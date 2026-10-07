Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Άνθρωποι που ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτοί είναι οι ήρωες του «Ντέρτι», της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται απόψε στις 22:30, σε νέο ραντεβού, για να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης, το βάθος των χαρακτήρων και τη κινηματογραφική εικόνα της.

Με ένα δυνατό cast, συγκλονιστικές ερμηνείες και ανατρεπτικές στιγμές, το «Ντέρτι» θα συναντήσει την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής, που δεν έχει γίνει απλά μια φωτογραφία.

Τα χρώματα, τα ρούχα, τα σκηνικά, η μουσική, και η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των ‘80s επιστρέφουν για να γίνουν ξανά ο κόσμος που μέσα του θα γεννηθεί μία δυνατή ιστορία.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

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Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

«Ντέρτι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 9

Οι εντάσεις κορυφώνονται καθώς οι υποψίες γύρω από τον Αλέκο ενισχύονται, μετά τις αποκαλύψεις για όπλο και κρυμμένα χρήματα.

Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα, όμως η στάση του τον φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Βούλα, αλλά και με τον Λαγό, οδηγώντας τον εκτός υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, η Ξένια προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της και να κρατήσει τις ισορροπίες, ερχόμενη σε σύγκρουση τόσο με τον Πασχάλη όσο και με τον ίδιο τον Αλέκο. Η πίεση φαίνεται να αρχίζει να διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=TaJV2-jDqAA}

Παράλληλα, η Στέλλα βρίσκεται όλο και πιο βαθιά μέσα στο παιχνίδι, μεταφέροντας κρίσιμες πληροφορίες στον Άρη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον αδερφό της, τον Λευτέρη. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη μητέρα της, με την οποία φαίνεται ακόμη να τις χωρίζει ένας «τοίχος».

Ο Άρης συνεχίζει να έρχεται πιο κοντά με τους ανθρώπους του ΝΤΕΡΤΙ, ενώ νέα στοιχεία για πρόσωπα και κινήσεις γύρω από το μαγαζί ενισχύουν την αίσθηση ότι η υπόθεση κρύβει περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

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Την ίδια ώρα, προσωπικές ιστορίες φτάνουν σε οριακό σημείο, με αποκαλύψεις που απειλούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Καθώς τα μέτωπα ανοίγουν και οι σχέσεις δοκιμάζονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η αλήθεια πλησιάζει, αλλά το κόστος για όλους θα είναι μεγάλο.

Guest: Κώστας Αποστολάκης