Πάτησαν Ελλάδα οι Σαουδάραβες της Jameel Motors με τα νέα κινεζικά υβριδικά SUV, η EKRP Holdings, η HALCORNTT και πως επηρεάζουν τους Έλληνες επενδυτές οι νέοι αυστηροί κανόνες για τα CFDs στην Κύπρο

Ο όμιλος Abdul Latif Jameel

Ο όμιλος Abdul Latif Jameel, με έδρα τη Σαουδική Αραβία, συμπληρώνει φέτος οκτώ δεκαετίες ιστορίας, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς και πολυδιάστατους επιχειρηματικούς οργανισμούς της περιοχής. Η πορεία του ξεκίνησε το 1945 στη Τζέντα, όταν ο ιδρυτής του, Abdul Latif Jameel, δημιούργησε μια μικρή εμπορική επιχείρηση που σύντομα ανέλαβε τη διανομή της Toyota, θέτοντας τα θεμέλια για το μεγαλύτερο δίκτυο οχημάτων στη Σαουδική Αραβία και αποκτώντας πολύτιμη τεχνογνωσία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σήμερα, ο όμιλος έχει παρουσία σε 34 χώρες και έξι ηπείρους, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Τουρκία, λειτουργώντας ως στρατηγικός εταίρος κορυφαίων brands και διεθνών επενδυτών. Παράλληλα με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές του σε στρατηγικούς κλάδους που αποκαλεί «υποδομές της ζωής», όπως ενέργεια, νερό, logistics, real estate, βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Jameel Motors, ο κλάδος αυτοκινήτου του ομίλου, γιορτάζει φέτος τα 80 χρόνια λειτουργίας της και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διανομείς αυτοκινήτων παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από δώδεκα αγορές σε τρεις ηπείρους. Αντιπροσωπεύει διεθνώς καταξιωμένα ονόματα όπως Toyota, Lexus, BYD, MG Motor, GAC Motor, Geely, Changan, HINO και Ford Trucks. Με σχεδόν 600 σημεία παρουσίας, η εταιρεία διαχειρίζεται εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα και εκατομμύρια ανταλλακτικά ετησίως, ενώ έχει επενδύσει σε πολυμάρκες concept, όπως το Auto Store στην Αίγυπτο και το OTOshops στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια, η Jameel Motors έχει στραφεί σε έναν νέο ρόλο, αυτόν της διεθνούς εταιρείας κινητικότητας, επενδύοντας σε τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, εναλλακτικά καύσιμα και λύσεις βιώσιμης μετακίνησης, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της στόχο να παραμείνει πρωτοπόρος στη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς το μέλλον.

Η Jameel Motors Greek Holding

Αναφέραμε όλα τα παραπάνω, διότι ο όμιλος Abdul Latif Jameel «πάτησε το πόδι του» στην Ελλάδα ιδρύοντας την Jameel Motors Greek Holding Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Πρόκειται για μια εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding), μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η εταιρεία ALJ UK Holding Limited, με έδρα στο Λονδίνο. Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία. Πρόεδρος ανέλαβε ο Patrick Kos, αναπληρωτής πρόεδρος η Jasmminne Wong και μέλος ο Seow Wah Teo. Η είσοδος στην ελληνική αγορά έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης δραστηριοποίησης της Jameel Motors σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεκίνησε τη διανομή ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών SUV της κινεζικής Geely Auto στην Ιταλία και την Πολωνία, ενώ ήδη προχώρησε και στη διάθεση οχημάτων της Guangzhou Automobile Group (GAC) στην Πολωνία.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και η HALCORNTT

