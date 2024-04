Αποεπένδυση από το Μαρόκο

Στον σουηδικό ακτοπλοϊκό όμιλο Stena Line πέρασε το 49% της Μαροκινής εταιρείας Africa Morocco Link (AML), που ανήκε στην Attica Group μέσω της θυγατρικής της ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. Η Africa Morocco Link με έδρα τη Ταγγέρη συνδέει ακτοπλοϊκώς το Μαρόκο με την Ισπανία.

Ιδρύθηκε το 2016 από την Attica Group σε συνεργασία με την Bank Of Africa, μία εκ των μεγαλύτερων τραπεζών του Μαρόκου. Το 51% της Africa Morocco Link πωλήθηκε στα τέλη της προηγουμένης εβδομάδας από την Bank Of Africa στην εταιρεία μεταφορών του Μαρόκου Compagnie de Transports au Maroc (CTM). Δηλαδή Attica Group και Bank Of Africa αποεπένδυσαν σχεδόν ταυτόχρονα. Το 2023 η Africa Morocco Link κατέγραψε ζημίες 1,8 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι κερδών 1,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022. Το συνολικό τίμημα από την πώληση της Africa Morocco Link ανέρχεται στα 49 εκατ. ευρώ και το καθαρό κέρδος για την Attica Group θα ξεπεράσει τα 21 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα είναι υψηλό διότι η συμφωνία προβλέπει και την ταυτόχρονη πώληση των πλοίων Morocco Star και Highspeed 3, πλοιοκτησίας θυγατρικών της Attica Group, που συνδέονται με την εξυπηρέτηση της αγοράς του Μαρόκου.

Έκθεση για το lobbying στην ΕΕ

«Ξεροκαταπίνουν» κάποιοι σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο εν όψει της έκθεσης που θα δημοσιεύσει στις 17 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για το lobbying στην ΕΕ, την άσκηση δηλαδή επιρροής από εκπροσώπους συμφερόντων προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο έλεγχος το Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εν μέσω των εξελίξεων σχετικά με το «Qatargate», το σκάνδαλο για το οποίο η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία και διαφθορά. Ωστόσο, καλύπτει όλη την περίοδο μεταξύ 2019 και 2022. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του κάνει «φύλλο και φτερό» το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό σημείο εισόδου για τους εκπροσώπους συμφερόντων που επιθυμούν να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

Απαντά δε στο εάν το Μητρώο παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τη δυνητική επιρροή όσων κάνουν lobbying στα όργανα της ΕΕ, αλλά και στο εάν υιοθετεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας που ισχύουν για το lobbying.

Ο Λάτσκος και το Latsco

Στέλεχος της ενεργειακής βιομηχανίας, αναγνώστρια της στήλης, διάβασε χθες την είδηση που γράψαμε για τη δωρεά του Latsco Family Office, της Μαριάννας Λάτση, για την ανακαίνιση της κατοικίας της Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδος στην UNESCO στο Παρίσι. Δεν μας σχολίασε την είδηση της δωρεάς, αλλά μας αποκάλυψε πως το όνομα Λάτσκο, είναι πασίγνωστο στην Κοζάνη, λόγω της ομώνυμης επιχείρησης που λειτουργεί σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης για σχεδόν 75 χρόνια.

Η ιστορία της επιχείρησης ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’40 από τον καστανά Μανώλη Λάτσκο και εξελίχθηκε σε ένα κατάστημα πώλησης τροφίμων με ειδίκευση στους ξηρούς καρπούς και με σπεσιαλιτέ το παγωτό και το σάντουιτς Λάτσκο που προσφέρεται από το 1965 , πριν καν γίνει γνωστή η έννοια του fast food στην ελληνική επικράτεια. «Το πάμε στον Λάτσκο», είναι κομμάτι της καθημερινότητας των Κοζανιτών. Και δεν αποκλείεται κάποιοι εξ αυτών διαβάζοντας διαγωνίως τους τίτλους των ειδήσεων να θεώρησαν πως ο αγαπημένος τους συντοπίτης απέκτησε και Family Office…

«Κυτίο Παραπόνων»

