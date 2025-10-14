Ο ΟΠΑΠ γίνεται Allwyn και αλλάζει πίστα, τα μερίσματα, ο δανεισμός και το upside για τη μετοχή, η Fairfax , το «value investing» και η Eurolife FFH και οι Έλληνες οικονομολόγοι που διαπρέπουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Η συγχώνευση του ΟΠΑΠ με την Allwyn

Μετά από 68 χρόνια, το ιστορικό brand ΟΠΑΠ γυρίζει σελίδα και περνά στη νέα εποχή ως Allwyn, σηματοδοτώντας μια στρατηγική μετεξέλιξη που εντάσσει τον οργανισμό σε ένα ευρύτερο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια φυσική εξέλιξη μιας πορείας που ξεκίνησε ήδη το 2013, όταν το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε το ποσοστό του στην Emma Delta. Για τους Έλληνες μετόχους, το ουσιαστικό ζητούμενο δεν είναι το όνομα, αλλά η προοπτική που δημιουργεί η συγχώνευση. Η συμφωνία Allwyn–ΟΠΑΠ δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά συνέχεια ενός προσεκτικά σχεδιασμένου πλάνου εταιρικής αναδιάρθρωσης, σύμφωνου με διεθνείς πρακτικές. Σύμφωνα με τους όρους, η Allwyn θα κατέχει το 78,5% της ενοποιημένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%. Ο νέος όμιλος θα παραμείνει εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχέδιο για δευτερεύουσα εισαγωγή (dual listing) σε διεθνές χρηματιστήριο — είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη. Η μετάβαση θα γίνει σε φάσεις: αρχικά μέσω διάσπασης (hive-down) των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολούθως με διασυνοριακή μετατροπή σε νομική οντότητα με έδρα το Λουξεμβούργο, και τελικά με τη μεταφορά της έδρας στην Ελβετία, ώστε να συνδεθεί οργανικά με τα διεθνή κεντρικά γραφεία της Allwyn. Το μοντέλο αυτό θυμίζει την επιτυχημένη αναδιάρθρωση της Coca-Cola 3E το 2013, η οποία δημιούργησε την Coca-Cola HBC AG, με διπλή εισαγωγή σε Λονδίνο και Αθήνα, επιτυγχάνοντας τη διεθνοποίησή της χωρίς να αποκοπεί από την ελληνική αγορά. Με ανάλογη φιλοσοφία, η νέα Allwyn στοχεύει να ενισχύσει τη διεθνή της εμβέλεια, να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές και να βελτιώσει τη ρευστότητα της μετοχής, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή συνέχεια στην Ελλάδα. Η αλλαγή ονομασίας, επομένως, δεν σηματοδοτεί απώλεια ταυτότητας, αλλά μια μετάβαση από το εθνικό στο διεθνές, με στόχο να καταστεί ο ελληνικός ΟΠΑΠ μέρος ενός παγκόσμιου ηγέτη στα τυχερά παιχνίδια.

Από την Ελλάδα το 53% του EBITDA

Η Ελλάδα και ο ΟΠΑΠ αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή λειτουργικών κερδών για τον Όμιλο Allwyn, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του διεθνούς ομίλου για τι δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Adjusted EBITDA) του Ομίλου Allwyn ανήλθαν στα 362 εκατ. ευρώ, έναντι 340 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η συνεισφορά της Ελλάδας και της Κύπρου ανήλθε στα 191 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 53% του συνολικού EBITDA της Allwyn. Στην Αυστρία, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση. Στην Τσεχία διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή μείωση περίπου 5%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη θετική πορεία της δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση της Εθνικής Λοταρίας. Οι λοιπές συμμετοχές του ομίλου, όπως στην Ιταλία, τη Βόρεια Αμερική και στον τομέα της τεχνολογίας και περιεχομένου, συνεισέφεραν συνολικά περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Όλα θα κριθούν σε μέρισμα και δανεισμό

