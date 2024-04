Πτώση - ρεκόρ για τα έξοδα της ΔΕΗ

Η εντυπωσιακή κερδοφορία της ΔΕΗ το 2023 οφείλεται σε ένα καθοριστικό παράγοντα. Στη μείωση των εξόδων. Είναι ενδεικτικό, πως τα έξοδα της εισηγμένης περιορίσθηκαν το 2023 κατά 37,4%, στα 7 δισ. ευρώ, από 11,2 δισ. ευρώ το 2022. Πως έγινε αυτό; Το κόστος για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 58,8% ή κατά 2,7 δισ. ευρώ, στο 1,94 δισ. ευρώ, από 4,7 δισ. ευρώ το 2022. Το κόστος για αγορές φυσικού αερίου περιορίσθηκε κατά 57,9% ή κατά 1 δισ. ευρώ, στα 739 εκατ. ευρώ το 2023, από 1,75 δισ. ευρώ το 2022.

Τα έξοδα για αγορές υγρών καυσίμων μειώθηκαν κατά 15,1% σε ετήσια βάση, στα 724,5 εκατ. ευρώ, από 853,2 εκατ. ευρώ το 2022. Παράλληλα, και τα έξοδα για αγορές δικαιωμάτων εκπομπών αερίων μειώθηκαν κατά 20,4%, στα 826,2 εκατ. ευρώ, από 1,03 δισ. ευρώ το 2022.

Για να γίνει αντιληπτό το ύψος των μειώσεων, σε κάποιες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες εξόδων οι επιδόσεις το 2023 ήταν καλύτερες και από εκείνες του 2021. Και αυτή τη μείωση εξόδων δεν μπόρεσαν να την «διαβάσουν» πολλοί αναλυτές που τοποθετούσαν αισθητά χαμηλότερα την κερδοφορία της ΔΕΗ, από τα 485 εκατ. ευρώ που τελικά πέτυχε. Μπορεί αυτή η επίδοση να επαναληφθεί και το 2024; Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης έχει αποδείξει πως είναι ικανός για όλα.

Η προστασία του καταναλωτή

Στην ψηφιακή εποχή η νομοθεσία της ΕΕ για τα θέματα προστασίας του καταναλωτή αντιμετωπίζει προκλήσεις. Για το λόγο αυτό η ΕΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να αναμορφώσει τη σχετική νομοθεσία. Καθώς η διαβούλευση αυτή σε επίπεδο ΕΕ επίκειται, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία της προπαρασκευής των θέσεων της χώρας μας για το προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει το ενωσιακό δίκαιο.

Στη βάση αυτή, συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης ομάδα εργασίας για την υποβολή προτάσεων από τις ενώσεις καταναλωτών και από τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, προκειμένου το υπουργείο να διαμορφώνει τη θέση της χώρας μας συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τις θέσεις φορέων όπως το ΙΝΚΑ ΓΟΚΕ, το ΕΚΠΟΙΖΩ, το ΚΕΠΚΑ, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η ADRpoint και ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής.

Right to be Forgotten

Χάρη στην τεράστια πρόοδο της ιατρικής, ο καρκίνος δεν είναι πλέον θανατική ποινή. Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και δεδομένα μιλούν για πάνω από 20 εκατομμύρια επιζώντες από καρκίνο στην Ευρώπη. Ωστόσο, η περιπέτεια των επιζώντων από καρκίνο δεν τελειώνει με την ανάρρωσή τους, καθώς λόγω του ιατρικού τους ιστορικού αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις, για χρόνια ή ακόμη και για δεκαετίες μετά τη θεραπεία τους.

Αυτή η διάκριση εκδηλώνεται με διάφορες μορφές: από δυσκολίες στην εύρεση εργασίας ή στη διατήρηση μιας εργασίας, έως τις δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση ζωής ή ταξιδιωτική ασφάλιση, καθώς και πρόσβασης σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι διακρίσεις, έχει αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο η πρωτοβουλία «Right to be Forgotten» (Δικαίωμα στη Λήθη), μέσω της οποίας επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι επιζώντες από καρκίνο όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως ασφάλιση, υποθήκη ή δάνειο. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει την εισαγωγή πανευρωπαϊκής νομοθεσίας για να διασφαλιστεί ότι οι επιζώντες του καρκίνου δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν «διπλά» για την παρελθούσα ασθένειά τους.

Κάναμε αυτόν τον μεγάλο πρόλογο διότι την προσεχή Δευτέρα 15 Απριλίου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος θα παρουσιάσει στα γραφεία της τον Κώδικα Δεοντολογίας για το «Δικαίωμα στη Λήθη», παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Και πληροφορούμαστε πως τόσο από τον πρόεδρο της ΕΑΕΕ Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου όσο και από τον κ. Χατζηδάκη, θα ακούσουμε καλές ειδήσεις.

Δικηγόροι και ξέπλυμα χρήματος

Αναφορές δικηγόρων για ύποπτες συναλλαγές πελατών τους που έχουν να κάνουν με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα υποδέχεται πενταμελής επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Στην πενταμελή επιτροπή μετέχουν ο Χρήστος Παΐσιος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, ο Χρήστος Τανάσκος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, η Λεμονιά Γαϊσίδου Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας, η Σταυρούλα Πήττα, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας και η Ασημίνα Στρίμπα Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.

Η επιτροπή θα λαμβάνει, θα ελέγχει και εν συνεχεία θα διαβιβάζει στην Αρχή για το Ξέπλυμα, τις υποβαλλόμενες από τους δικηγόρους αναφορές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές και δραστηριότητες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όλη η διαδικασία από την υποβολή της αναφοράς από τον δικηγόρο μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής που τη διαβιβάζει στην Αρχή για το Ξέπλυμα ή την αρχειοθετεί, είναι απόρρητη και μόνον ο δικηγόρος που υπέβαλε την αναφορά δικαιούται να λάβει γνώση της απόφασης της επιτροπής. Πολλά δικηγορικά γραφεία έχουν κατακλειστεί από ξένους επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα και αποκτούν Golden Visa, με χρήματα άγνωστης προέλευσης. Μέλλει να φανεί εάν τα δικηγορικά αυτά γραφεία θα στείλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών στην πενταμελή επιτροπή.