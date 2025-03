Σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ ο ΟΔΔΗΧ, το «Greek Day» της Commerzbank, η Euroxx, η ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή και η Vigor Finance

Ο ΟΔΔΗΧ σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ

Σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας προκειμένου να μετάσχει σε συναντήσεις με ομολόγους του, αλλά και με θεσμικούς επενδυτές για να παρουσιάσει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς και την δανειακή και διαχειριστική στρατηγική της χώρας μας για το έτος 2025.

Ο κ. Τσακώνας, ο οποίος με το χθεσινό re-opening των ομολόγων λήξης 2038 και 2054 άντλησε 3 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας προσφορές που ξεπέρασαν τα 53,5 δισ. ευρώ, θα μεταβεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχοντας σχεδόν καλύψει το δανειακό πρόγραμμα για το 2025. Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ θα ξεκινήσει τις συναντήσεις του στις 18 Μαρτίου στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στο Public Sector Debt Summit που διοργανώνει το OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum). Στη συνέχεια, στις 19 Μαρτίου, θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να παραστεί σε συνάντηση των μελών της EU Sovereign Debt Markets (ESDM), της υποεπιτροπής της Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής που προωθεί την ενοποίηση και αποτελεσματικότητα των αγορών κρατικού χρέους στην ΕΕ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ. Τσάκωνας θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ, όπου στις 20 Μαρτίου θα λάβει μέρος στο «Greek Day» της Commerzbank.

London Calling

Βροχή ερωτήσεων από αναλυτές και επενδυτές αναμένεται να δεχθεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με τις ανατροπές που θα επιφέρει στο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας και ειδικά στη μερισματική της πολιτική, η απόκτηση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την CVC. Η εξαγορά αυτή έχει ήδη προκαλέσει επιφυλάξεις και σκεπτικισμό στην αγορά, με τους αναλυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα φειδωλοί όσον αφορά στα οφέλη της συμφωνίας και τις προοπτικές για τους μετόχους της Πειραιώς. Το τίμημα της εξαγοράς διαμορφώνεται για το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στα 600 εκατ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο κατά 70 εκατ. ευρώ από την αρχική δεσμευτική προσφορά.

Έτσι, το κόστος για την απόκτηση του 90% ανέρχεται στα 540 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προβλέπεται να επιβαρύνει τον δείκτη CET1 της Πειραιώς κατά περίπου 150 μονάδες βάσης, αυξάνοντας τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο της τράπεζας και θέτοντας ερωτήματα για τη μελλοντική κεφαλαιακή της επάρκεια. Η εξαγορά αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή μόλις κατά 5%, ποσοστό που υποδηλώνει χαμηλές προοπτικές κερδοφορίας. Η προβλεπόμενη συνεισφορά στα κέρδη ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ για το 90% της ασφαλιστικής, έναντι προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων ύψους 100 εκατ. ευρώ το 2023. Με την Πειραιώς να πληρώνει πανάκριβα, ήτοι περίπου 1,35 φορές τον δείκτη Price to Book Value της ασφαλιστικής, καθίσταται σαφές ότι η απόδοση της επένδυσης θα είναι περιορισμένη, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής κίνησης, αλλά και τα ερωτήματα για τους λόγους που η Πειραιώς «πριμοδοτεί» τη CVC. Αλλά και το καθημερινό management θα έχει προκλήσεις. Η Εθνική Ασφαλιστική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, με κυριότερα τα παλαιά συμβόλαια υγείας και τις υφιστάμενες συμφωνίες bancassurance με την Εθνική Τράπεζα, οι οποίες περιπλέκουν περαιτέρω τη διαδικασία ενοποίησης. Η Πειραιώς, προς το παρόν, δεν προτίθεται να τροποποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες bancassurance με τις NN Hellas και Ergo, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τη στρατηγική ενσωμάτωσης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και το πώς αυτές θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στα έσοδα της τράπεζας. Τέλος, περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής της Εθνικής Ασφαλιστικής προέρχεται από το δίκτυο πωλήσεών της, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες. Αυτό μειώνει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του δικτύου καταστημάτων της Πειραιώς για τη μεγιστοποίηση των εσόδων.