Η πορεία της νέας Allwyn μετά τη συγχώνευσή της με τον ΟΠΑΠ θα καθοριστεί από δύο κρίσιμους παράγοντες: τη διαχείριση του δανεισμού και τη διατήρηση της μερισματικής πολιτικής. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2025, η Allwyn International AG εμφανίζει συνολικό δανεισμό 4,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,15 δισ. αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 558 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες. Με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 1,28 δισ. ευρώ, το καθαρό χρέος διαμορφώνεται στα 3,43 δισ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις ύψους 169 εκατ. ευρώ, το συνολικό καθαρό χρέος φθάνει τα 3,6 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το ετήσιο προσαρμοσμένο EBITDA, που υπολογίζεται σε 1,45 δισ. ευρώ, ο δείκτης καθαρής μόχλευσης βρίσκεται στις 2,4 φορές το EBITDA — επίπεδο που θεωρείται διαχειρίσιμο, αλλά απαιτεί προσεκτική στρατηγική για τη συνέχιση της ανάπτυξης. Με απλά λόγια, εάν ο δανεισμός μειωθεί το upside για τη μετοχή θα αυξηθεί. Για τους μετόχους, το στοίχημα μεταφέρεται πλέον στη μερισματική απόδοση. Η νέα εταιρεία προσφέρει ένα ισχυρό μεταβατικό πακέτο διανομών, που περιλαμβάνει προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή τον Νοέμβριο του 2025 και επιπλέον 0,80 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής — συνολικά 1,30 ευρώ για το έτος. Η διανομή αυτή λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στο παραδοσιακά γενναιόδωρο προφίλ του ΟΠΑΠ και τη νέα, περισσότερο διεθνή και επενδυτικά συνετή Allwyn. Από το 2026, η διοίκηση δεσμεύεται να διατηρήσει ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, σε ευθυγράμμιση με την πολιτική του ΟΠΑΠ. Ωστόσο, η αυξημένη αποτίμηση της νέας εταιρείας, που αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ, μειώνει την ποσοστιαία απόδοση του μερίσματος για τον επενδυτή. Δηλαδή, το ίδιο ονομαστικό ποσό θα αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό απόδοσης για τον επενδυτή. Παράλληλα, η εισαγωγή της επιλογής επανεπένδυσης μερίσματος (scrip option) υποδηλώνει μια πιο αναπτυξιακή προσέγγιση, επιτρέποντας στους μετόχους να λαμβάνουν το μέρισμα σε μετοχές αντί για μετρητά, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια και περιορίζοντας τις ταμειακές εκροές.

Οι προνομιούχες μετοχές

Χρήσιμες διευκρινίσεις σχετικά με τη συμφωνία συγχώνευσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ έδωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, ενημερώνοντας τους αναλυτές για τις λεπτομέρειες της νέας εταιρικής δομής. Όπως εξήγησε, η Allwyn, αν και θα ελέγχει ήδη το 78,5% της νέας εταιρείας, θα προχωρήσει στην έκδοση προνομιούχων μετοχών αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές αυτές δεν θα συμμετέχουν στη διανομή μερισμάτων, αλλά θα φέρουν κουπόνι 5%, που εξασφαλίζει στους κατόχους τους μια σταθερή ετήσια απόδοση, ανεξάρτητα από την πορεία της κερδοφορίας. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Karas, η κίνηση αυτή έχει πολλαπλούς στόχους. Πρώτον, διασφαλίζει τη διατήρηση του διοικητικού ελέγχου από την Allwyn, ακόμη και σε περίπτωση μελλοντικών αλλαγών στο μετοχικό κεφάλαιο ή εισόδου νέων επενδυτών. Οι προνομιούχες μετοχές λειτουργούν έτσι ως μηχανισμός «ασφαλείας» απέναντι σε πιθανή απομείωση του ποσοστού συμμετοχής της. Δεύτερον, παρέχουν ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλείο χρηματοδότησης σε εξαγορές ή νέες επενδύσεις, χωρίς την ανάγκη αύξησης του δανεισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα ανάπτυξης, περιορίζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του ισολογισμού της. Όπως σημειώθηκε, ο αντίκτυπος της έκδοσης στο μέρισμα για τους κοινούς μετόχους είναι περιορισμένος, αφού οι προνομιούχες μετοχές δεν δικαιούνται συμμετοχή στη διανομή κερδών. Ωστόσο, το κουπόνι 5% αποτελεί σταθερή ετήσια δαπάνη, η οποία θα επηρεάζει τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

«Value Investing»

Η Fairfax Financial Holdings του Καναδού επενδυτή Πρεμ Γουάτσα αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον επιτυχημένους επενδυτές της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, κεφαλαιοποιώντας με εντυπωσιακό τρόπο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Από το 2013, όταν εισήλθε στην ελληνική αγορά μέσω της απόκτησης συμμετοχής στην Eurobank, η Fairfax έχει αποκομίσει σημαντικά κέρδη. Και αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Ενδεικτική είναι η επένδυση στην Eurolife FFH, που αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του «value investing» του Πρεμ Γουάτσα, με τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αποτίμησης, μακροπρόθεσμη προσέγγιση και αποχώρηση όταν η αξία έχει ωριμάσει. Το 2016, η Fairfax απέκτησε το 80% της Eurolife ERB από την Eurobank, έναντι 324,7 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα προχωρούσε σε αποεπενδύσεις βάσει των δεσμεύσεών της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε, η Eurolife κατείχε την τρίτη θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 241 εκατ. ευρώ. Εννέα χρόνια αργότερα, η Fairfax συμφώνησε να μεταβιβάσει το ίδιο ποσοστό πίσω στην Eurobank έναντι 813 εκατ. ευρώ, με δείκτη P/BV 1,45, υπερδιπλάσιο τίμημα από την αρχική επένδυση. Η συναλλαγή αποφέρει απόδοση περίπου 150%, καθώς η αξία της συμμετοχής αυξήθηκε κατά 488,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση της Eurolife, η οποία σήμερα εμφανίζει παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 600 εκατ. ευρώ. H Eurolife λοιπόν όπως και η Eurobank αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας του «value investing» του Πρεμ Γουάτσα, η οποία συμπυκνώνεται στη μακροπρόθεσμη επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αποτίμησης με υπομονή και στρατηγική έξοδο στην ωρίμανση της αξίας.