Η γκρίνια και τα παράπονα από τους ντόπιους υπαλλήλους που προσλαμβάνουν οι ελληνικές προξενικές αρχές στο εξωτερικό σχετικά με τους χαμηλούς μισθούς που λαμβάνουν, έπιασε τόπο. Το υπουργείο Εξωτερικών έθεσε το θέμα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και εκείνο με τη σειρά του συνέστησε ομάδα για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς του επιτόπιου προσωπικού που εργάζεται στις πρεσβείες και στα προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας ανέλαβε τη μελέτη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των αντιμισθιών του επιτόπιου προσωπικού, που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις διπλωματικές αρχές της χώρας στο εξωτερικό. Ακόμη, ανέλαβε την αποτύπωση των προκλήσεων που διαπιστώνονται από την εφαρμογή του σημερινού θεσμικού πλαισίου, αλλά και των τυχόν κινδύνων που προκύπτουν για το μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο διάστημα, ιδίως ως προς την αποτελεσματικότητα στην ανεύρεση κατάλληλου επιτόπιου προσωπικού, τη διασφάλιση διατήρησης του προσωπικού, καθώς ως προς λοιπά ζητήματα που κρίνονται σημαντικά.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας, κατά τη μελέτη των θεματικών ενοτήτων που θα εξετάσουν, θα αναδείξουν στις προτάσεις τους προς την ηγεσία του υπουργείου, τα ειδικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο κάθε πόλης, τις ιδιαιτερότητες της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε κάθε χώρα που επηρεάζουν τα κατώτατα όρια μισθών, τη σημασία της πορείας του πληθωρισμού, καθώς και όποιο άλλο τεχνικό ή ποιοτικό χαρακτηριστικό κρίνουν ότι συνδέεται με τη διαμόρφωση του ύψους της αντιμισθίας σε κάθε πόλη. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να καταθέσει την έκθεσή της στην ηγεσία του υπουργείου μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Το μόνο σίγουρο είναι πως για όλο αυτό το διάστημα το υπουργείο Εξωτερικών θα εξακολουθήσει να έχει το ρόλο του «Κυτίου Παραπόνων».

Άβολο τετράωρο

Άβολο ήταν το χθεσινό τετράωρο που πέρασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ηλίας Ξηρουχάκης στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών.

Οι ομιλητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης επέκριναν τον κ. Χατζηδάκη για το γεγονός ότι η συζήτηση είχε ζητηθεί το Νοέμβριο και έγινε τελικά τον Απρίλιο και ενώ ενδιάμεσα μεσολάβησε η διάθεση των ποσοστών του ΤΧΣ σε Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Βέλη δέχθηκε και ο κ. Στουρνάρας για την επιλογή του με «μπακαλίστικα» οικονομικά - κατά τον χαρακτηρισμό του Πάρη Κουκουλόπουλου – να εντάξει τις ζημίες του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα από το PSI ύψους 38,3 δισ. ευρώ στα «οφέλη» που είχε ο Έλληνας φορολογούμενος από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Οι βουλευτές χαρακτήρισαν αυθαίρετη αυτή την ερμηνεία και επεσήμαναν πως έχει και νομικές προεκτάσεις, εάν υιοθετηθεί ως επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς οι ομολογιούχοι ιδιώτες μικρο- επενδυτές που κουρεύτηκαν από το PSI εξαιρούνται από τον υπολογισμό του κ. Στουρνάρα, όπως και οι λοιποί ξένοι ομολογιούχοι.

Αλλά οι άβολες στιγμές για τον κ. Στουρνάρα δεν περιορίσθηκαν εκεί. Ακόμη, πιο άβολα αισθάνθηκε όταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη, του «υπενθύμισε» πως η Attica Bank παρουσίασε τα προηγούμενα χρόνια ζημιές και αδυναμία ολοκλήρωσης τιτλοποιήσης δανείων, με αποτέλεσμα να συμψηφισθεί επανειλημμένα η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, το γνωστό DTC με επανειλημμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που κόστισαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

«Η εποπτεία της Τράπεζας Αττικής ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος και όχι στον SSM, αισθάνεστε πως έχετε μερίδιο της ευθύνης για τα κακώς κείμενα στην τράπεζα;», ρώτησε η κ. Τζάκρη, τον εμφανώς ενοχλημένο κεντρικό τραπεζίτη.