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε συνεργασία με την κινεζικών συμφερόντων Megatrend International Co. Ltd. προχώρησαν από κοινού στη σύσταση της ελληνικής εταιρείας HALCORNTT. Βασικός σκοπός της HALCORNTT είναι η κατασκευή, ανάπτυξη και εμπορία σωλήνων και εξαρτημάτων από χαλκό και κράματα χαλκού, καθώς και η παραγωγή συναφών βιομηχανικών προϊόντων. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοιδρυθείσας εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ. Η Megatrend International Co. Ltd., που συμμετέχει ισότιμα στη HALCORNTT, αποτελεί διεθνή εμπορική εταιρεία με έδρα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, διατηρώντας διοικητικές και νομικές διασυνδέσεις με το Χονγκ Κονγκ και την κινεζική διοίκηση. Ιδρύθηκε το 1995 και διαθέτει εταιρικό κεφάλαιο ύψους 20 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, λειτουργώντας ως όχημα συμμετοχών και επενδύσεων σε διάφορους τομείς.

Η EKRP Holdings

Στα Γιάννενα ιδρύθηκε χθες η εταιρεία EKRP Holdings Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, από την οικογένεια Σεπετά, γνωστή από την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος». Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στη διαχείριση συμμετοχών, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες επενδυτικών συμβούλων, επενδύσεις σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα, καθώς και μεσιτεία χρεογράφων. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, με ιδρυτικά μέλη τα μέλη της οικογένειας Σεπετά: την Ελένη Θεοχάρη, τον Κωνσταντίνο Σεπετά, τον Ρηγίνο Σεπετά και τον Παύλο Σεπετά.

Η Alpha Trust Ανδρομέδα

Μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2025 η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τη βασική κατανομή του χαρτοφυλακίου της. Στις 30 Ιουνίου 2025 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν τοποθετημένο σχεδόν αποκλειστικά σε μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 93,6% του ενεργητικού και στο 96,29% της καθαρής θέσης. Τα ομόλογα κατείχαν ποσοστό 1,06% του ενεργητικού και 1,09% της καθαρής θέσης, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 2,08% και 2,14% αντίστοιχα. Όλο το χαρτοφυλάκιο συνέχισε να επενδύεται σε ευρώ, γεγονός που περιόρισε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Τον Δεκέμβριο του 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 89,5% για τις μετοχές, 0,98% για τα ομόλογα και 7,2% για τα αμοιβαία κεφάλαια επί του ενεργητικού.Όσον αφορά τις μεγαλύτερες εκθέσεις σε αντισυμβαλλόμενους στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, η Alpha Trust Ανδρομέδα είχε την υψηλότερη συμμετοχή στην Quest Holdings με ποσοστό 6,5% επί της καθαρής θέσης. Ακολουθούσε η Τράπεζα Πειραιώς με 6,1%, από τα οποία το 2,3% αφορούσε καταθέσεις, η Metlen Energy & Metals με 5,5%, η Motor Oil Hellas με 4,4% και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με 4,3%. Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 30 Ιουνίου 2024, η μεγαλύτερη θέση της ήταν στην Titan Cement International με 7,3%, ακολουθούσε η Τράπεζα Πειραιώς με 7,1%, εκ των οποίων το 3,5% αφορούσε καταθέσεις. Στη συνέχεια ακολουθούσαν η Mytilineos με 5,7%, η Quest Holdings με 5,3% και ο ΟΤΕ με 4,6%.

