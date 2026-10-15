Η Κατερίνα Μονογυιού σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου η Κατερίνα Μονογυιού, η οποία προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Η ίδια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την πρόταση γάμου που δέχθηκε πρόσφατα από το σύντροφό της, ενώ παράλληλα εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία της να αποκτήσει το δικό της παιδί.

Αρχικά, η Ζήνα Κουτσελίνη, ρώτησε την Κατερίνα Μονογυιού σχετικά με το αν θα επέλεγε την πολιτική ή την οικογένεια με την ίδια να απαντά: «Και τα δύο συνδυάζονται... Μπορεί να συνδυαστεί η εργασία και η οικογένεια. Εννοείται αυτό… Ευτυχώς ο Φάμπιο δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, ίσα ίσα που μου λέει ‘εγώ είμαι εδώ θα σε βοηθάω και θα έρχομαι στα νησιά μαζί σου, μαζί με το μωρό’».

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Μονογυιού και η επιθυμία της να γίνει μητέρα

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, στάθηκε αφορμή για να αναφερθούν οι δύο γυναίκες στην επιθυμία της Κατερίνας Μονογυιού να γίνει μητέρα.

Όπως παραδέχθηκε η ίδια, έχει πραγματοποιήσει δύο εξωσωματικές: «Το θέλω πάρα πολύ... Από τον Δεκέμβριο και μετά θα ξανά κάνω προσπάθειες να ξανά μείνω έγκυος. Έχω κάνει δύο φορές εξωσωματική, έχασα το μωράκι οκτώ – εννιά εβδομάδες. Ήταν πολύ δύσκολο, υπήρχε κάποιο θέμα με το έμβρυο και έτσι δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη…».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχω. Έχω τάξει στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και φοράω την Αγία Ζώνη της Παναγίας κάθε μέρα, μέχρι όταν έρθει η στιγμή και μείνω έγκυος, μέχρι το τέλος θα τη φοράω, γιατί πιστεύω πάρα πολύ», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Μονογυιού.

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