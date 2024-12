Το ράλι της μετοχή της Stopanska Banka, η ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο και η επωφελής συνεργασία Octane - LATSCO

Η Stopanska Banka

Ξεπέρασαν τα 45 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2024 τα κέρδη της Stopanska Banka AD – Skopje, της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Βόρεια Μακεδονία, την οποία τρέχει ο Διομήδης Νικολετόπουλος. Η κερδοφορία αυτή έχει οδηγήσει την μετοχή της Stopanska Banka να σημειώνει άνοδο 62,2% σε ετήσια βάση, όταν η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας το ίδιο διάστημα ενισχύεται κατά 19%.

Η Stopanska Banka λειτουργεί από το 1944. Αποτελεί την πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στη Βόρεια Μακεδονία και είναι μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας από το 2000. Η Stopanska Banka διαθέτει το 20% του συνόλου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα των Σκοπίων, ενώ κατέχει το 20% του συνόλου, τόσο των καταθέσεων όσο και των δανείων. Στόχος της Διοίκησής της Εθνικής Τράπεζας είναι η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής πορείας της Stopanska Banka. Στη βάση αυτή είναι ήδη υπό κατασκευή ένα σύγχρονο κτίριο για τη μεταστέγαση της διοίκησης της, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.

Το ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο

Υποτονική ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, η οποία κράτησε λιγότερο από δύο ώρες και δεν εξέτασε θέματα αιχμής. Το μόνο θέμα που ξεχώρισε ήταν μια ανάλυση στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία αφορούσε στο ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο. Όπως τονίσθηκε, η έκτη οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος θέτει πλέον τις ποδοσφαιρικές ομάδες στο μικροσκόπιο και επιβάλει αυστηρούς όρους διαφάνειας. Βάσει της νέας κοινοτικής νομοθεσίας, από το 2029 οι ποδοσφαιρικές ομάδες σε Ελλάδα και Ευρώπη θα πρέπει να παρέχουν στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για το ξέπλυμα πλήρη πρόσβαση, σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους λογαριασμών που έχουν να κάνουν με τις χορηγίες που λαμβάνουν, την πληρωμή των manager και των παικτών, αλλά και με άλλα συναφή θέματα. Η ίδια οδηγία θέτει τη δυνατότητα εξαίρεσης κάποιων ομάδων από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων.

Όπως προβλέπει, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εξαιρέσουν από τις αυστηρές υποχρεώσεις ενημέρωσης, τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους που δεν μετέχουν στις μεγάλες κατηγορίες και έχουν ετήσιο τζίρο που σε βάθος δυο ετών δεν ξεπερνά αθροιστικά τα 5 εκατ. ευρώ. Από το 2029 λοιπόν θα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομική πραγματικότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς οι ΠΑΕ θα πρέπει να ενημερώνουν τις Αρχές για τους πραγματικούς δικαιούχους όλων των εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσονται, να κάνουν reports για οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή και να αξιολογούν σε καθημερινή βάση κινδύνους σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα είναι η Ελλάδα έτοιμη για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από το 2029; Θα το δούμε…

Η συνεργασία Octane - LATSCO

Η στρατηγική συνεργασία της Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με την LATSCO, το family office της Μαριάννας Λάτση, αποδίδει εμφανέστατα καρπούς. Η είσοδος του LATSCO, το 2022, με μειοψηφική συμμετοχή στην Octane των Γιάννη Σπυρόπουλου, Γιώργου Παυλάτου και Δημήτρη Χριστακόπουλου ήταν καθοριστική, καθώς τους μήνες που ακολουθήσαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών υπερδιπλασιάσθηκαν. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε άνοδο κατά 52,71%, αγγίζοντας τα 4,59 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 2,42 εκατ. ευρώ του 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 0,73 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 65,12% σε σχέση με τα 0,43 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Στο επίπεδο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση φόρων, καταγράφηκε κέρδος ύψους 0,55 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 65,09% από τα 0,33 εκατ. ευρώ του 2022. Επιπλέον, το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε εξαιρετική ενίσχυση, φτάνοντας στα 2,75 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 121,43% σε σύγκριση με τα 1,24 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 32,77%, αγγίζοντας τα 1,02 εκατ. ευρώ, από 0,77 εκατ. ευρώ που ήταν το 2022.

Η Τεχνική Ολυμπιακή

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές των ακινήτων στη Γερμανία, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 22 ετών. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν την αγορά ως πεδίο σημαντικών ευκαιριών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής, η οποία προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις για να εκμεταλλευθεί την παρούσα συγκυρία. Η κυπριακή θυγατρική του Ομίλου, Τ.Ο. International Holding Ltd, αποφάσισε την ίδρυση νέας εταιρείας στη Γερμανία, με την επωνυμία T.O. International GmbH. Η νέα εταιρεία θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην Τ.Ο. International Holding Ltd και έχει στόχο τη συνεργασία με άλλους επενδυτές για την αναζήτηση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά ακινήτων της Γερμανίας. Η Γερμανία, παρά την πτωτική πορεία στις τιμές, παραμένει μια από τις πιο σταθερές αγορές ακινήτων στην Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητά της για επενδυτές όπως η Τεχνική Ολυμπιακή.

Ο προϋπολογισμός του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Προεδρία της Κυβέρνησης ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) για το οικονομικό έτος 2025, ο οποίος προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους 10,94 εκατ. ευρώ και έξοδα που ανέρχονται σε 11,06 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας έλλειμμα 119.900 ευρώ. Τα έσοδα του οργανισμού στηρίζονται κυρίως σε επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίες ανέρχονται σε 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πωλήσεις υπηρεσιών και άλλες πηγές. Στο σκέλος των εξόδων, οι δαπάνες για μισθούς και παροχές προσωπικού αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος, φθάνοντας τα 9,02 εκατ. ευρώ. Το πρακτορείο απασχολεί συνολικά 255 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 253 είναι μόνιμοι.