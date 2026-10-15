Αναλαμβάνει τον ρόλο της παγκόσμιας δημιουργικής διευθύντριας της Fwrd και γίνεται πρέσβειρα της Revolve Los Angeles.

Η Κένταλ Τζένερ διευρύνει τη συνεργασία της με τη Revolve Group, αναλαμβάνοντας νέους ρόλους τόσο στη Fwrd όσο και στη Revolve Los Angeles.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε την Τρίτη, το μοντέλο αναλαμβάνει καθήκοντα παγκόσμιας δημιουργικής διευθύντριας της Fwrd, ενώ παράλληλα γίνεται πρέσβειρα της Revolve Los Angeles. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της συνεργασίας της με τον όμιλο, καθώς είχε οριστεί δημιουργική διευθύντρια της πολυτελούς πλατφόρμας λιανικής Fwrd το 2021.

Στο πλαίσιο του νέου της ρόλου, η Τζένερ θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη για την ψηφιακή δημιουργική κατεύθυνση της Fwrd, συμμετέχοντας στην επιλογή σχεδιαστών, στην επιμέλεια των μηνιαίων προτάσεων μόδας και στον σχεδιασμό σημαντικών διαφημιστικών.

Παράλληλα, ως πρόσωπο της Revolve Los Angeles, θα συμμετέχει σε καμπάνιες και εκδηλώσεις της εταιρείας, ενώ θα συνεργάζεται με το brand για την ανάπτυξη αποκλειστικών projects σύμφωνα με το wwd.com.

«Είμαι ενθουσιασμένη που συνεχίζω τη συνεργασία μου με τη Fwrd και διευρύνω τη σχέση μου με τη Revolve Los Angeles», δήλωσε η Κένταλ Τζένερ. Όπως ανέφερε, τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αναπτυχθεί μια συνεργασία που αντανακλά την προσωπική της αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη μόδα. Η ίδια υπογράμμισε ότι απολαμβάνει να ανακαλύπτει νέους σχεδιαστές, να επιλέγει κομμάτια που φορά στην καθημερινότητά της και να συμβάλλει στη διαμόρφωση της δημιουργικής ταυτότητας της Fwrd, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία της για τη συνέχεια της συνεργασίας με τη Revolve Los Angeles.

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Η διεύρυνση της συνεργασίας ανακοινώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Revolve Group επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, οι καθαρές πωλήσεις της Fwrd αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση για την περίοδο από την αρχή του έτους έως τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα, καταγράφηκε διψήφια αύξηση των καθαρών πωλήσεων εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρόεδρος του τομέα brand και συνεργασιών της Revolve Group, Ραΐσα Τζερόνα, χαρακτήρισε την ανάληψη των νέων ρόλων από την Τζένερ ως φυσική εξέλιξη της συνεργασίας τους.

Όπως δήλωσε, η Τζένερ αποτελεί εδώ και χρόνια σημαντικό μέλος της οικογένειας της Revolve, ενώ η συμβολή της στη Fwrd έχει βοηθήσει στην καθιέρωση του brand ως ενός από τους σημαντικούς προορισμούς πολυτελούς μόδας στον κλάδο. Η Τζερόνα πρόσθεσε ότι η ικανότητα του μοντέλου να συνδέεται με τους καταναλωτές μέσω της μόδας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας και εξέφρασε την πρόθεση της εταιρείας να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δύο μάρκες μαζί της.