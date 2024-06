Ο «δήμιος» των Κουτσολιούτσων, το μέλλον της Folli Follie, η αναβάθμιση της Alpha Bank και η επιδημία κλοπών στην αντλία

Ο «δήμιος» των Κουτσολιούτσων.

Η τελική κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση της Folli Follie και τα εγκλήματα της οικογένειας Κουτσολιούτσου ικανοποίησε το κοινό περί δικαίου αίσθημα και έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα πως η χειραγώγηση της αγοράς και η εξαπάτηση των επενδυτών τιμωρείται αυστηρά. Σε αυτό συνέβαλε η πρόεδρος του δικαστηρίου Βασιλική Μουγιάντζη που περιφρούρησε τη διαδικασία και η οποία ανακοίνωσε ποινές που σύμφωνα με έγκριτους νομικούς ήταν αναλογικές των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν. Αντιθέτως, η συνολική επιείκεια που έδειξε η εισαγγελέας της έδρας Αικατερίνη Ρούμπη προβλημάτισε όλους όσους παρακολουθήσαν τη δίκη.

Ο μεγάλος δικαιωμένος της δίκης είναι η Quintessential Capital Management (QCM) το αμερικανικό fund που το 2018 αποκάλυψε τους λογιστικούς εξωραϊσμούς της Folli Follie και τις απάτες της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Ο ιδρυτής της Quintessential, ο επενδυτής Gabriele Grego, αποκαλύπτοντάς το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό σκάνδαλο στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, έβαλε τα «γυαλιά» στις ελληνικές εποπτικές αρχές που κοιμόντουσαν τον «ύπνο του δικαίου» και δεν είχαν εντοπίσει τα «φτιασιδώματα» στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της Folli Follie. Έγινε έτσι ο «δήμιος» της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Το Plan B

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να δημευτούν τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τόσο της οικογένειας Κουτσουλιούτσου , όσο και της Folli Follie, προκειμένου να αποζημιωθούν τα θύματα της χρηματιστηριακής απάτης, και ειδικά οι μικροεπενδυτές, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τη διορισμένη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διοίκηση της εταιρείας, καθώς τινάζει στον αέρα την εξυγίανσή της.

Πλέον, τα περιθώρια να ανακτήσουν τα χρήματα που έχουν επενδύσει οι ομολογιούχοι – πιστωτές της Folli Follie εξανεμίζονται και αυξάνεται η πιθανότατα να μπει σε εφαρμογή το «Plan B» που προβλέπει την πώληση της εταιρείας. Αν αυτό συμβεί θα το μάθουμε σε λίγες εβδομάδες. Η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Κουτσουλιούτσου θα οδηγήσει στην ακύρωση των μετοχών που κατείχε ο Δημήτρης Κουτσουλιούτσος στην Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτό να συνέλθει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας για να εγκρίνει όλα τα εκκρεμή θέματα και κυρίως τις οικονομικές καταστάσεις παρελθόντων ετών. Η δημοσίευση αυτών των καταστάσεων αποτελεί σοβαρή εκκρεμότητα της διορισμένης διοίκησης της Folli Follie και έχει εποπτικές και νομικές προεκτάσεις. Όλα αυτά τα παρακολουθούν με αγωνία οι απλοί εργαζόμενοι της Folli Follie που είναι και αυτοί θύματα του πολύκροτου σκανδάλου.

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών

Ικανοποιημένος από την απόφαση του δικαστηρίου για την απόδοση των δεσμευμένων κεφαλαίων απευθείας στους ζημιωθέντες μικρομετόχους της Folli Follie, εμφανίσθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, Γιάννης Κυριακόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος που την τελευταία εξαετία πρωταγωνίστησε στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης με δεκάδες παρεμβάσεις.

«Το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα η Ελληνική Δικαιοσύνη είναι ότι οι επενδυτές στην Ελλάδα, σε περίπτωση αποδεδειγμένης εξαπάτησής τους στο χρηματιστήριο, αποζημιώνονται! Είναι τεράστιας σημασίας για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά και την Ελληνική Οικονομία!», τόνισε σχετικά, ο δικηγόρος που κατέθεσε την πρώτη μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση της Folli Follie τον Ιούλιο του 2018. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον κ. Κυριακόπουλο.

Η αναβάθμιση της Alpha Bank

Ο οίκος Moody's αναβάθμισε την Alpha Bank σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας με θετικές προοπτικές, εστιάζοντας σε τέσσερεις βασικούς τομείς. Στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 6% των συνολικών δανείων.

Στην αύξηση του κεφαλαιακού δείκτη CET1 στο 16,2% με προοπτική να φτάσει στο 17,5% έως το τέλος του 2026. Στη θετική επίδραση που θα έχει για την Alpha Bank η εμπορική συνεργασία με την UniCredit S.p.A. Στην ενισχυμένη ρευστότητα και στο καλό χρηματοδοτικό προφίλ της ελληνικής τράπεζας. Από την ανάλυση της Moody's ξεχωρίζει η αναφορά πως «με βάση την τρέχουσα θετική προοπτική για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων και μη εξασφαλισμένου χρέους, η πιθανότητα υποβάθμισης είναι απίθανη» (Given the current positive outlook on the long-term deposit and senior unsecured ratings, a downgrade is unlikely at this point).

Η κλοπή στην αντλία

Σοβαρές επισημάνσεις έκανε ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης, αναφορικά με την αγορά καυσίμων στη χώρα μας. Ο κ. Σιάμισιης παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα, αναφέροντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πρατηρίων εμπλέκεται σε πρακτικές κλοπής στην αντλία, με το πρόβλημα να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις παρά το ότι η κυβέρνηση το γνωρίζει.

Ο κ. Σιάμισιης μίλησε για διψήφιο ποσοστό πρατηρίων που κλέβουν στην αντλία, εκτίμηση που είναι αντίστοιχη με εκείνη έρευνας του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, περίπου το 10% της βενζίνης που πωλείται στην αντλία δεν φτάνει ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, καθώς παραμένει στα χέρια των παραβατών πρατηριούχων που έχουν παρέμβει στις αντλίες. Κατά τον ΣΕΕΠΕ το ποσοστό των πρατηρίων που εμπλέκονται σε αυτές τις πρακτικές είναι διψήφιο.