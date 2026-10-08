Απαλλάσσονται από τη σάτιρα και το απολαμβάνουν.

Το τέλος της εκπομπής των Ράδιο Αρβύλα από τον ΑΝΤ1 αποδόθηκε από τους ίδιους «αποκλειστικά» σε «λόγους αρχής». Εύκολο είναι να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτό σε προεκλογική σεζόν και με δεδομένη τη σκληρή κριτική που έκαναν στην κυβέρνηση με τη σάτιρά τους.

Αλλωστε, αν ρίξει κανείς μια ματιά σε ανοιχτά «γαλάζιους» λογαριασμούς στα social media (πχ Μπ. Παπαπαναγιώτου) θα διαπιστώσει ενθουσιασμό, πέρα από την ανακούφιση.

Ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πανηγύρισε χωρίς αναστολή: «Να μας γράφετε»... τους ευχήθηκε χαιρέκακα.

Α.