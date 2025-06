Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Kedros Capital των Στασινόπουλου και Παπαμιχαλόπουλου, το παρελθόν και οι «συμπτώσεις»

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Διαρκώς πιο ενδιαφέρουσα καθίσταται η υπόθεση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, της εταιρείας που σκοπεύει να αναπτύξει νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου καθαρής ισχύος 792 MW στην περιοχή της Λάρισας και η οποία έτυχε στις 21 Μάιου θερμής υποδοχής - μετά βαΐων και κλάδων – από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο.

Την προηγουμένη εβδομάδα σας ενημερώσαμε πως το όλο project ήταν έμπνευση του επιχειρηματία Βασίλη Μηλιώνη, ο οποίος προ τριετίας ξεκίνησε τις διαδικασίες αδειοδότησης της θερμοηλεκτρικής μονάδας, μαζί με τον Ισραηλινό επιχειρηματία της IP Innovative Power Nissan Caspi. Ακόμη, σαν ενημερώσαμε πως ο βασικός μέτοχος πίσω από την Clavenia Ltd, την κυπριακή εταιρεία που συνέστησε την Λάρισα Θερμοηλεκτρική στις 19 Μαρτίου 2021, είναι η κυπριακή Brithin Ltd , η οποία σχετίζεται με τον Ισραηλινό επενδυτή Meni Weitzman, εκ των ιδρυτών της εταιρείας φαρμακευτικής κάνναβης Tikun Olam Ελλάδος και στενό συνεργάτη του Βασίλη Μηλιώνη. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σας μεταφέραμε πληροφορίες που δεν διαψεύσθηκαν, σύμφωνα με τις οποίες οι αρχικοί εμπνευστές του project είχαν call options για την επένδυση, τα οποία δεν άσκησαν.

Το γιατί παραμένει άγνωστο. Την παρελθούσα εβδομάδα σας ενημερώσαμε πως στη βάση της συμφωνίας μετόχων που συνομολόγησαν στις 21 Μαΐου παλιοί και νέοι μέτοχοι της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, ήτοι η Clavenia Ltd (38,5%), ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), το fund EUSIF Larissa (16,5%) και η Volton (10%) δεν θα καταβληθεί entry fee από τους νέους επενδυτές, αλλά θα καλύψουν τη συμμετοχή τους σε αύξηση κεφαλαίου, όταν και θα υπάρξει η τελική αποτίμηση της εταιρείας. Θα πρέπει πρώτα να έχει τεκμηριωθεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και να έχουν απευθυνθεί στις τράπεζες για χρηματοδότηση, με την οριστικοποίηση του επενδυτικού κόστους (CAPEX) να είναι σημαντική παράμετρος.

Τέλος, σε σχέση με την κατασκευή του έργου, είχαμε επισημάνει πως η παρουσία του Νίκου Μπάκου της Volton στους μετόχους της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, οδηγεί κάποιους να προεξοφλούν πως η κατασκευή της μονάδας θα γίνει από την Aktor.

Η Kedros Capital

Σήμερα η στήλη θα αναφερθεί στον χρηματοοικονομικό σύμβουλο που χρησιμοποίησε η ΔΕΠΑ Εμπορίας για να αξιολογήσει την επένδυσή της στην Λάρισα Θερμοηλεκτρική. Μπορεί η δυνητική χρηματοδοτική εμπλοκή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο project να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Διοίκηση της ΔΕΠΑ (100% θυγατρικής της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας – Growthfund) δεν επέλεξε κάποιο γνωστό σύμβουλο.

Απευθύνθηκε στην άγνωστη Kedros Capital. Το πλέον παράδοξο είναι πως η Kedros Capital συστάθηκε στις 21 Μάιου 2025, ήτοι την ίδια ημέρα που οι εκπώσοποι της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της εταιρείας Ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd, του ενεργειακού fund EUSIF Larissa και της Volton , μετέβησαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρουσία του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, υπέγραψαν τη συμφωνία μετόχων.

Μόνον η ΔΕΠΑ Εμπορίας μπορεί να απαντήσει το πως μια εταιρεία που δεν είχε συσταθεί στο χρόνο που φέρονται να παρασχέθηκαν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες (!) την συμβούλεψε αναφορικά με την αξιολόγηση της επένδυσης και τον ειδικό οικονομικό και φορολογικό έλεγχο (financial & tax due diligence) της εταιρείας ανάπτυξης του έργου της Λάρισα Θερμοηλεκτρική.

Γνωστοί από το παρελθόν

Το ποιοι βρίσκονται πίσω από την Kedros Capital έχει ειδική σημασία για τη «χαρτογράφηση» των προσώπων που εμπλέκονται στην όλη υπόθεση. Βασικός μέτοχος της Kedros Capital είναι η κυπριακή εταιρεία Envirtus Investments Ltd με ποσοστό 70%. Το υπόλοιπο 30% ανήκει στην κυπριακή Maravio Capital Ltd. Η κυπριακή Envirtus Investments Ltd μέχρι και πέρυσι είχε μετοχική παρουσία στην Aktor (Intrakat). Σε εκείνο το διάστημα ανήκε κατά 50% στην ελβετική Al Mava Holding, συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία της εστίασης Δήμου Στασινόπουλου και κατά 50% στην ελβετική Xavier Investments, συμφερόντων του γνωστού από το χώρο των ΑΠΕ επιχειρηματία Λουκά Λαζαράκη.

Σύμφωνα με έρευνα μας στο κυπριακό μητρώο εταιρειών από τις 19 Δεκεμβρίου 2024 ο Λουκάς Λαζαράκης (για να ακριβολογούμε η Xavier Investments) μεταβίβασε στον Δήμο Στασινόπουλο (στην Al Mava Holding) το ποσοστό του στην Envirtus Investments Ltd. Έκτοτε η κυπριακή εταιρεία ανήκει πλήρως στον κ. Στασινόπουλο. Αυτό σημαίνει απλά πως το 70% της Kedros Capital ανήκει στον Δήμο Στασινόπουλο.

Η κυπριακή εταιρεία Maravio Capital Ltd ανήκει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kedros Capital τον Πάνο Παπαμιχαλόπουλο, πρώην Βοηθό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Παπαμιχαλόπουλος αποχώρησε από το πιστωτικό ίδρυμα μετά το πόρισμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2017 για τα «κακώς κείμενα» εντός της Τράπεζας Πειραιώς που αφορούσαν στις συναλλαγές με τον Όμιλο Libra.

Το ίδιο πόρισμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποκάλυπτε έκνομες ενέργειες μη συμβατικές με την τραπεζική πρακτική, αναφερόταν εκτενώς και σε εταιρείες συνδεδεμένες με τους Λουκά Λαζαράκη και Δήμο Στασινόπουλο, που είχαν σημαντική εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Οι Στασινόπουλος και Παπαμιχαλόπουλος γνωρίζονται τουλάχιστον από το 2016. Ο Παπαμιχαλόπουλος είχε ως στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς «συνδράμει» την Nostira μια από τις εμπλεκόμενες στην υπόθεση εταιρείες που είχε απασχολήσει την ΤτΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως η υπόθεση Libra - Πειραιώς δεν οδηγήθηκε ποτέ στις δικαστικές αίθουσες , καθώς το Νοέμβριο του 2019 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας σε σχέση με την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών και η συνέχιση της δίωξης που είχε κάνει η Εισαγγελία Διαφθοράς προϋπέθετε πλέον την υποβολή έγκλησης από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, κάτι που η Διοίκηση Μεγάλου δεν έκανε.

Συνεργασία και με την KIEFER

Το πως λοιπόν οι κ.κ. Στασινόπουλος και Παπαμιχαλόπουλος βρέθηκαν στο σήμερα να συμπράττουν μετοχικά στην Kedros Capital και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΔΕΠΑ Εμπορίας – σε χρόνο που η Kedros Capital δεν είχε συσταθεί- είναι άξιο αναφοράς.

Όπως δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση το ότι Πάνος Παπαμιχαλόπουλος φέρεται να έχει επανειλημμένα συνεργασθεί και με τον Χρήστο Πετρόχειλο της KIEFER, τον οποίο η ΔΕΠΑ Εμπορίας «προτίμησε» το 2021 για να εισέλθει στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εξαγοράζοντας εταιρείες που τότε διέθεταν μόνο βεβαιώσεις παραγωγού και άδειες για φωτοβολταϊκά, χωρίς καμία οριστική προσφορά σύνδεσης.

Χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας απέκτησε σε δύο διακριτά στάδια, το 2021 και το 2022, την εταιρεία North Solar, συμφερόντων Πετρόχειλου, η οποία αναπτύσσει έργα συνολικής ισχύος 500 MW στη Δυτική Μακεδονία. Τα έργα αυτά έλαβαν οριστικές προσφορές σύνδεσης μόλις το 2023, χάρη και στις πολυσυζητημένες αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι του 2022 στις προτεραιότητες απόδοσης όρων σύνδεσης. Σχεδόν ταυτόχρονα, το καλοκαίρι του 2022, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησε και στην εξαγορά του 100% της North Solar 1, επίσης συμφερόντων Πετρόχειλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε μόλις ιδρυθεί, τον Ιούλιο του 2022, με σκοπό να αναπτύξει φωτοβολταϊκό έργο 95 MW στα Φάρσαλα, έργο που σήμερα διαθέτει όρους σύνδεσης. Ο αδιαμφισβήτητος ωφελημένος από όλη αυτή τη διαδρομή είναι ο Χρήστος Πετρόχειλος. Όχι μόνο κατάφερε να πουλήσει σε εξαιρετικά υψηλή τιμή τις North Solar και North Solar 1, αλλά έχει αναλάβει και την κατασκευή του συνόλου των έργων ΑΠΕ της ΔΕΠΑ Εμπορίας, απολαμβάνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του CEO της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνου Ξιφαρά. Εμπιστοσύνη που φέρεται να απολαμβάνουν και οι κ.κ. Στασινόπουλος και Παπαμιχαλόπουλος.