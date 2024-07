Ο «Ηρακλής ΙΙΙ», το ΔΝΤ και η Attica Bank, οι υψηλές πληρότητες της Aegean Airlines και οι εξελίξεις στην Κέκροψ

Το ΔΝΤ για τον «Ηρακλή»

Στα θετικά και στα αρνητικά του σχεδίου «Ηρακλής» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών αναφέρεται απολογιστική τεχνική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία επισκοπεί κυρίως το πως λειτουργούν οι Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και το πως οι εναλλακτικές τους (The Case for (and Against) Asset Management Companies in Banking Crises). Το ΔΝΤ αν και αναγνωρίζει πως μέσω του «Ηρακλή» οι ισολογισμοί των τραπεζών ελάφρωσαν από «κόκκινα» δάνεια σε γρήγορο χρόνο και χωρίς άμεση χρήση δημόσιων πόρων, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως ο «Ηρακλής» και το ανάλογο καθεστώς που εφαρμόζει η Ιταλία, δεν αφαιρούν μόνιμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών και κυρίως ότι οι κρατικές εγγυήσεις που συνοδεύουν τα senior ομόλογα, μπορεί στο τέλος να επιβαρύνουν τους φορολογούμενους. Αυτό ωστόσο γίνεται σε βάθος δεκαετιών και το κόστος είναι διαχειρίσιμο.

Ο χρόνος είναι χρήμα

Από την έκθεση του ΔΝΤ προκύπτει πως η ταχύτητα εκτέλεσης των όποιων λύσεων για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων είναι κομβική. Με απλά λόγια «ο χρόνος είναι χρήμα». Και αυτό το έχουμε ήδη δει στην πράξη στην καθυστερημένη ένταξη των «κόκκινων» δανείων στον «Ηρακλή ΙΙΙ», η περίμετρος του οποίου θα ξεπεράσει αισθητά τα 2 δισ. ευρώ και ενδέχεται να αγγίξει τα 3 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά η Attica Bank έχει χάσει σχεδόν δύο χρόνια, με τις καθυστερήσεις να έχουν εκτοξεύσει το κόστος και να έχουν επίδραση και στην ποιότητα των δανείων που μπορούν να υπαχθούν στον «Ηρακλή ΙΙΙ». Αρχικά, στον «Ηρακλή» και «Ηρακλή ΙΙ» η επιδιωκόμενη αξιολόγηση για το senior ομόλογο ήταν τουλάχιστον BB- (ή ισοδύναμη).

Λόγω της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, πλέον αυτή η αξιολόγηση έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον BB+ (ή ισοδύναμη). Αυτό σημαίνει ότι τα assets, (τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) που θα συνοδεύουν το senior ομόλογο της Attica Bank θα πρέπει να είναι καλύτερης ποιότητας ή καλύτερα δομημένα για να επιτύχουν αυτήν την υψηλότερη αξιολόγηση. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη επίπτωση από τις καθυστερήσεις.

Οι «ποινές» που επιβάλλονται λόγω παρέλευσης χρόνου θα είναι σημαντικά αυξημένες, καθώς το επιτόκιο προεξόφλησης, που αρχικά στον «Ηρακλή» και στον «Ηρακλή ΙΙ» είχε οριστεί στο 4%, αυξήθηκε στον «Ηρακλή ΙΙΙ» στο 6,5% για να αντικατοπτρίζει το τρέχον περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων. Αν και δεν είναι ώρα να αποδοθούν ευθύνες για τους λόγους που η Attica Bank άργησε να υπαχθεί στο καθεστώς του «Ηρακλή», ωστόσο αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει εν ευθέτω χρόνο.

Μετοχικές αλλαγές στην Κέκροψ

Ο Πέτρος Σουρέτης, έγινε ο τέταρτος μεγαλύτερος μέτοχος της «Ξενοδοχειακαί - Τουριστικαί - Οικοδομικέ και Λατομικαί Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία» καθώς απέκτησε έναντι 1,29 εκατ. ευρώ από την Intradevelopment, θυγατρική της Intracom, 920.461 κοινές ονομαστικές μετοχές που αναλογούν στο 4,6% της εισηγμένης. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Κέκροψ είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία διαθέτει το 37,222% των μετοχών της εισηγμένης, ακολουθεί η Intracom με 29,66%, η Alpha Bank διαθέτει το 6,688% των μετοχών και πλέον ο CEO της εισηγμένης, ο κ. Σουρέτης, έχει το 4,6%. Πρέπει να σημειωθεί πως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Intracom στηρίζουν ενεργά την Κέκροψ με δάνεια και εγγυήσεις. Ενδεικτικά, η Κέκροψ θα πρέπει τον Οκτώβριο να αποπληρώσει τραπεζική ομολογιακή δανειακή υποχρέωση 3,14 εκατ. ευρώ. Επί του εν λόγω ομολογιακού δανείου έχει χορηγηθεί εγγύηση από την Intradevelopment, (1,22 εκατ. ευρώ) και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (1,340 εκατ. ευρώ) και έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων σύσταση ενέχυρου επί του 50% των μετοχών που κατέχει η εταιρεία στις Euroterra και Rebikat.

Η Aegean Airlines

Μπορεί η Aegean Airlines στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 να προσέφερε 5.397.138 θέσεις, 9% περισσότερες από το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ωστόσο ο συντελεστής πληρότητάς της έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 81,2%. Η διατήρηση αυτού του υψηλού δείκτη πληρότητας (81,2%) υποδηλώνει ότι η Aegean Airlines προσέλκυσε επιτυχώς περισσότερους επιβάτες. Και αυτός ο δείκτης είναι εξαιρετικός, αφενός διότι επιβεβαιώνει πως ο αερομεταφορέας είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση της χωρητικότητάς του, αφετέρου διότι αποδεικνύει πως η ζήτηση στην αγορά διατηρεί τη δυναμική της. Η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, διατηρώντας παράλληλα υψηλό δείκτη πληρότητας, υποδεικνύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Aegean Airlines στην αγορά και δείχνει πως τόσο η στρατηγική τιμολόγησης, όσο και ο προγραμματισμός δρομολογίων της αεροπορικής εταιρείας αποδίδουν. Απότοκα αυτής της καλής πορείας είναι η ισχυρή δημιουργία εσόδων και η άρτια συνολική λειτουργική αποδοτικότητα.

Το share buyback της ΔΕΗ

Καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ που αφορά στο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της εισηγμένης. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στις στρατηγικές κινήσεις της ΔΕΗ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την αύξηση της αξίας των μετοχών της. Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών προβλέπει την απόκτηση έως και 38.200.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΔΕΗ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου προγράμματος, δηλαδή από τις 4 Αυγούστου 2024 μέχρι τις 4 Αυγούστου 2026. Το εύρος τιμής κτήσης των ιδίων μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 2,48 ευρώ (ελάχιστο) και 29 ευρώ (μέγιστο) ανά μετοχή. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και άλλων διαθέσιμων πόρων της ΔΕΗ.