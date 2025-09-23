Η Intralot, η εξαγορά της Bally’s, η υπεραξία και το fair value, ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, οι νέες εταιρείες Παπαλέκα και Πετρόχειλου και πως η Superbet πλήρωσε 30 εκατ. ευρώ σε 7.500 Ρουμάνους παίκτες λόγω τεχνικού σφάλματος

Το Bug που κόστισε 30 εκατ. ευρώ στη Superbet

Η Superbet, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους στην αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη Ρουμανία, η οποία ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά, βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της, ύστερα από τεχνικό σφάλμα που σημειώθηκε σε παιχνίδι καζίνο τύπου slot. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 7.500 παίκτες να εκμεταλλευτούν το τεχνικό λάθος και να αποκομίσουν τεράστια κέρδη, προκαλώντας ζημία άνω των 30 εκατ. ευρώ στην εταιρεία (4.000 ευρώ ανά παίκτη). Το σφάλμα εντοπίστηκε στο παιχνίδι «Fire Blaze Red Wizard» της Playtech, το οποίο, λόγω δυσλειτουργίας, μοίραζε κέρδη σχεδόν σε κάθε γύρισμα. Η πληροφορία για το ασυνήθιστο φαινόμενο εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα χιλιάδες χρήστες να σπεύσουν να δοκιμάσουν την τύχη τους και να επωφεληθούν από την αδυναμία του συστήματος. Αρχικά, η Superbet προχώρησε σε μπλοκάρισμα των λογαριασμών που σχετίζονταν με την υπόθεση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα. Ωστόσο, τελικά η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει τους λογαριασμούς και θα καταβάλει όλα τα ποσά που είχαν κερδηθεί, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή συνάδει με το κύρος και τη φήμη της στην αγορά. «Λάβαμε την απόφαση να τιμήσουμε όλες τις πληρωμές στα συγκεκριμένα παιχνίδια, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία και το κύρος της Superbet στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών στη Ρουμανία», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα που στάλθηκε στους πελάτες, επισημαίνοντας ότι όλοι οι περιορισμοί στους λογαριασμούς αίρονται και πως τα κέρδη παραμένουν στη διάθεση των παικτών. «Είμαστε γνωστοί ως ο πάροχος στοιχημάτων και καζίνο που πληρώνει κάθε κέρδος, ανεξαρτήτως ποσού. Είμαστε αυτοί που δέχονται όλα τα στοιχήματα και κάθε ποντάρισμα στα παιχνίδια. Και δεν θέλουμε αυτό να αλλάξει», ανέφερε η σχετική ειδοποίηση.

Τα pro forma στοιχεία της Intralot

Η Intralot έδωσε στη δημοσιότητα τα μη ελεγμένα pro forma οικονομικά στοιχεία της μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s Holdings Limited. Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφή βελτίωση στα έσοδα και στα λειτουργικά μεγέθη, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν κινδύνους και προκλήσεις για την επόμενη περίοδο. Για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Ιουνίου 2025 τα προσαρμοσμένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,09 δισ. ευρώ και το Pro Forma προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 477,5 εκατ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 2,67 δισ. ευρώ και καλύφθηκε με δανεισμό 1,51 δισ. ευρώ και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,54 δισ. ευρώ. Έτσι, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έφθασαν τα 3,47 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 1,58 δισ. ευρώ. Η διοίκηση εκτιμά ότι από την ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive θα προκύψουν συνέργειες ύψους 40,6 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, κυρίως από οργανωτικές και λειτουργικές οικονομίες κλίμακας. Για να επιτευχθούν, όμως, θα χρειαστούν και έκτακτες δαπάνες 10 έως 15 εκατ. ευρώ, που αφορούν αποζημιώσεις προσωπικού και αμοιβές συμβούλων. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν ακόμη φορολογικές επιβαρύνσεις και προβλέψεις. Ενδεικτικά, το 2025 η εταιρεία κατέβαλε 6 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο συμβιβασμού με τις αρχές της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, ενώ σχημάτισε και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και πρόστιμα που συνδέονται με συμβατικές υποχρεώσεις.

