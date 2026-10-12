Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε για την αποχώρηση των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας των «Ράδιο Αρβύλα» με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η ομάδα της σατιρικής εκπομπής προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, ενώ λίγο αργότερα ο σταθμός επιβεβαίωσε την είδηση.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σάτιρα, στην συνεργασία που είχε στον παρελθόν με τον Αντώνη Κανάκη, αλλά και στη λήξη της συνεργασίας των «Ράδιο Αρβύλα» με τον σταθμό του Αμαρουσίου.

Αναφερόμενος στον πώς έχει εξελιχθεί η σάτιρα στην ελληνική τηλεόραση, ο Σωτήρης Καλυβάτσης δήλωσε: «Με στενοχωρεί ότι τείνει, εντός εισαγωγικών, να εκλείψει στη χώρα μας, που τη δημιουργήσαμε κιόλας. Αλλά η σάτιρα έχει μία βασική προϋπόθεση για να συμβαίνει: την ελευθερία του λόγου. Όσο λοιπόν θα μπαίνουν κόφτες, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ζορίζουν τα πράγματα».

Η αναφορά στους «Ράδιο Αρβύλα» και τον Αντώνη Κανάκη

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη: «Και στη συνεργασία που είχα παλαιότερα με τον Αντώνη και κάναμε το ΑΜΑΝ, όποτε υπήρξε παρέμβαση, λυνόταν το θέμα σχετικά εύκολα και γρήγορα… Προτιμάει ένα κανάλι να μην έχει μια σατιρική εκπομπή από το να του έρχονται μηνύματα προφανώς από αλλού και μετά να προσπαθεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα».

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Τέλος, ο Σωτήρης Καλυβάτσης απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου και αναφερόμενος στους «Ράδιο Αρβύλα», δήλωσε: «Κι αυτό που έγραψαν στην ανακοίνωσή τους ‘για λόγους αρχής’, προφανώς δεν βρίσκω κάποια άλλη αρχή. Όταν δεν μπορείς να εκφραστείς, τι σάτιρα να κάνεις; Άμα είναι, να μαζευτούμε να πούμε ανεκδοτάκια… Ο Αντώνης δεν είναι απαραίτητο να φύγει (σ.σ από μία συνεργασία), αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα το αφήσει έτσι και πολύ καλά θα κάνει…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κωμικός.

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