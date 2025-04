Το σεμινάριο Πιερρακάκη στο ΔΝΤ, η Metlen, η Frigo Food και η Media Tech μεταμόρφωση της Alter Ego Media

Τσιτάτα και ρήσεις

Δύο αναφορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία αναφορά στον Ουίνστων Τσώρτσιλ, άλλη μια αναφορά στον Μάικλ Λιούις και στον Γουίλιαμ Φώκνερ, μια επίκληση στο έργο του Μάνκουρ Όλσον, μια ρήση του Τζων Μέυναρντ Κέυνς και στο κλείσιμο μια αναφορά στον Τόμας Φρίντμαν. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, στο σεμινάριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Pathways to Prosperity: Policies and Partnerships for Success», χθες στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, όπου μίλησε μαζί με τους υπουργούς Οικονομικών του Μπενίν και της Παραγουάης. Θα σχολιάσουμε πως ο εύγλωττος Κυριάκος Πιερρακάκης δεν έχει ανάγκη να επικαλείται τσιτάτα και ρήσεις από τους αγαπημένους του πολιτικούς, συγγραφείς και οικονομολόγους μπροστά σε διεθνή ακροατήρια. Έχει το seniority και τη διανοητική εμβέλεια να εκφράζει και δικές του απόψεις…

Ημέρα ανακοινώσεων για την Metlen

Η Metlen θα ανακοινώσει σήμερα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2025 και το trading update. Η απόφαση της πρόωρης ανακοίνωσης ελήφθη λόγω της διεξαγωγής του Capital Markets Day της εταιρείας στο Λονδίνο, στις 28 Απριλίου, όπου η Metlen θα παρουσιάσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της και θα ενημερώσει τους επενδυτές για τα σχέδιά της. Για το σκοπό αυτό ήδη η Διοικητική ομάδα της Metlen έχει ήδη «στρατοπεδεύσει» στη βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο του Capital Markets Day θα βρεθεί ο στρατηγικός στόχος της Metlen για επίτευξη λειτουργικών κερδών ύψους 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν εξαγορές. Η διοίκηση της εταιρείας αναμένεται να αναλύσει πώς σκοπεύει να αυξήσει τα λειτουργικά κέρδη από το σημερινό επίπεδο των 1,1 δισ. ευρώ, μέσα από την ενίσχυση και αξιοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της. Κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day αναμένονται και επιμέρους ανακοινώσεις, τις οποίες η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει ως «ευχάριστες» εκπλήξεις για τους μετόχους της. Παράλληλα, θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία των προετοιμασιών που αφορούν στην εισαγωγή των μετοχών της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η οποία προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η Alter Ego Media

Σε ριζικό μετασχηματισμό προχωρά η Alter Ego Media με στόχο την μετεξέλιξή της σε Media Tech Group. Το στρατηγικό σχέδιο βασίζεται σε έξι πυλώνες που αφορούν στη διαφοροποίηση εσόδων, στην τεχνολογική μεταμόρφωση, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στην ενίσχυση της δημιουργίας και εκμετάλλευσης περιεχομένου, στη διατήρηση χαμηλού χρηματοοικονομικού κινδύνου και στην επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Όπως ανέφερε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος στους αναλυτές όλα τα παραπάνω θα γίνουν μέσω ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 50,8 εκατ. ευρώ, ήτοι με τα χρήματα που αντλήθηκαν από την πρόσφατη δημόσια προσφορά των μετοχών της εισηγμένης. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, ήτοι 30,8 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί σε εξαγορές εταιρειών, με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων και brands, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Άλλα 10 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην τεχνολογική αναβάθμιση και τις υποδομές, με επίκεντρο την ανάπτυξη εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τη δημιουργία data lakes, την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και την αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων του Ομίλου. Σημαντική βαρύτητα δίδεται και στο σκέλος του περιεχομένου, με ισόποση επένδυση 10 εκατ. ευρώ για την παραγωγή και διανομή υψηλής ποιότητας υλικού, όπως κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και για την απόκτηση και διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως μουσικά και τηλεοπτικά αρχεία. Παράλληλα, μέσω της Alter Ego Ventures, τον επενδυτικό της βραχίονα, η Alter Ego Media, στοχεύει σε επενδύσεις σε τρίτες εταιρείες με έμφαση στην τεχνολογία. Στη βάση αυτή το 2025 αναμένεται να αποτελέσει έτος περαιτέρω ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής της Alter Ego Media, με τη Διοίκηση να θέτει ξεκάθαρους στόχους για οργανική αύξηση εσόδων, βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Αλλαγές στην Coca-Cola

Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC AG δρομολογούνται ενόψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025, στο Στάινχαουζεν της Ελβετίας. Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια παρουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι William W. Douglas III και Reto Francioni ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, με τη θητεία τους να ολοκληρώνεται στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης. Και οι δύο υπηρέτησαν ως μη εκτελεστικά μέλη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διακυβέρνηση του Ομίλου τα τελευταία χρόνια. Ως αντικαταστάτες τους, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή του Σταύρου Παντζάρη και του Παντελή (Λίνου) Δ. Λέκκα ως νέων μη εκτελεστικών μελών. Εφόσον εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, οι διορισμοί τους θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της. Ο Λίνος Λέκκας είναι έμπειρος επενδυτικός τραπεζίτης, πρώην βετεράνος της Citigroup. Ο Σταύρος Παντζάρης διαθέτει πολυετή εμπειρία ως επιχειρηματίας και μέλος διοικητικών συμβουλίων, με έμφαση στην ηγεσία και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια του Κυπριακού Συνδέσμου Εργοδοτών και Βιομηχάνων, του Propeller Club (Port Limassol), της πρωτοβουλίας Cyprus Seeds και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, όπου υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών. Πέρα από τις αλλαγές στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει επί σειράς θεμάτων, όπως η διανομή μερίσματος 1,03 ευρώ ανά μετοχή, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών και η έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η φορολογική ωφέλεια της Lavipharm