Η υπεραξία 1,53 δισ. ευρώ

Η Intralot, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s Holdings Limited, κατέγραψε στον ισολογισμό της υπεραξία (residual goodwill) ύψους 1,53 δισ. ευρώ. Η υπεραξία αυτή προέκυψε επειδή το τίμημα της συναλλαγής, που ανήλθε σε 2,66 δισ. ευρώ, ξεπέρασε κατά πολύ τη δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν. Στη λογιστική πρακτική το goodwill αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, δεν αποσβένεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης προκειμένου να διαπιστώνεται αν η αξία του παραμένει ρεαλιστική ή πρέπει να μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο η εταιρεία οφείλει να εξετάζει εάν οι ταμειακές ροές που αναμένεται να παραχθούν από τη νέα δραστηριότητα δικαιολογούν τη διατήρηση του ποσού που έχει καταγραφεί. Η Intralot διευκρινίζει ότι η υπεραξία δεν αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση φορολογικών υποχρεώσεων. Ουσιαστικά το goodwill αντανακλά τις προσδοκίες για μελλοντικές αποδόσεις, τις συνέργειες από την ενοποίηση με τη Bally’s, καθώς και την αξία της φήμης, της τεχνογνωσίας και των σχέσεων με τους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο, το νέο οικονομικό αποτύπωμα της Intralot περιλαμβάνει μια σημαντική λογιστική υπεραξία, η οποία δεν έχει άμεση ταμειακή υπόσταση, αλλά αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποτίμηση και την εικόνα του ομίλου στις αγορές.

Το fair value

Με βάση τα pro forma στοιχεία της Intralot, μετά την εξαγορά της Bally’s, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας φτάνουν γύρω στα 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή όσο περίπου και το ποσό της υπεραξίας. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς το goodwill η καθαρή λογιστική θέση θα ήταν οριακά θετική, κάτι που δείχνει πόσο κρίσιμο είναι για την εικόνα της εταιρείας η επιτυχής αξιοποίηση της εξαγοράς. Αν συνυπολογιστεί και το καθαρό χρέος, το συνολικό επιχειρηματικό μέγεθος (enterprise value) φτάνει περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Με EBITDA που αγγίζει τα 477,5 εκατ. ευρώ, η αποτίμηση αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο γύρω στις έξι φορές τα λειτουργικά κέρδη, επίπεδο που θεωρείται σχετικά χαμηλό για τον κλάδο. Έτσι, το δίκαιο εύρος αποτίμησης (fair value) μπορεί να εκτιμηθεί μεταξύ 2,9 και 3,8 δισ. ευρώ, ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή που εφαρμόζεται σε ομοειδής περιπτώσεις. Η τελική αποτίμηση εξαρτάται τελικά από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες συνέργειες και αν θα περιοριστεί η επιβάρυνση από το υψηλό χρέος. Αν η Intralot πετύχει τις προβλέψεις για τις συνέργειες, το goodwill θα δικαιολογήσει την υπεραξία που καταγράφηκε∙ αν όχι, υπάρχει ο κίνδυνος απομείωσης που θα συμπιέσει εκ νέου την καθαρή θέση και κατ’ επέκταση το fair value.

Νέα εταιρεία από τον Παπαλέκα

O Βασίλης Παπαλέκας, αδελφός του Γιάννη Παπαλέκα και επικεφαλής της Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων, ίδρυσε χθες την εταιρεία Mesfield Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 300.000 ευρώ. Σκοπός της Mesfield είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, η αγοραπωλησία ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε αγροτικά και δασικά ακίνητα, καθώς και η εκτέλεση κατασκευαστικών έργων σε κτίρια κατοικιών και άλλων χρήσεων. Μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής είναι η εταιρεία Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο Βασίλης Παπαλέκας, ενώ το πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνουν οι κ.κ. Γεώργιος Γεωργάκης (αναπληρωτής πρόεδρος) και Χρήστος Σταμάτης Βασιλείου (μέλος).

