Η νέα εταιρεία real estate του Θανάση Μαρτίνου, η «απόβαση» της Κουβετιανής Al Argan στην Ελλάδα, η Trade Estates και η επιτυχία της Kyklades Maritime

Η ΑΘΜΑΡ Κτηματική

Ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος προχώρησε χθες στη σύσταση νέας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων με την επωνυμία ΑΘΜΑΡ Κτηματική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, μέσω της κυπριακής Forumscope Ltd. Η εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ παράλληλα στο καταστατικό της περιλαμβάνεται η δυνατότητα αγοράς, πώλησης, κατασκευής και εμπορίας ακινήτων. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται επίσης στην αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, στη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και στη συνεργασία με άλλες εταιρείες του real estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΘΜΑΡ Κτηματικής ανέρχεται σε 13,5 εκατ. ευρώ, κατανεμημένο σε 1.350.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας ανέλαβε ο ίδιος ο Θανάσης Μαρτίνος, ενώ στη θέση της αντιπροέδρου τοποθετήθηκε η Μαρίνα Μαρτίνου. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι η Γεωργία Μαρτίνου και η Μαρίνα Ματθίλδη Μαρτίνου, γεγονός που σηματοδοτεί την ενεργή παρουσία της επόμενης γενιάς της οικογένειας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Την πεντάδα των μελών συμπληρώνει η δικηγόρος Φανή Χριστιάνα Μπαρτσώκα.

Η Al Argan «πατάει πόδι» στην Ελλάδα

Μία από τις πιο γνωστές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων του Κουβέιτ επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Πρόκειται για την Al Argan International Real Estate Co KSCP (ALARGAN), η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ και έχει στο ενεργητικό της πληθώρα έργων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Χθες καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η σύσταση της ελληνικής εταιρείας Al-Argan International Real Estate Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με μοναδικό εταίρο την κουβετιανή Al-Riyada International Holding Company S.P.C. και διαχειριστή τον Marlon Saab, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον τομέα του real estate. Η Al-Argan Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ θα έχει ως βασικό αντικείμενο την αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ στις παράλληλες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η διαχείριση και εκτίμηση ακινήτων, οι κατασκευαστικές εργασίες σε οικιστικά και επαγγελματικά κτίρια, η διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, καθώς και υπηρεσίες επιχειρησιακής έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχειριστής της νέας εταιρείας, Marlon Saab, κατέχει παράλληλα τη θέση του Chief Programme Management and Infrastructure Officer στη LAMDA Development.

Το αμυντικό hub της Metlen

Μέσα στους επόμενους 24 μήνες η Metlen θα ολοκληρώσει ένα από τα πιο φιλόδοξα βιομηχανικά της εγχειρήματα, τη δημιουργία ενός διεθνώς ανταγωνιστικού αμυντικού hub στην Ελλάδα. Η Metlen κατέθεσε ήδη προς υπαγωγή στο Νόμο Στρατηγικών Επενδύσεων επιχειρηματικό σχέδιο για ένα τέταρτο βιομηχανικό συγκρότημά ολοκληρωμένων μερών αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό την κατασκευή αμυντικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Το τρίτο εργοστάσιο στον ίδιο χώρο βρίσκεται ήδη σε φάση ολοκλήρωσης και θα περάσει σε commissioning στις αρχές του 2026. Λίγους μήνες μετά, θα ξεκινήσει η κατασκευή του τέταρτου εργοστασίου, το οποίο θα έχει έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων και θα είναι εξοπλισμένο με πέντε βαρέα μηχανουργικά μηχανήματα και ειδικό εξοπλισμό. Η επένδυση, ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει την ανέγερση νέου κτηρίου βαρέως τύπου, την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού. Η λειτουργία του τέταρτου εργοστασίου έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Kyklades Maritime

Ένα ιστορικό γεγονός για τη Συρία που έλαβε προβολή από τα διεθνή ΜΜΕ είχε «ελληνικό χρώμα». Η Συρία πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου έπειτα από 14 χρόνια. Η εξαγωγή αυτή σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των συριακών αποστολών αργού, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2011, με το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου. Η πολιτική αλλαγή στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, με την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από ισλαμιστική κυβέρνηση, άνοιξε τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων τον Ιούνιο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή έδωσε στη Συρία τη δυνατότητα να επανέλθει στις διεθνείς αγορές και να επιδιώξει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Ενέργειας, 600.000 βαρέλια βαρέος αργού φορτώθηκαν στο λιμάνι της Ταρτούς με προορισμό την εταιρεία B Serve Energy, που συνδέεται με τον διεθνή όμιλο BB Energy. Το φορτίο μεταφέρθηκε με το δεξαμενόπλοιο Nissos Christiania της Kyklades Maritime, της οικογένεια Αλαφούζου. Η επιλογή του Nissos Christiania, ενός LR2 δεξαμενόπλοιου χωρητικότητας 114.000 dwt που ναυπηγήθηκε το 2015, δείχνει πως η Kyklades Maritime είχε κάνει σωστό «positioning» σε μια περίοδο που η Συρία επιχειρεί να αναδιατάξει το ενεργειακό της προφίλ.

Η Quest Holdings

Η Quest Holdings θα ανακοινώσει σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, με το ενδιαφέρον των αναλυτών να επικεντρώνεται στην αποτύπωση του αντίκτυπου της πρόσφατης εξαγοράς της Μπενρουμπή στα μεγέθη του ομίλου. Η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η ενσωμάτωση της Μπενρουμπή στη δραστηριότητα του εμπορικού τομέα αναμένεται να έχουν προσφέρει θετική ώθηση, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συμβολή στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του εξαμήνου που κυμαίνεται μεταξύ 3% - 6%.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Υψηλή πληρότητα κατέγραψαν τα ακίνητα της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στο πρώτο εξάμηνο 2025, σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων της εισηγμένης για την 30η Ιουνίου 2025. Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε σε 459,5 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, έναντι 515,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 και 445 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2023, η οποία ωστόσο ερμηνεύεται από τις αλλαγές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και όχι από κάμψη στη ζήτηση. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται μεγάλα εμπορικά πάρκα και αποθηκευτικά κέντρα σε κομβικές περιοχές, με μισθωτές γνωστές λιανεμπορικές αλυσίδες όπως H&M, Jumbo, LC Waikiki, Sportswear Market, AB Βασιλόπουλος και Pepco. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική και ποιοτική διαφοροποίηση των ακινήτων. Ανά κατηγορία επένδυσης, οι συμμετοχές σε εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων (μη εισηγμένες) έφτασαν τα 277,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 9,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Το ποσοστό τους στο σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 53,9%, από 52% στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική στροφή της εταιρείας σε σχήματα έμμεσης ιδιοκτησίας και ανάπτυξης. Στον τομέα των μισθώσεων, η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 94%, με το 6% της εκμισθώσιμης επιφάνειας να παραμένει αδιάθετο. Αξιοσημείωτες είναι και οι μεταβολές στις αποτιμήσεις. Στα Σπάτα, η εύλογη αξία του εμπορικού πάρκου ανήλθε σε 141,3 εκατ. ευρώ, από 126,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,9%. Στον αντίποδα, στο Σχηματάρι η αξία των βιομηχανικών αποθηκών περιορίστηκε σε 29,5 εκατ. ευρώ, από 37,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.