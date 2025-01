Οι business της οικογένειας Βενιάμη στην αγορά ακινήτων, διεργασίες της ESMA στο Παρίσι για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας

Οι στεριανές business της οικογένειας Βενιάμη

Την Empire Estate ΑΕ που θα δραστηριοποιείται στο real estate και στην κατασκευή ακινήτων συνέστησε προ ημερών ο Ζαννής Βενιάμης, γιός του εφοπλιστή Μιχάλη Βενιάμη και ανιψιός του Θόδωρου Βενιάμη της ναυτιλιακής εταιρείας Golden Union. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη , καθώς η οικογένεια Βενιάμη είναι εξαιρετικά δραστήρια στο real estate τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω της εταιρείας Lykovrisi Investments, την οποία τρέχουν από κοινού τα παιδιά του Θόδωρου και του Μιχάλη Βενιάμη. Το 2023 η αξία των κτηρίων της Lykovrisi Investments ανερχόταν σε 17,7 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των οικοπέδων που είχε στο χαρτοφυλάκιο της ήταν στα 7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 1,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 471.942 ευρώ, ήτοι εμφάνισε περιθώριο καθαρού κέρδους περίπου 31,5%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τον κλάδο.

Αυτό οφείλεται στο ότι έχει μηδενικό δανεισμό και δεν απασχολεί προσωπικό. Ωστόσο η Lykovrisi Investments δεν είναι η μοναδική επιχείρηση της οικογένειας Βενιάμη που δραστηριοποιείται στην αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων. Η πλέον παλιά εταιρεία ακινήτων της οικογένειας είναι η Venbros AE, ενώ υπάρχουν και άλλες εταιρείες (Βέγα – Φιλοξενία, Εσπερίδες, κ.α. ) με αντίστοιχο σκοπό, οι οποίες ωστόσο σήμερα έχουν περιορισμένη δραστηριότητα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως εδώ και 14 χρόνια η οικογένεια Βενιάμη έχει συμπράξει με την οικογένεια Παπαλέκα στο χώρο του real estate, μέσω της ΙΟΛΕ Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία. Στην ΙΟΛΕ Κτηματική μετέχει ο Βασίλης Παπαλέκας, ο αδερφός του Γιάννη Παπαλέκα, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων.

Το μέλλον των κεφαλαιαγορών της ΕΕ

Στο Παρίσι θα ταξιδέψει στις 5 Φεβρουαρίου η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, για να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο «Shaping the Future of EU Capital Markets» που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority - ESMA) και το οποίο θα συγκεντρώσει κορυφαίους εκπροσώπους και ειδικούς από όλη την Ευρώπη. Στόχος των εργασιών του συνεδρίου είναι η διαμόρφωση στρατηγικών για το μέλλον των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ελκυστικών κεφαλαιαγορών μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου που εξυπηρετεί επενδυτές και επιχειρήσεις, την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και τη δημιουργία μιας κουλτούρας ιδιωτών επενδύσεών, ενθαρρύνοντας τους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν πιο ενεργά στις κεφαλαιαγορές.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν η Maria Luís Albuquerque, Επίτροπος της ΕΕ για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ο John Berrigan, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών (DG FISMA), ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext, η Adena Friedman, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Nasdaq, η Nadia Calviño, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Natasha Cazenave, Εκτελεστική Διευθύντρια της ESMA, ο Erkki Liikanen, Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), κ.α..

Κομβικές τοποθετήσεις

Στις 17 Ιανουαρίου 2025 ολοκληρώνεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων που αφορούν στην πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης σε κομβικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει θέσεις στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ), στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, καθώς και στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ.), που αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

Συγκεκριμένα, ανοικτές προς κάλυψη είναι οι θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης στη ΔΙΠΑΕΕ, προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης στις ΥΕΔΔΕ και οι θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης στο ΚΕΜΕΦ. Η επιλογή των προσώπων που θα καλύψουν τις εν λόγω θέσεις είναι μια «ευαίσθητη άσκηση», καθώς τα τελευταία χρόνια κάποιοι προϊστάμενοι των εν λόγω μονάδων απασχόλησαν επανειλημμένα τις εισαγγελικές αρχές (ακούσια ή εκούσια).

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ ΑΕ) εγκαινιάστηκε το 2024 με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει έναν κόμβο όπου καινοτόμες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, δημόσιοι φορείς και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, με εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την αστυνομία και το λιμενικό σώμα.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας φιλοδοξεί να στηρίξει την ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα από τη δημιουργία θερμοκοιτίδων και προγραμμάτων επιτάχυνσης, ενώ παράλληλα προωθεί τη μεταφορά τεχνολογίας και τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Ένα από τα βασικά εργαλεία της είναι η διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων και η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑ τοποθετήθηκε ο Αντιναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Λυμπέρης, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος ο πολύπειρος manager Παντελής Τζωρτζάκης. Χθες δημοσιεύθηκε ο εσωτερικός κανονισμός που καθορίζει την πολιτική αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό, τους διευθυντές και τους δικηγόρους της εταιρείας.

Σύμφωνα με αυτόν, οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται άμεσα με την αποδοτικότητα και την επίτευξη στόχων. Οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 7.860 ευρώ τον μήνα, ήτοι το 90% των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ προβλέπεται τακτική αναθεώρηση κάθε τέσσερα χρόνια. Όσον αφορά στο υπόλοιπο προσωπικό, η εταιρεία εφαρμόζει μισθολογικά κλιμάκια που βασίζονται στα προσόντα, την εμπειρία και τις επιδόσεις. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων έχουν τη δυνατότητα ταχύτερης μισθολογικής εξέλιξης, ενώ οι υπάλληλοι που αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ξεκινούν από υψηλότερα κλιμάκια.

Η Α.Ι. PRO-TECH

Ο διακεκριμένος καρδιοχειρουργός Σωτήρης Πράπας, Διευθυντής της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν, ίδρυσε προ ημερών με συνεργάτες του την Α.Ι. PRO-TECH Ετερόρρυθμη Εταιρεία, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρόγνωσης, πρόληψης και διάγνωσης καρδιοαγγειακών νοσημάτων.

Η Α.Ι. PRO-TECH θα επικεντρωθεί στη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας των ιατρικών υπηρεσιών που θα παρέχει και θα επιδιώξει συνεργασίες με φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας καρδιοαγγειακών παθήσεων.