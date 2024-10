Η αφυπηρέτηση Φιλάρετου από την Alpha Bank, το discount σε BriQ και ICI και η αύξηση της κεφαλαιακής βάσης της MED

Η αφυπηρέτηση Φιλάρετου

Μετά από 40 χρόνια πλούσιας σταδιοδρομίας στην Alpha Bank και μετά από 20 έτη παρουσίας στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ο Σπύρος Φιλάρετος, ετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αφυπηρετήσει στο τέλος του έτους από τη θέση του Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της Alpha Services and Holdings. Ο κ. Φιλάρετος είχε το 2018 διεκδικήσει μαζί με τον Βασίλη Ψάλτη την θέση του CEO της τράπεζας. Αλλά εκείνη η συνυποψηφιότητά τους δεν προκάλεσε εντάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις. Αναγνωρίζοντας την εμπειρία του και τις περγαμηνές του ο κ. Ψάλτης αξιοποίησε πλήρως τον Σπύρο Φιλάρετο. Αρχικά ως Chief Operating Officer και στη συνέχεια ως Chief of Growth and Innovation, θέση που κατέχει από το 2020 έως και σήμερα. Η καινοτομία είναι άλλωστε κάτι που ο Σπύρος Φιλάρετος εισήγαγε στην Alpha Bank ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής. Ενδεικτικά, το μακρινό 1995 ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συνεργασία της Alpha Bank με την American Express στην ελληνική αγορά, στον τομέα της εκδόσεως και αποδοχής καρτών. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι το εάν ο κ. Φιλάρετος θα παραμείνει μέλος της Alpha Bank London Ltd, ενώ θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως θα παραμείνει στο ΔΣ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Alpha Bank, καθώς και του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου.

Το discount BriQ και ICI

Η συγχώνευση της Intercontinental International (ICI) με την BriQ Properties που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της BriQ, προσθέτοντας αξιόλογα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της και διευρύνοντας την κεφαλαιακή της βάση. Στα πλαίσια της συμφωνίας, κάθε μετοχή της Intercontinental International θα ανταλλαχθεί με 1,194 νέες μετοχές της BriQ, με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) των δύο εταιρειών. Η BriQ Properties έχει NAV ανά μετοχή 3,12 ευρώ και η Intercontinental International NAV ανά μετοχή 3,86 ευρώ. Σε σύγκριση με τη σημερινή τους κεφαλαιοποίηση, η Intercontinental International καταγράφει έκπτωση περίπου 38,86% ως προς το NAV, ενώ η BriQ Properties εμφανίζει έκπτωση της τάξεως του 36,22%. Με απλά λόγια, αυτό το discount σημαίνει ότι οι μετοχές των εταιρειών διαπραγματεύονται σε τιμές χαμηλότερες από την πραγματική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, προσφέροντας δυνητικά ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η τριπλή συγχώνευση από την MED

Η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρεία MED Κατασκευή Ενδυμάτων Εσωρούχων Μαγιώ Εμποροβιομηχανική ΑΕ, προχώρησε σε μια σημαντική στρατηγική κίνηση μέσω της συγχώνευσης τριών εταιρειών. Συγκεκριμένα, η MED απορρόφησε τις εταιρείες ΟΝΥΞ Αγροτουριστική , Green Hope ΑΕ και Αγάνωρ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Η συγχώνευση εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εμπλεκόμενων εταιρειών και δρομολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτίμησης που καταρτίσθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η καθαρή θέση της MED Κατασκευή Ενδυμάτων ανέρχεται σε 8,78 εκατ. ευρώ, η καθαρή θέση της ΟΝΥΞ Αγροτουριστική είναι 38,54 εκατ. ευρώ, η καθαρή θέση της Green Hope είναι 2,17 εκατ. ευρώ και της Αγάνωρ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανέρχεται στο 1,49 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της καθαρής θέσης όλων των εταιρειών που συγχωνεύονται αθροίζεται σε 50,99 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της MED Κατασκευή Ενδυμάτων και της προσφέρει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της αγοράς, προσελκύοντας πιθανόν το ενδιαφέρον επενδυτών στην Εναλλακτική Αγορά.

Το Elevate Greece

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε επιχορήγηση 470.000 ευρώ προς το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου 789 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης των δεδομένων τους. Η χρηματοδότηση των 470.000 ευρώ συμπίπτει και με την εισαγωγή του νέου προγράμματος Golden Visa, που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2025. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την παροχή άδειας διαμονής σε επενδυτές που θα επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε startups που είναι εγγεγραμμένες στο Elevate Greece. Η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο αυτών πρωτοβουλιών στοχεύει στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, προσφέροντας αφενός άμεση χρηματοδότηση από το κράτος και αφετέρου τη δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Ο ανταγωνισμός στις φέτες

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε να χαρτογραφήσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επώνυμες φέτες και σε αυτές της ιδιωτικής ετικέτας κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2023 - Ιούνιος 2024. Το αποτέλεσμα; Οι επώνυμες φέτες είδαν μια μικρή πτώση, καθώς οι πωλήσεις τους μειώθηκαν από 85% σε 79%, ενώ οι φέτες της ιδιωτικής ετικέτας κέρδισαν έδαφος, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους από 15% σε 21%. Η τάση αυτή διαπιστώνεται πως είναι πιο έντονη σε περιόδους όπως το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι, όπου η ζήτηση εκτοξεύεται. Η έκθεση συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την αξία πωλήσεων ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών ιδιωτικής ετικέτας. Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στην κατανάλωση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με μερίδιο μόλις 23,9%. Σε σύγκριση, η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή, με εντυπωσιακό μερίδιο 51,8%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές στην Ελβετία επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αντί για επώνυμα προϊόντα.