Αυστηρότεροι κανόνες για τα CFDs

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενεργοποίησε νέους, πιο αυστηρούς κανόνες για τις συμβάσεις επί διαφορών, γνωστές ως CFDs (Contracts for Difference). Πρόκειται για τα γνωστά χρηματοοικονομικά προϊόντα «στοιχηματίζουν» στο αν θα ανέβει ή θα πέσει η αξία ενός νομίσματος, μιας μετοχής, ενός χρηματιστηριακού δείκτη ή ακόμα και ενός κρυπτονομίσματος. Ο επενδυτής δεν κατέχει πραγματικά το προϊόν, απλώς ποντάρει στην πορεία της τιμής του. Αν και μπορούν να αποφέρουν κέρδη, θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα γιατί η μόχλευση πολλαπλασιάζει τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τις ζημιές. Τέτοια προϊόντα προωθούν μέσω τηλεφωνικών πωλήσεων στην Ελλάδα πολλές εταιρείες που κυρίως είναι αδειοδοτημένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Με τους νέους περιορισμούς που έθεσε σε ισχύ η Κυπριακή Αρχή, οι εταιρείες που προσφέρουν CFDs σε ιδιώτες επενδυτές πρέπει να τηρούν βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης θα βάζει από την αρχή ένα ελάχιστο «μαξιλάρι» χρημάτων πριν ξεκινήσει η συναλλαγή, οι ζημιογόνες θέσεις θα κλείνουν αυτόματα πριν χαθεί όλο το κεφάλαιο και, το πιο σημαντικό, δεν θα μπορεί ποτέ να χρωστά περισσότερα από όσα κατέθεσε. Οι εταιρείες υποχρεώνονται επίσης να εμφανίζουν ξεκάθαρες προειδοποιήσεις κινδύνου, αναφέροντας το ακριβές ποσοστό των πελατών τους που χάνουν χρήματα από τα CFDs. Έτσι, ένας Έλληνας που επενδύει μέσω κυπριακής ή άλλης εταιρείας θα γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο συχνά αυτές οι συναλλαγές οδηγούν σε απώλειες. Παράλληλα, απαγορεύονται τα «τυράκια», όπως δώρα και μπόνους που χρησιμοποιούνταν για να προσελκύσουν πελάτες.

Οι απαιτήσεις για το αρχικό κεφάλαιο

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απαιτήσεις για το αρχικό κεφάλαιο, αυξάνονται πλέον και διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν. Αν κάποιος θέλει να επενδύσει σε ένα ζεύγος νομισμάτων όπως το ευρώ/δολάριο με ποσό 10.000 ευρώ, θα χρειαστεί να βάλει ως «εγγύηση» το 3,33% του ποσού, δηλαδή 333 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με μικρό κεφάλαιο μπορεί να ανοίξει μια θέση μεγάλης αξίας. Αν η αγορά κινηθεί υπέρ του, τα κέρδη του πολλαπλασιάζονται. Αν όμως κινηθεί αντίθετα, η ζημιά μπορεί να «φάει» γρήγορα όλο το κεφάλαιο. Για έναν δείκτη όπως ο S&P 500, που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, το απαιτούμενο ποσοστό είναι 5%. Σε επένδυση 10.000 ευρώ, ο επενδυτής θα πρέπει να βάλει 500 ευρώ. Και πάλι, τα κέρδη ή οι ζημιές που θα προκύψουν θα υπολογίζονται στο σύνολο των 10.000 ευρώ, όχι μόνο στα 500 που κατέθεσε. Στις μετοχές, το ποσοστό ανεβαίνει στο 20%. Δηλαδή, για συναλλαγή αξίας 10.000 ευρώ σε μια μετοχή, ο επενδυτής θα πρέπει να δεσμεύσει 2.000 ευρώ. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν μεγάλες τοποθετήσεις με πολύ μικρό κεφάλαιο. Το πιο αυστηρό πλαφόν τίθεται στα κρυπτονομίσματα. Για παράδειγμα, σε συναλλαγή 10.000 ευρώ σε Bitcoin, θα χρειαστεί να δεσμευτούν τα μισά, δηλαδή 5.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή αντανακλά το γεγονός ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν τεράστιες διακυμάνσεις στην τιμή τους και μπορούν να «εξαφανίσουν» το κεφάλαιο του επενδυτή μέσα σε λίγες ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναγκάζουν τους επενδυτές να έχουν μεγαλύτερο «ίδιο κεφάλαιο» σε πιο επικίνδυνα προϊόντα. Στόχος είναι να αποφευχθούν φαινόμενα όπου κάποιος έβαζε μερικές εκατοντάδες ευρώ και «πόνταρε» σαν να είχε χιλιάδες, χάνοντας τελικά σε χρόνο-ρεκόρ όλα τα χρήματά του.