Αλλαγή μοντέλου για τις χρηματιστηριακές

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες, αν και συνδέονται παραδοσιακά με τις συναλλαγές στις αγορές και τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, έχουν πλέον διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Στη σημερινή αγορά, όπου ο ανταγωνισμός και η τεχνολογική πρόοδος έχουν μειώσει τα περιθώρια κέρδους από τις κλασικές χρηματιστηριακές δραστηριότητες, η επιβίωση και η ανάπτυξή τους στηρίζονται σε άλλες πηγές εσόδων. Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η ανάληψη τρίτων εργασιών αποτελούν πλέον τον κύριο πυλώνα βιωσιμότητας για τις εταιρείες του κλάδου. Υπηρεσίες όπως οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPO), τα placements και οι μεσιτείες χρηματοοικονομικών συναλλαγών έχουν καταστεί πιο προσοδοφόρες από τις ίδιες τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τα οικονομικά αποτελέσματα τριών ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών για το 2024 που δημοσιεύθηκαν προ ημερών αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Η Euroxx Χρηματιστηριακή

Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Τα καθαρά κέρδη της Euroxx ανήλθαν το 2024 σε 3,93 εκατ. ευρώ, από 3,69 εκατ. ευρώ το 2023. Τα συνολικά έσοδά της ανήλθαν σε 32,05 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 27,76 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 15,47%. Ωστόσο, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 48,43% του συνολικού κύκλου εργασιών της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για το 2024. Ειδικότερα, οι προμήθειες από χρηματιστηριακές συναλλαγές διαμορφώθηκαν σε 12,59 εκατ. ευρώ, από 10,13 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν σε 3,72 εκατ. ευρώ, από 3,36 εκατ. ευρώ το 2023. Η μεγαλύτερη άνοδος εσόδων σημειώθηκε στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου τα έσοδα της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ανήλθαν σε 15,52 εκατ. ευρώ, έναντι 14,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή

Ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή του πολύπειρου χρηματιστή Σπύρου Μπέλλου. Τα καθαρά κέρδη της ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακής ανήλθαν το 2024 σε 6 εκατ. ευρώ, από 2 εκατ. ευρώ το 2023. Ο κύκλος εργασιών της ΚΑΠΠΑ αυξήθηκε σημαντικά στα 10,04 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 4,29 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη θεαματική άνοδο των εσόδων από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, τα οποία ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ το 2024, σε σύγκριση με μόλις 250.000 ευρώ το 2023 (αύξηση 3900%). Με απλά λόγια, τα έσοδα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτέλεσαν το 99,52% των συνολικών εσόδων της χρηματιστηριακής εταιρείας για το 2024. Τα έσοδα από προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθαν το 2024 σε μόλις 41.848 ευρώ, από 36.298 ευρώ το 2023, ενώ τα έσοδα από μεταβιβαστικές υπηρεσίες διαμορφώθηκαν στις 6.717 ευρώ, αυξημένα από 5.658 ευρώ το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, το 2024 μηδενίστηκαν τα έσοδα από επενδυτική διαμεσολάβηση, τα οποία το 2023 είχαν ανέλθει σε 4 εκατ. ευρώ, γεγονός που, ωστόσο, δεν επηρέασε αρνητικά τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Η Vigor Finance

