Οι επικείμενες εξαγορές της Qualco και η επένδυση στην οποία έχασε 89,4%, ο Άδωνις και η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, το PSI και το «κούρεμα» των ομολόγων της πεθεράς του Αντώνη Σαμαρά

Νέες εξαγορές ετοιμάζει η Qualco.

Η Διοίκηση της Qualco Group απεκάλυψε χθες στους αναλυτές ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) και τα ταμειακά διαθέσιμα της θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο. Η εταιρεία, στο πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε Capex ίσο με το 8% των εσόδων (περίπου 7 εκατ. ευρώ) και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 69 εκατ. ευρώ.

Όπως περιεγράφηκε, η ισχυρή ρευστότητα που εξασφαλίστηκε χάρη στην επιτυχημένη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο, σε συνδυασμό με τη συνετή διαχείριση των ταμειακών ροών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Qualco να διατηρήσει σταθερά τα μεγέθη αυτά και στο δεύτερο μισό της χρονιάς, προετοιμάζοντας το έδαφος για νέες επενδυτικές κινήσεις με στρατηγικό αποτύπωμα. Σε σχέση με τις «επικείμενες» επενδύσεις της, η Διοίκηση της Qualco Group είπε στην τηλεδιάσκεψη πως είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις, ωστόσο δεν απεκάλυψε τι ακριβώς αφορούν. Ειδική αναφορά έγινε στις επενδύσεις του πρώτου εξάμηνου στις εταιρείες Empedus, Cenobe, Indice και EPFS Panel Manager και στις στοχεύσεις των επενδύσεων αυτών.

Οι αποτυχημένες επενδύσεις

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε πως δεν είναι όλες οι επενδύσεις της Qualco Group «χρυσοτόκες όρνιθες». Κάποιες έχουν αποδειχθεί «άνθρακας». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της στην Linked Business Α.Ε., όπου το 2021 απέκτησε το 10% έναντι 1,25 εκατ. ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η αξία της συγκεκριμένης επένδυσης είχε υποχωρήσει δραματικά, στα 132 χιλ. ευρώ (απώλεια περίπου 89,4%). Αντίστοιχα, ερωτηματικά παραμένουν γύρω από την τρέχουσα αποτίμηση της συμμετοχής της στην Bricklane Technologies Ltd, την εταιρεία τεχνολογίας ακινήτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Qualco είχε τοποθετήσει το 2022 το ποσό του 1,028 εκατ. ευρώ για ποσοστό 2,5%. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και άλλες επενδύσεις. Η Convert Group Consulting S.A., στην οποία η Qualco απέκτησε το 2022 συμμετοχή 1,03%, αποτιμάται σήμερα σε 221 χιλ. ευρώ, μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2023. Στην Hive Health Optimum Limited, η εταιρεία προχώρησε τον Μάιο του 2024 σε τοποθέτηση για ποσοστό 6,7%, με σημερινή αποτίμηση 470,9 χιλ. ευρώ. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2024 η Qualco απέκτησε το 1% της Natech S.A., με την επένδυση να φθάνει το 1 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας δείχνει έτσι ότι, αν και περιλαμβάνει κινήσεις με προοπτική, δεν λείπουν και οι τοποθετήσεις που εξελίχθηκαν σε ζημιογόνες, υπογραμμίζοντας τον υψηλό βαθμό ρίσκου που συνοδεύει τη στρατηγική της.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δεν είναι μόνον οι απλοί πολίτες – δανειολήπτες που αναμένουν τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να πάρουν μια μικρή ανάσα. Και πολλοί πολιτικοί αναμένουν να υπάρξει «λευκός καπνός» στο θέμα αυτό. Ανατρέχοντας στα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων και των συζύγων τους τα οποία αναρτήθηκαν χθες, εντοπίσαμε τουλάχιστον 25 περιπτώσεις ατόμων που εξυπηρετούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η πλέον ενδεικτική περίπτωση είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του οποίου καταγράφεται στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο που έχει συναφθεί με την Εθνική Τράπεζα. Το δάνειο χορηγήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2007, με αρχικό ποσό 171.000 ελβετικά φράγκα και λήξη στις 19 Δεκεμβρίου 2037. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης, το υπόλοιπο της οφειλής στο τέλος του 2023 ανερχόταν στα 88.443,25 ελβετικά φράγκα.

Σημειώνεται πως η ρύθμιση της κυβέρνησης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα αφορά σε όλους τους δανειολήπτες και θα προβλέπει μετατροπή των δανείων σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο, χωρίς πρόσθετο κόστος. Παράλληλα θα εφαρμόζεται «κούρεμα» από 10% έως 15%-20%, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των οφειλετών, με προαιρετική συμμετοχή. Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων σε ελβετικό φράγκο ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ και αφορά 35.000 δανειολήπτες. Από αυτά, 1,5 δισ. ευρώ έχει τιτλοποιηθεί και 3 δισ. ευρώ έχουν ήδη ρυθμιστεί. Η επίπτωση της ρύθμισης στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια εκτιμάται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ.

Πόθεν έσχες και PSI

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012, το περίφημο PSI, γνωρίζουν πως οι ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα δεν εξαιρέθηκαν από το «κούρεμα», λόγω του περίφημου «pari passu» , του όρου που επέβαλε να αντιμετωπισθούν ισότιμα όλοι οι πιστωτές. Και αυτό και έγινε. Είτε μικροεπενδυτές, είτε πιο εύποροι , υπέστησαν όλοι απώλειες. Μας το θύμισε η δήλωση περιουσιακής κατάστασης της Γεωργίας Κρητικού, της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που δημοσιεύθηκε χθες. Η κ. Κρητικού δηλώνει στον πόθεν έσχες πως έχει κληρονομήσει από τη μητέρα της 20 ομόλογα PSI (τα οποία κατά την αναδιάρθρωση του χρέους του 2012 αντικατέστησαν τα παλαιά κρατικά χρεόγραφα με νέους τίτλους χαμηλότερης αξίας και μεγαλύτερης διάρκειας). Κληρονόμησε επίσης και GDP-linked securities, τίτλους που συνόδευαν τα PSI bonds και οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν πρόσθετες αποδόσεις εφόσον η ελληνική οικονομία ξεπερνούσε συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης. Όλα τα προαναφερόμενα χρεόγραφα έχουν πλέον περισσότερο ιστορικό παρά οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς η αξία τους έχει εξαϋλωθεί και η ίδια η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά αποκόμισε εν συνεχεία ελάχιστα από την ρευστοποίησή τους. Αυτό που κρατάμε από την όλη υπόθεση είναι πως ούτε η στενή οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού και τότε (Φεβρουάριος του 2012) προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν γλύτωσε από το «κούρεμα» του PSI.

Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης

Η διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά σε επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, έλαβαν εγκρίσεις επιχορήγησης και καταβολές, αλλά δεν υλοποιήθηκαν, έχει φέρει στο φως υποθέσεις γνωστών επιχειρήσεων. Ήδη έχουμε αναφερθεί σε κάποιες. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί και η η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, η οποία πριν από 18 χρόνια είχε ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 με εγκεκριμένη επιχορήγηση ύψους 2,63 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσε στο 30% ενός επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου «Ναυσικά» στη Βουλιαγμένη. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 8,76 εκατ. ευρώ, προέβλεπε την προσθήκη νέων υποδομών, μεταξύ των οποίων αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και η επιχορήγηση καταβλήθηκε τον Μάιο του 2008. Ωστόσο, χρόνια αργότερα ο ίδιος ο φορέας υπέβαλε αίτημα επιστροφής της ενίσχυσης, που οδήγησε το 2025 στην ανάκληση της αρχικής απόφασης υπαγωγής. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αποφασίστηκε η ανάκτηση ποσού 788.490 ευρώ, πλέον τόκων.

Η ON Sports 21

Ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο νεαρός γκαρντ-φόργουορντ που πρόσφατα εντάχθηκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, κάνει το πρώτο του βήμα στον χώρο της επιχειρηματικότητας, ιδρύοντας τη δική του εταιρεία με την επωνυμία ON Sports 21 Ε.Ε. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία, συμβουλευτική για την προώθηση πωλήσεων, αλλά και δραστηριότητες στον χώρο του μόντελινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία σύστασης, ο 22χρονος μπασκετμπολίστας κατέχει το 95% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκει στον πατέρα του, Νετζήπ Νετζήπ Ογλου. Ο ίδιος ο Όμηρος Νετζήπογλου ανέλαβε τον ρόλο του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου. Ο Νετζήπογλου ξεκίνησε την καριέρα του στον Άρη, στη συνέχεια αγωνίστηκε με την ΑΕΚ και από εφέτος φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με την ίδρυση της ON Sports 21 Ε.Ε., δείχνει ότι οι φιλοδοξίες του δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις αθλητικές του υποχρεώσεις, αλλά εκτείνονται και σε νέους τομείς, με στόχο να χτίσει μια πιο σφαιρική επαγγελματική πορεία.

Νέα εταιρείες από τον Ιάσονα Τσάκωνα

Ο Ιάσων Τσάκωνας, επικεφαλής της Oliaros Property Development και γνωστός για την καθοριστική συμβολή του στην αστική ανάπλαση των περιοχών Μεταξουργείου και Κεραμεικού, αλλά και για το εμβληματικό Beach House στην Αντίπαρο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για διεθνείς επισκέπτες και επενδυτές υψηλού επιπέδου, προχωρά σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Χθες, ο Έλληνας επιχειρηματίας ίδρυσε δύο νέες εταιρείες. Πρόκειται για τη Glaros Development Μονοπρόσωπη ΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 170.000 ευρώ, και την O.L. Development Μονοπρόσωπη ΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 450.000 ευρώ. Η Glaros Development θα δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, την αγορά και πώληση ακινήτων, την ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων, τη λειτουργία τουριστικών λιμανιών και την εκμετάλλευση καταλυμάτων βραχυχρόνιας διαμονής. Αντίστοιχα, η O.L. Development θα επικεντρωθεί στην αγορά και πώληση ακινήτων, την ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων και την ανάπτυξη και λειτουργία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται και δραστηριότητες που αφορούν τουριστικά λιμάνια καθώς και τη διαχείριση ακινήτων. Μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής των δύο νέων εταιρειών είναι η κυπριακή Beltezzia Limited, συμφερόντων του Ιάσονα Τσάκωνα, η οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου το μετοχικό τους κεφάλαιο.