Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Χένρι Χόλτερμαν, το brainstorming της Metlen και τα 48 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η Εθνική Ασφαλιστική από την Dimand

Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Χένρι Χόλτερμαν

Ο Χένρι Χόλτερμαν, ο επικεφαλής του ολλανδικού Ομίλου Reggeborgh Invest που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο ελληνικό επιχειρηματικό σκηνικό, έχει ένα μεγάλο πονοκέφαλο που ακούει στο όνομα «Lars». Και όταν λέμε μεγάλο εννοούμε… 47 ολόκληρα μέτρα.

Βλέπετε το «Lars» είναι το σούπερ γιοτ του Χένρι Χόλτερμαν και της συζύγου του Γκέριτα Βέσελς, που ναυπηγήθηκε από το φημισμένο ιταλικό ναυπηγείο Sanlorenzo το 2020. Το ζεύγος Χόλτερμαν – Βέσελς μπορεί να έχει το «Lars» μόλις τέσσερα χρόνια, ωστόσο ήδη από τις αρχές του 2023 προσπαθεί να το πουλήσει. Αρχικά η τιμή πώλησης είχε τεθεί στα 29,9 εκατ. ευρώ. Λόγω του ισχνού αγοραστικού ενδιαφέροντος οι Ολλανδοί μείωσαν στα μέσα του 2023 το τίμημα κατά 2,5 εκατ. ευρώ. Προ ημερών προχώρησαν σε νέα μείωση και ζητούν 24,75 εκατ. ευρώ, ήτοι 5,15 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με 18 μήνες.

Το «Lars» έχει μήκος 47 μέτρα, πλάτος 9,6 μέτρα και βύθισμα 2,55 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 11 επισκέπτες και 9 μέλη πληρώματος. Είναι κατασκευασμένο από ατσάλι και αλουμίνιο, διαθέτει δύο κινητήρες Caterpillar Inc και επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 16 κόμβων, ήτοι σχεδόν 30 χιλιόμετρα την ώρα.



photo sharing



Summer brainstorming

Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για την στρατηγική ανάπτυξη της Metlen Energy & Metals, οι προκλήσεις της ελληνικής αγοράς ενέργειας, οι προοπτικές του κλάδου της μεταλλουργίας εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και οι προοπτικές και ο σχεδιασμός της Metlen για τα μεγάλα έργα υποδομών, αναλύθηκαν χθες σε all-day workshop που διοργάνωσε η εισηγμένη στο One & Only Aesthesis Resort στη Γλυφάδα.

Στο brainstorming συνέβαλαν ο CEO της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, η Chief Corporate Affairs & Communication Officer της Metlen, Βίβιαν Μπουζάλη, ο Chief Treasury & IR Officer της Metlen, Χρήστος Γαβαλάς, η Chief Finance Officer του ομίλου, Ελευθερία Κοντογιάννη, ο Chief Strategy and M&A Officer της Metlen, Ελένος Καραΐνδρος, καθώς και οι επικεφαλής της Metlen σε ενέργεια και μεταλλουργία, Γιάννης Καλαφατάς και Δημήτρης Στεφανίδης.

Οι τυχεροί συμμετέχοντες απόλαυσαν εκτός από την υποδειγματική φιλοξενία της Metlen και τα εξαιρετικά πιάτα σε γεύμα που έλαβε χώρα στο καλαίσθητο all day restaurant Ora που λειτουργεί εντός του One & Only Aesthesis. Αυτό που φάνηκε από to workshop είναι αυτό που είχε πει στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ότι η εταιρεία έχει μια πολύ δυνατή ομάδα που τρέχει την εταιρεία μαζί του, που έχει βαθιά γνώση των θεμάτων, κι ο καθένας προσφέρει στο τελικό αποτέλεσμα με ουσιαστικό τρόπο. Επιπλέον, αυτό που ξεχώρισε στο workshop είναι η κουλτούρα της εταιρείας, που προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, δίνει έμφαση στα financial και στα fundamentals ενός πολύ ζωντανού οργανισμού. Δεν είναι να απορεί λοιπόν κανείς για το πώς έχει κατορθώσει η εταιρεία να φτάσει σε αυτό το αξιοζήλευτο επίπεδο, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου επιχειρηματία.

Το ακίνητο των 48 εκατ. ευρώ

Συνολικά 48 εκατ. ευρώ ήταν το τίμημα που κατέβαλε η Dimand για να αποκτήσει το ιστορικό ακίνητο της Εθνικής Ασφαλιστικής επί της οδού Κοραή 4 & Σταδίου 30 στην Αθήνα. Η Dimand απέκτησε όλο το ακίνητο, με εξαίρεση το υπόγειο, γνωστό ως Χώρος Ιστορικής Μνήμης «Κοραή 4», το οποίο παραδόθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Αθηναίων για τη λειτουργία του.