Μια ακόμη ενδεικτική περίπτωση είναι η Vigor Finance, η νεοσύστατη χρηματιστηριακή εταιρεία που τρέχει ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νίκος Κονταρούδης. Στο πρώτο έτος δραστηριότητάς της η Vigor Finance πέτυχε κέρδη 106.158 ευρώ και συνολικό κύκλο εργασιών 1,29 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα έσοδα αυτά δεν προήλθαν από κλασικές χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Το 46,91% του συνόλου των εσόδων, ήτοι 608.828 ευρώ προήλθαν από έσοδα από πωλήσεις δικαιωμάτων αερίων ρύπων ! Τα έσοδα από προμήθειες που αναγνωρίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο διαμορφώθηκαν στα 124.443 ευρώ, ενώ τα έσοδα από χρηματοοικονομικές συμβουλές ανήλθαν σε 564.627 ευρώ. Όπως μάθαμε η Vigor Finance δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των δικαιωμάτων αερίων ρύπων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ναυτιλιακές εταιρείες που καλούνται να συμμορφωθούν με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS). Με την ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS από το 2024, οι διαχειριστές πλοίων που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια υποχρεούνται να εξασφαλίζουν δικαιώματα εκπομπών (EUAs) για τις επαληθευμένες εκπομπές CO₂ τους.

Σε αυτό το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον, η Vigor Finance παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη συμμόρφωση και τη βελτιστοποίηση του κόστους των εφοπλιστικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία υποστηρίζει τις ναυτιλιακές με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τόσο τη διαπραγμάτευση όσο και τη συμβουλευτική για τα EUA. Προσφέρει πρόσβαση στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές δικαιωμάτων εκπομπών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές και να μειώνουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία σε στρατηγικές παραγώγων, επιτρέποντας στους πελάτες της να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την έκθεσή τους στα EUA, ενώ μέσω ημερήσιων δημοπρασιών και εξατομικευμένων στρατηγικών διαχείρισης διασφαλίζει την έγκαιρη και αποδοτική συμμόρφωση των ναυτιλιακών εταιρειών με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις.

Το Nautilus Project

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου Nautilus Project στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4864/2021 περί στρατηγικών επενδύσεων. Η επένδυση, που υλοποιείται από την εταιρεία «Αστακός Τέρμιναλ», αφορά τη μετατροπή του Λιμένα ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας σε τουριστικό λιμάνι υψηλών προδιαγραφών. Το σχέδιο, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 524 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κόμβου φιλοξενίας mega yachts, καθώς και την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών. Η έγκριση της επένδυσης συνοδεύεται από ειδικά κίνητρα, όπως η ταχεία αδειοδότηση και η δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την υλοποίηση του έργου. Ωστόσο, απορρίφθηκε το αίτημα του επενδυτικού φορέα για αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 19.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς κρίθηκε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτήν. Προσοχή. Το ότι εντάχθηκε η επένδυση στις διατάξεις του ν. 4864/2021 δεν σημαίνει πως θα καταφέρει και να υλοποιηθεί. Το λέμε διότι οι στρατηγικοί συνεργάτες της «Αστακός Τέρμιναλ» - που ελέγχεται από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς - έχουν κάνει πολλά «μπρος πίσω» την τελευταία διετία.

Οι στρατηγικοί συνεργάτες της «Αστακός Τέρμιναλ» – οι ARCHIRODON, A1YACHTS και BWA – έχουν δείξει διστακτικότητα, με αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές. Πλέον, πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων περιβαλλοντικών και πολεοδομικών εγκρίσεων. Με δεδομένο ότι το έργο έχει ήδη σημειώσει σημαντικές καθυστερήσεις, οποιαδήποτε περαιτέρω ολιγωρία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίησή του. Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, όταν η «Αστακός Τέρμιναλ» υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 4864/2021. Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. εξέδωσε θετική γνωμοδότηση, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2024. Στη συνέχεια, στις 29 Μαΐου 2024, η Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) έδωσε τη δική της θετική γνώμη, ενώ στις 17 Φεβρουαρίου 2025, ο υπουργός Ανάπτυξης εισηγήθηκε την έγκριση του σχεδίου στη Δ.Ε.Σ.Ε. Η τελική έγκριση δόθηκε στις 5 Μαρτίου 2025, με την απόφαση να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 Μαρτίου 2025.