Οι Έλληνες του ΔΝΤ

Τα τελευταία χρόνια, Έλληνες οικονομολόγοι έχουν αναδειχθεί σε σημαντικές θέσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών οικονομικών πολιτικών. Στην εφετινή Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ, που ξεκίνησε χθες στην Ουάσιγκτον, αρκετά από αυτά τα στελέχη παρουσιάζουν δημόσια τις εκτιμήσεις και τις θέσεις του Ταμείου για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η Αλεξάνδρα Φωτίου, μέλος του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, μίλησε χθες σε σεμινάριο με θέμα «Οι κατακερματισμένες αγορές και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Ευρώπης». Στην ομιλία της τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς και αναμόρφωσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων που θα καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης. Αναφέρθηκε στα εμπόδια που προκαλούν ο κανονιστικός κατακερματισμός, η περιορισμένη χρηματοοικονομική διασύνδεση, η μειωμένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και ο κατακερματισμός της ενεργειακής αγοράς. Για την αντιμετώπισή τους, το ΔΝΤ προτείνει, σε σύμπλευση με τα ευρήματα της έκθεσης Ντράγκι, μέτρα όπως η μείωση των κανονιστικών διαφορών, η ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Στην ίδια σύνοδο, ο Μανώλης Κίτσιος, στέλεχος του Τμήματος Ασίας και Ειρηνικού, συμμετείχε χθες σε πάνελ του Ταμείου, όπου ανέλυσε τις επιπτώσεις της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής στις οικονομίες του ASEAN (Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας), επισημαίνοντας τη σημασία των ανοιχτών αγορών, της ενίσχυσης των περιφερειακών αλυσίδων αξίας και της αύξησης των εγχώριων επενδύσεων. Σήμερα, τη σκυτάλη παίρνει ο Θανάσης Βαμβακίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Νομισματικής και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ, ο οποίος θα συμμετάσχει στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Global Financial Stability Report), που εξετάζει τις τρέχουσες τάσεις και κινδύνους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τέλος, μεταξύ των Ελλήνων που ξεχωρίζουν στο Ταμείο περιλαμβάνεται και ο Έβαν Παπαγεωργίου, επικεφαλής αποστολής για τη Σρι Λάνκα και πρώην υπεύθυνος για τη Νέα Ζηλανδία.

Η Ελλάδα στο Μοντεβιδέο

Σε ένα μήνα από σήμερα, ο Γιώργος Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, όπου θα συμμετάσχει σε κοινό συνέδριο που διοργανώνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2025. Το συνέδριο έχει ως αντικείμενο τις μεταρρυθμίσεις στη Λατινική Αμερική και τις εμπειρίες χωρών που έχουν προχωρήσει σε σημαντικές οικονομικές αλλαγές.

Ο κ. Χριστόπουλος θα παρουσιάσει εισήγηση με τίτλο «Reform Experience in Greece», εστιάζοντας στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που υλοποίησε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των Μνημονίων την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η συνεδρία στην οποία θα συμμετάσχει θα τελεί υπό την προεδρία της Lusine Lusinyan, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Περιφερειακού Τμήματος Μελετών του ΔΝΤ, και θα περιλαμβάνει παραδείγματα μεταρρυθμίσεων από διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών η Εσθονία, η Ελλάδα και κράτη της Λατινικής Αμερικής. Στόχος της συζήτησης είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής διακυβέρνησης.

Το κτήμα Εμφιετζόγλου

Με δύο πλειστηριασμούς θα βρεθεί αντιμέτωπο το γνωστό ακίνητο–μουσείο του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα Αμαρουσίου. Το ακίνητο αποτελεί κτιριακό συγκρότημα 4.035 τ.μ., που περιλαμβάνει πολιτιστικά κτίρια, εκθεσιακούς χώρους, βίλα, γραφεία και βοηθητικές εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο 49 στρεμμάτων. Ο πρώτος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, εκτός εάν υπάρξει αναστολή. Αρχικά, η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 4,81 εκατ. ευρώ για το 50% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον επιχειρηματία, αποτιμώντας το σύνολο του ακινήτου σε περίπου 9,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η αξία αναπροσαρμόστηκε σημαντικά: η συνολική τιμή εκκίνησης αυξήθηκε στα 25 εκατ. ευρώ, και στα 12,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του Εμφιετζόγλου. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί δεύτερος πλειστηριασμός για τις 26 Νοεμβρίου 2025, όπου η τιμή εκκίνησης για το ίδιο ποσοστό (50%) ορίστηκε στα 11,60 εκατ. ευρώ. Η νέα εκτίμηση αποτιμά το ακίνητο στα 25,8 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από απομείωση 10% λόγω συνιδιοκτησίας, η τελική αξία υπολογίστηκε στα 23,22 εκατ. ευρώ για το 100% του ακινήτου.