Ωστόσο, το 20,8% του τιμήματος, ήτοι 10 εκατ. ευρώ δεν «βγήκαν» σε πρώτο χρόνο από τα ταμεία της Dimand, αλλά από τα ταμεία της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εξηγούμαστε. Η Εθνική Ασφαλιστική κάλυψε ομολογιακό δάνειο τριετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 8% που εξέδωσε η Dimand για να χρηματοδοτήσει την αγορά του ακινήτου ,αλλά και άλλες ανάγκες της. Για το εν λόγω ομολογιακό δάνειο η Εθνική Ασφαλιστική έλαβε από την Dimand εγγύηση ποσού 1,2 εκατ. ευρώ.

Η χρυσοτόκος Ελληνική Τράπεζα

Σημαντικές αποδόσεις έχει «κλειδώσει» η κυπριακή Demetra Holdings (Δήμητρα Επενδυτική) από την επένδυσή της στην Ελληνική Τράπεζα. Η Demetra κατέχει σήμερα το 21,3% της Ελληνικής Τράπεζας, αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο μετά την Eurobank. Το 21,3% της Ελληνικής Τράπεζας αποτιμάται σήμερα στα 313,6 εκατ. ευρώ, όταν στις αρχές του 2024 είχε αξία 262,8 εκατ. ευρώ.

Η Demetra Holdings έχει συνολικά επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα τα τελευταία 11 χρόνια 94 εκατ. ευρώ, δηλαδή καταγράφει καθαρό κέρδος 219 εκατ. ευρώ σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση της επένδυσής της. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Demetra Holdings Γιώργος Κουρρής, τονίζει διαρκώς και σε όλους του τόνους ότι η συμμετοχή της Demetra στην Ελληνική Τράπεζα αποτελεί «στρατηγική επιλογή που συνεχίζεται».

Με τον τρόπο αυτό ξεκόβει κάθε συζήτηση για συμμετοχή της Demetra Holdings στη δημόσια πρόταση για την Ελληνική Τράπεζα που τρέχει η Eurobank έως τις 30 Ιουλίου, και στη βάση της οποίας το ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει 2,56 ευρώ για κάθε μετοχή της Ελληνικής. Οι Λατίνοι έλεγαν Omnia cum pretio. Ήτοι, πως όλα έχουν την τιμή τους. Μπορεί όχι σήμερα, αλλά στο κοντινό μέλλον η Demetra Holdings και η Eurobank να βρουν το σημείο επαφής…

Η μετοχή της ΕΧΑΕ

Η Eurobank Equities αναθεώρησε χθες την τιμή στόχο για την μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ από τα 6,4 ευρώ, στα 6,6 ευρώ και διατήρησε τη σύσταση «buy». Ως απότοκο αυτής της αναβάθμισης η μετοχή της ΕΧΑΕ σημείωσε χθες άνοδο 3,61% στα 4,8850 ευρώ. Ωστόσο, όποιος διαβάσει τις παραδοχές που υιοθέτησαν οι αναλυτές της Eurobank Equities για την εν λόγω αναθεώρηση μάλλον θα προβληματισθεί.

Αυτό διότι η πρόβλεψη βασίζεται στην παραδοχή πως η ΕΧΑΕ θα καταγράψει CAGR (Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης) εσόδων 11% και CAGR EBITDA 19% την περίοδο 2023-2026. Μπορεί κάποιος να το γνωρίζει αυτό με ασφάλεια; Προφανώς όχι. Είναι σαν ένας μετεωρολόγος να υποστηρίζει πως το 2025 θα χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας όχι 4 ή 5, αλλά 6 φορές. Για να το πούμε πιο απλά. Εάν η ανάπτυξη των εσόδων υπολείπεται του προβλεπόμενου CAGR 11%, η απόδοση της ΕΧΑΕ θα είναι ασθενέστερη από την αναμενόμενη.

Καθώς το EBITDA σχετίζεται άμεσα από τα έσοδα, οποιοδήποτε έλλειμμα στην ανάπτυξη των εσόδων θα επηρεάσει αναλογικά την πρόβλεψη του CAGR EBITDA 19%. Τέλος, για να έχει ειδικό βάρος το επιχείρημα πως ο λόγος EV/EBITDA των ομοειδών με την ΕΧΑΕ επιχειρήσεων είναι περίπου 14,75 και η μετοχή της ΕΧΑΕ διαπραγματεύεται με λόγο ΕV/EBITDA κάτω του 8,7, ήτοι με discount 41% έναντι των ομοειδών επιχειρήσεων, δηλαδή είναι υποτιμημένη, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρισθεί ποιες είναι οι ομοειδείς επιχειρήσεις.

Μια καλή άσκηση δε για το μέλλον θα ήταν να εξετασθεί το Cost-to-Income Ratio (Δείκτης Κόστους προς Έσοδα) των ομοειδών με την ΕΧΑΕ επιχειρήσεων. Απλά να αναφέρουμε πως το 2023 το Cost-to-Income Ratio για το Deutsche Börse Group ήταν 41,7% και για την ΕΧΑΕ ήταν 55,6%.