το προσφερόμενο τίμημα δεν πρόκειται να αυξηθεί υπό καμία συνθήκη. Ο επικεφαλής του Euronext έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους μετόχους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαβάστε τα χείλη μου — δεν θα αυξήσουμε το τίμημα στη δημόσια πρόταση. Αν απορριφθεί, δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω». Με τη φράση αυτή επιχείρησε να κλείσει κάθε συζήτηση περί πιθανής αναθεώρησης της προσφοράς, επιμένοντας ότι η πρόταση είναι δίκαιη, ρεαλιστική και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, ο Μπουζνά ανέδειξε τη σημασία της πρότασης ως μιας ευκαιρίας ρευστότητας για τους μετόχους της ΕΧΑΕ, τονίζοντας ότι το Euronext προσφέρει μια καθαρά εθελοντική διαδικασία, που αφήνει στους μετόχους την ευελιξία να αποφασίσουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να παραμείνουν στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. «Οι μέτοχοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν θέλουν να κρατήσουν τις μετοχές τους, μπορούν να το κάνουν. Αν επιθυμούν να τις ανταλλάξουν, αυτό είναι επίσης δικαίωμά τους. Πρόκειται για μια προσφορά — τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο», τόνισε. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, το Euronext προσφέρει ανταλλαγή μετοχών με αναλογία μία νέα μετοχή του Euronext για κάθε 20 μετοχές του Ομίλου ΕΧΑΕ. Οι νέες μετοχές θα έχουν ίσα δικαιώματα (pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές του Euronext. Σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι και η μεγάλη διαφορά σε ρευστότητα, καθώς η μετοχή του Euronext είναι περίπου 42 φορές πιο ρευστή από εκείνη της ΕΧΑΕ και αποτελεί μέρος του γαλλικού δείκτη αναφοράς CAC40. Το Euronext αποτιμά την ΕΧΑΕ σε 22 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2024, κάτι που, σύμφωνα με τον Μπουζνά, συνιστά «ελκυστική αποτίμηση» για τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο ίδιος σημείωσε ότι η πρόταση μπορεί να αποδειχθεί θετική όχι μόνο για τους μετόχους αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά στο σύνολό της: «Πιστεύουμε ότι αυτή η προσφορά θα μπορούσε να είναι καλή για την Ελλάδα, καλή για τους πελάτες, καλή για το Euronext και καλή για τους μετόχους». Ο επικεφαλής του Euronext τόνισε, πάντως, ότι η εταιρεία δεν προτίθεται να επιμείνει σε περίπτωση απόρριψης: «Όλοι πρέπει να αναλογιστούν ποια θα ήταν η τιμή της ΕΧΑΕ αν δεν είχαμε κάνει την πρόταση τον Ιούλιο, ή αν δεν είχε υπάρξει καμία αναφορά σε πιθανή εξαγορά. Αν η προσφορά δεν πετύχει, θα αποχωρήσουμε. Δεν είναι πρόβλημα για εμάς — κάναμε μια προσφορά, και οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα αν θα την αποδεχτούν ή όχι». Ο Μπουζνά υπογράμμισε ότι η πρόταση του Euronext στηρίζεται σε «σκληρά δεδομένα», όπως οι επιδόσεις του ομίλου, οι αποδόσεις προς τους μετόχους και η διαφοροποίησή του από τους ανταγωνιστές. «Δεν λέω ότι είναι ευκαιρία ζωής, αλλά πιστεύω ότι είναι μια δίκαιη και διαφανής πρόταση. Από εκεί και πέρα, οι μέτοχοι αποφασίζουν».

Η «μετακίνηση των γκολπόστ»