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση αναλυτών από τον Όμιλο Lavipharm για την πορεία των οικονομικών μεγεθών το 2024. Στο επίκεντρο της παρουσίασης αναμένεται να βρεθεί η αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά από φορολογική ωφέλεια ύψους 6,3 εκατ. ευρώ. Η ωφέλεια αυτή προήλθε από την εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών, δίνοντας ώθηση στα τελικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα του ισολογισμού. Κατά την οικονομική χρήση του 2024, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Lavipharm διαμορφώθηκε στα 52,95 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,7% σε σύγκριση με τα 47,84 εκατ. ευρώ του 2023. Η αύξηση αυτή καταγράφηκε παρά την επιβάρυνση από rebates και clawbacks που έφθασαν τα 8,06 εκατ. ευρώ, έναντι 6,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Εξαιρουμένων των επιβαρύνσεων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 61,01 εκατ. ευρώ, αυξημένος από τα 54,34 εκατ. ευρώ του 2023. Το μικτό κέρδος του Ομίλου σημείωσε αύξηση και ανήλθε στα 25,08 εκατ. ευρώ, έναντι 22,15 εκατ. ευρώ την περασμένη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν στα 5,88 εκατ. ευρώ από 5,20 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,60 εκατ. ευρώ έναντι 3,22 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν στα 8,98 εκατ. ευρώ από μόλις 1,87 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρονιά, κυρίως λόγω της προαναφερθείσας φορολογικής ωφέλειας. Κατά το 2024, σημαντική ήταν η συμβολή συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην επίδοση του Ομίλου. Το Betadine κατέγραψε μερίδιο 47,2% στην αγορά αντισηψίας, με ετήσια αύξηση 21,1%. Το Eleveon, σκεύασμα επλερενόνης, παρουσίασε αύξηση 4,4% στο μερίδιό του. Το Memodrin διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά νοοτρόπων, με μερίδιο 55,3% και ανάπτυξη 8,5%.Στην κατηγορία των αναλγητικών, τα σκευάσματα Lonarid N και Lonalgal σημείωσαν αθροιστικά μερίδιο 47%. Το σκεύασμα Prostaplant παρέμεινε στην κορυφή της αγοράς της Λευπρορελίνης. Η Rovastine, αν και με μικρό συνολικό μερίδιο, κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των σκευασμάτων της κατηγορίας της. Παράλληλα, το Fentanyl/Sandoz κατέγραψε αύξηση 140,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας σε μερίδιο 13,5% στην κατηγορία του μέσα σε διάστημα δύο ετών από την κυκλοφορία του στην αγορά. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Lavipharm εισήλθε σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες. Στον τομέα της δυσλιπιδαιμίας, κυκλοφόρησε το Bezevor, σταθερός συνδυασμός δραστικών ουσιών, το οποίο κατέκτησε μερίδιο 2,4%. Επιπλέον, εισήγαγε δύο νέα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, τα Maroxim και Erevron, τα οποία συγκέντρωσαν μερίδιο 72,9% στην κατηγορία τους.

Η Zafido Holding Hellas Ltd

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Zafido Holding Hellas Ltd, το οποίο αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τύπου Boutique Hotel, κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 34 δωματίων και 64 κλινών στη Λεωφόρο Νίκης 39, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 2,94 εκατ. ευρώ και η μορφή ενίσχυσης που εγκρίθηκε αφορά σε φορολογική απαλλαγή συνολικού ύψους 1,17 εκατ. ευρώ. Η εταιρείας Zafido Holding Hellas Ltd ανήκει στον Κύπριο επιχειρηματία Θωμά Κυριακού και στην κόρη του Δώρα Μαρία Κυριακού. Η οικογένεια Κυριακού δραστηριοποιείται από το 2018 στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα μέσω της Zafido Holding Hellas Ltd, η οποία έχει αναπτύξει δεκάδες ακίνητα στην Αττική, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν διατεθεί μέσω Golden Visa.

Από τη Frigo Food στη Μύκονο

Νέα επιχειρηματικά ανοίγματα στον τουρισμό πραγματοποιεί η Προέδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Frigo Food Ευαγγελία-Ιφιγένεια Ζύμνη, μέσω της νεοσύστατης εταιρείας Templo y Mar IV ΙΚΕ. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα είκοσι έτη, έως το 2045, και το αρχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,795 εκατ. ευρώ, προερχόμενο εξ ολοκλήρου από εισφορά ακινήτου στη Μύκονο. Το ακίνητο που αποτέλεσε το αντικείμενο της εισφοράς είναι ένα γεωτεμάχιο 4.000 τ.μ. με υπάρχουσα διώροφη κατοικία, κολυμβητική δεξαμενή και λοιπές κατασκευές, στη θέση Κανάλια-Πούλι της Μυκόνου. Η αντικειμενική του αξία φθάνει τις 684.963 ευρώ, ενώ η εκτιμώμενη εμπορική αξία, σύμφωνα με σχετική έκθεση, ανέρχεται στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Η εταιρεία έχει ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαχείρισης και εκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων μικρής διάρκειας με καθημερινή καθαριότητα. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, και διαχείρισης ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών.