Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού υποχώρησαν τον Οκτώβριο στα 214,35 δισ. ευρώ, από 216,84 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση 2,49 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σημαντική μείωση ύψους 2,05 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 205,95 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,29 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις μίας ημέρας να ενισχύονται κατά 2,48 δισ. ευρώ, ενώ στις λοιπές καταθέσεις και τα ρέπος σημειώθηκε πτώση 188 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα εμφάνισαν μικρή μείωση 278 εκατ. ευρώ, κυρίως από την κάμψη 310 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις μίας ημέρας.

Στο υποσύνολο της Γενικής Κυβέρνησης σημειώθηκε πτώση κατά 447 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στις καταθέσεις μίας ημέρας της Κεντρικής Κυβέρνησης, που περιορίστηκαν στα 2,95 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, οι καταθέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ ενίσχυση ύψους 329 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο τομέας της Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίως μέσω αύξησης στις καταθέσεις μίας ημέρας.

Οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ μείωσαν τις τοποθετήσεις τους κατά 200 εκατ. ευρώ, ενώ μικρή αύξηση ύψους 48 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στις καταθέσεις μη κατοίκων ζώνης ευρώ, με τις καταθέσεις μίας ημέρας να ενισχύονται αισθητά κατά 133 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 166 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 7,14 δισ. ευρώ.