Το ερώτημα που κυριαρχεί στην αγορά είναι πόσοι μέτοχοι θα αποφασίσουν τελικά να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση. Η αναδρομική τροπολογία της 7ης Οκτωβρίου, που τροποποιεί το πλαίσιο για τις δημόσιες προσφορές, ασκεί πλέον πίεση στους λεγόμενους «hold out» επενδυτές — εκείνους δηλαδή που δεν θα αποδεχθούν την πρόταση, καθώς δίνει τη δυνατότητα το όριο αποδοχής της πρότασης να κινηθεί αισθητά χαμηλότερα του σημερινού 67%. Ο επικεφαλής του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας σχετικά με την αναδρομική «μετακίνηση των γκολπόστ» από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου. «Διαπιστώνω απλώς πως διορθώθηκε μια ασυνέπεια μεταξύ του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου», περιορίστηκε να δηλώσει, αποφεύγοντας οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο για τη νομοθετική παρέμβαση που προκαλεί έντονες συζητήσεις στην αγορά. Την ίδια στιγμή, κύκλοι της εγχώριας κεφαλαιαγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το Euronext να προχωρήσει, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης – συγκεκριμένα στο διάστημα 12 Νοεμβρίου – 17 Νοεμβρίου- σε μείωση του ορίου αποδοχής της δημοσίας πρότασης κάτω από το ισχύον 67%. Η πιθανότητα αυτή, όπως επισημαίνουν, δεν βασίζεται σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, αλλά σε λεπτές αποχρώσεις των δηλώσεων του ίδιου του Μπουζνά, ο οποίος μπορεί να ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει το προσφερόμενο τίμημα, ωστόσο δεν θέλησε να αποκλείσει ρητά την αναθεώρηση του ποσοστού αποδοχής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών την τελευταία στιγμή. Σε σχετικό ερώτημα της στήλης προς το Euronext για το αν υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπου ισχύει παρόμοιο νομικό πλαίσιο με αυτό που εισήγαγε η Ελλάδα—ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα αναδρομικής αναθεώρησης των όρων εθελοντικών δημόσιων προτάσεων, όπως η μεταβολή του ελάχιστου ποσοστού αποδοχής— μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε υπάρξει επίσημη απάντηση.

Ο ρόλος Πιερρακάκη

Ο Στεφάν Μπουζνά, παρουσίασε τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ως τον άνθρωπο που άνοιξε τον δρόμο για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ). Απαντώντας σε σενάρια περί «θεωριών συνωμοσίας» ότι το Euronext είχε στο παρελθόν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αποκτήσει την ΕΧΑΕ, ο Μπουζνά ξεκαθάρισε πως οι επαφές των στελεχών του ομίλου με το Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσονταν στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής προσέγγισης ανεξάρτητων χρηματιστηρίων ανά την Ευρώπη. «Επισκεπτόμαστε τα ανεξάρτητα χρηματιστήρια σε όλη την ήπειρο για να τους παρουσιάσουμε το όραμα του Euronext και να ανοίξουμε έναν διάλογο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ουδέποτε υπήρξε πρόσκληση ή παρέμβαση από καμία κυβέρνηση». Ο Μπουζνά περιέγραψε το χρονικό της προσέγγισης, αποκαλύπτοντας πως η διαδικασία άρχισε τον Ιούνιο, όταν ο κ. Πιερρακάκης, σε επίσκεψή του στο Παρίσι, συζήτησε με τον ίδιο το ενδεχόμενο το Euronext να εξετάσει την περίπτωση της ΕΧΑΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. «Είπαμε ‘γιατί όχι’, αλλά πρώτα έπρεπε να μιλήσουμε με τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας», σημείωσε. Ακολούθησε, όπως είπε, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την 1η Ιουλίου, κατά την οποία ο ίδιος εξέφρασε ενδιαφέρον να ενημερωθεί για το σχέδιο και έδωσε τη στήριξή του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «οι μέτοχοι και η εταιρεία θα αποφασίσουν». «Δεν χρειάζομαι πρόσκληση από την κυβέρνηση για να έρθω στην Αθήνα ή να κάνω δουλειές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν είμαι στην Αθήνα, νιώθω σαν στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Euronext. Ο Μπουζνά τόνισε επίσης πως η κυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει ως «διευκολυντής» ή «ενθαρρυντής», αλλά η τελική απόφαση για την υλοποίηση της συμφωνίας ανήκει αποκλειστικά στους μετόχους της ΕΧΑΕ. «Οι μέτοχοι έχουν τα κλειδιά της συναλλαγής. Αν αυτοί θελήσουν να προχωρήσει, θα γίνει. Αν όχι, δεν θα γίνει», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι το Euronext βλέπει στην Αθήνα όχι μόνο μια νέα αγορά αλλά και μια ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στον διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

Ακριβά τιμολόγια

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ήρθε στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την αγορά τα τελευταία τρία χρόνια: το υψηλό κόστος λειτουργίας της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ). H ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης αποδίδεται προσωπικά στον Γιάννο Κοντόπουλο, τον νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για τις αμοιβές που λαμβάνει ο ίδιος αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθεί η τιμολογιακή πολιτική της ΕΧΑΕ για να αντισταθμίσει τις δαπάνες. Η ομάδα του Euronext, που διεκδικεί την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών συγκαταλέγεται μεταξύ των ακριβότερων της Ευρώπης, με τις τιμές του να είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο των υπολοίπων αγορών του ομίλου του Euronext. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, οι εκπρόσωποι του Euronext ξεκαθάρισαν ότι, εφόσον η προσφορά τους ευοδωθεί, θα εφαρμοστεί «πειθαρχημένη πολιτική διαχείρισης κόστους» (disciplined cost management policy), προκειμένου να περιοριστούν οι υπερβολές και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η δικαστική διαμάχη Μαϊλλη- HIG Capital