Νέα εταιρεία από τον Πετρόχειλο

Νέα εταιρεία συνέστησε και ο Παναγιώτης Πετρόχειλος της Kiefer, αδελφός του Χρήστου Πετρόχειλου. Πρόκειται για την Team Fortress Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών πληροφορικής, με βασικό αντικείμενο τα data centers και τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. Παράλληλα, στο καταστατικό της περιλαμβάνονται μια σειρά από δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως φιλοξενία δεδομένων και υποδομών πληροφορικής, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού, παροχή τεχνικής υποστήριξης, διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά και ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής. Το όνομα Team Fortress δημιουργεί «συνειρμούς» που παραπέμπουν στην Fortress Investment Group, την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Νέα Υόρκη την οποία συνδιοικεί ο ομογενής Ντιν Ντακολιας (Dean Dakolias).

Ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη

Το υπουργείο Ανάπτυξης ζητά την επιστροφή ποσού 161.875 ευρώ από τον Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη, μετά την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε εγκριθεί η επιχορήγηση επενδυτικού σχεδίου το 2007. Σύμφωνα με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (68163/ΥΠΕ/4/01035/Ε/ν. 3299/2004/05.09.2025), ακυρώνεται η αρχική έγκριση που είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούνιο του 2007. Το σχέδιο αφορούσε στην αγορά και εγκατάσταση συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οδό Σόλωνος 98 στην Αθήνα, με συνολικό ενισχυόμενο κόστος 925.000 ευρώ και κρατική επιχορήγηση ύψους 323.750 ευρώ. Από την επιχορήγηση αυτή είχε ήδη καταβληθεί το ποσό των 161.875 ευρώ, το οποίο πλέον αναζητείται εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Η ανάκληση της επιχορήγησης αποφασίστηκε, καθώς η εταιρεία δεν τήρησε τις προβλεπόμενες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, μεταξύ των οποίων οι όροι που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διατήρηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ο Όμιλος QnR

Ο Όμιλος QnR κατέγραψε ισχυρή βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της 30ης Ιουνίου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 70%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτινάχθηκαν σε 2,079 εκατ. ευρώ από 859 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 142%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,085 εκατ. ευρώ, έναντι 13 χιλ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 756 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 43 χιλ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, ύψους 3,546 εκατ. ευρώ, προήλθε κυρίως από την ανάληψη μεγάλων έργων, όπως το e-Justice, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και η ψηφιοποίηση του αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών, που προσέθεσαν 1,986 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η συμβολή των νέων θυγατρικών, που ενίσχυσαν τα έσοδα κατά 1,560 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,775 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αμοιβών υπεργολάβων και προμηθευτών, καθώς και των αποσβέσεων και της συνεισφοράς των νέων θυγατρικών. Παρά την άνοδο του κόστους, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 1,772 εκατ. ευρώ, λόγω καλύτερης διαχείρισης των έργων. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 710 χιλ. ευρώ, κυρίως από το μισθολογικό κόστος και τις νέες θυγατρικές, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 50 χιλ. ευρώ, λόγω μεγαλύτερων δανειακών αναγκών. Στο μέτωπο του δανεισμού, ο Όμιλος εμφάνισε συνολικό χρέος 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ τα διαθέσιμα μειώθηκαν σε 2,98 εκατ. ευρώ από 4,41 εκατ. ευρώ, με το καθαρό χρέος να παραμένει σταθερό κοντά στα 1,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 26,9% από 31,9%, καθώς αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια. Αντίθετα, στη μητρική, το καθαρό χρέος εκτινάχθηκε στα 3,2 εκατ. ευρώ από 280 χιλ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης να ανεβαίνει στο 34,4% από 4,9%.