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Φλόριντας μια σημαντική δικαστική διαμάχη με πρωταγωνιστή τον επιχειρηματία Μιχάλη Μαϊλλη, ιδρυτή της πολυεθνικής εταιρείας MJ Maillis και επί σειρά ετών πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Η κυπριακή εταιρεία του, Dailane Investments Limited, έχει προσφύγει κατά της HIG Capital, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της πώλησης του ομίλου Maillis Group που πραγματοποιήθηκε το 2022. Η υπόθεση αφορά τη μεταβίβαση της Maillis από το επενδυτικό ταμείο Bayside Capital Fund II της HIG σε νεότερο όχημα, το HIG Middle Market LBO Fund III, με αποτίμηση 157,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αγωγή, η συναλλαγή φέρεται να έγινε με τεχνητή υποτίμηση της αξίας του ομίλου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της διαχειρίστριας εταιρείας εις βάρος των μετόχων μειοψηφίας. Η Dailane υποστηρίζει ότι η HIG διόγκωσε σκόπιμα τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις της Maillis κατά περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι μια παραπλανητικά χαμηλότερη αποτίμηση της επιχείρησης. Παράλληλα, στην αγωγή γίνεται λόγος για παράκαμψη προσφοράς τρίτου επενδυτή που προσέφερε υψηλότερο τίμημα, με σκοπό η πώληση να ολοκληρωθεί ενδοομιλικά — από ένα ταμείο της HIG σε άλλο υπό τον ίδιο διαχειριστή. Από την πλευρά της, η HIG αρνείται κάθε κατηγορία, επικαλούμενη ανεξάρτητη γνωμοδότηση (fairness opinion) που, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η εταιρεία επιμένει ότι η συναλλαγή έγινε με βάση τα συμφέροντα όλων των επενδυτών και σύμφωνα με τα διεθνή επενδυτικά πρότυπα. Η υπόθεση προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Στις 8 Οκτωβρίου 2025, ο ομοσπονδιακός δικαστής Roy K. Altman όρισε δίκη με ενόρκους για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ έθεσε προθεσμία διαμεσολάβησης έως τις 9 Ιουνίου 2026. Τα προδικαστικά και ανακριτικά ζητήματα έχουν ανατεθεί στη δικαστή-εισηγήτρια Enjolique A. Lett, η οποία πρόσφατα εξέδωσε διαταγή καθορισμού των διαδικασιών ανακάλυψης (discovery), ανοίγοντας τον δρόμο για τη συλλογή και ανταλλαγή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας πρόκειται να υπογράψει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με την αντίστοιχη Αρχή της Αιγύπτου. Η συμφωνία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό και θεσμικό πλαίσιο συνεργασιών ανάμεσα στις δύο χώρες, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς Αθήνας και Καΐρου. Επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής είναι από το 2016 ο Άχμεντ Σαΐντ Χαλίλ Αλ Σίσι πρώην δικαστής και αδελφός του προέδρου της χώρας, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας ανήκει στην αιγυπτιακή πλευρά, η οποία επέλεξε την ελληνική Αρχή προκειμένου να αντλήσει τεχνογνωσία και εμπειρία στην αποκάλυψη σύνθετων και δαιδαλωδών υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Παράλληλα, η αιγυπτιακή Επιτροπή θα συνεργαστεί και με άλλους θεσμικούς φορείς της χώρας μας, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το μεσημέρι, επισφραγίζοντας μια συμφωνία που έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο γεωπολιτικό ψηφιδωτό της Ανατολικής Μεσογείου.

Σημαντική δωρεά

Μια ιδιαίτερα σημαντική δωρεά προς τον Δήμο Βόλου πραγματοποιήθηκε από τη Motor Oil, την Alter Ego Media, τη ναυτιλιακή εταιρεία Champion Jet ΝΕ και τον Βολιώτη καπετάνιο Πάρη Δράγνη, ιδρυτή της Golden Yachts, που δραστηριοποιείται στον χώρο του πολυτελούς θαλάσσιου τουρισμού εξυπηρετώντας προσωπικότητες του διεθνούς τζετ σετ. Η δωρεά αφορά τη χρηματοδότηση του έργου «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 14ου και 15ου 2θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ιωνία Δήμου Βόλου», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών της περιοχής. Η συνεισφορά των τεσσάρων δωρητών καλύπτει πλήρως το κόστος όλων των απαιτούμενων εργασιών, του εξοπλισμού και των λοιπών αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, και επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ των δωρητών, με κάθε μέρος να συνεισφέρει το ποσό των 100.000 ευρώ.