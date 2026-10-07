Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μαύρο eyeliner μπορεί να κάνει τα μάτια να δείχνουν μικρότερα.

Ποιο είναι το κατάλληλο μακιγιάζ μετά τα 60; Σε μια ώριμη επιδερμίδα, στόχος είναι συχνά ένα βλέμμα φωτεινό και ξεκούραστο. Καθώς με την πάροδο των χρόνων τα βλέφαρα μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερη χαλάρωση, το μολύβι ματιών μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του βλέμματος.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι αποχρώσεις εξίσου κατάλληλες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μαύρο eyeliner μπορεί να κάνει τα μάτια να δείχνουν μικρότερα. Το λευκό, από την άλλη, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να δημιουργεί την εντύπωση πιο ανοιχτού βλέμματος. Μετά τα 60, όμως, οι makeup artists προτείνουν μια πιο διακριτική επιλογή: το μπεζ.

Αρκετοί ειδικοί συστήνουν την εφαρμογή μπεζ μολυβιού στην εσωτερική γραμμή του κάτω βλεφάρου, αντί για λευκό. Η συγκεκριμένη απόχρωση μπορεί να φωτίσει το βλέμμα και να δημιουργήσει την αίσθηση μεγαλύτερων ματιών, χωρίς την έντονη αντίθεση που μπορεί να προκαλέσει το λευκό.

Makeup artists συμφωνούν

Η makeup artist Ana Martín από τη MIA Cosmetics Paris προτείνει μπεζ ή nude μολύβι αντί για λευκό. Όπως εξηγεί, η επιλογή αυτή μπορεί να κάνει το μάτι να δείχνει μεγαλύτερο με πιο φυσικό τρόπο. Στο ίδιο πνεύμα, ο makeup artist David Deibis της Perricone MD προτείνει μπεζ ή nude μολύβι, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «μεγαλώνει το μάτι με φυσικό τρόπο».

Η επιλογή του μπεζ δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγονται τα σκούρα μολύβια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν το περίγραμμα των ματιών, κατά προτίμηση κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων και με ελαφρύ σβήσιμο. Με αυτόν τον τρόπο, η εσωτερική γραμμή του κάτω βλεφάρου παραμένει φωτεινή, ενώ παράλληλα τονίζεται το περίγραμμα των ματιών.

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Η μάσκαρα συμπληρώνει το αποτέλεσμα. Η makeup artist Laura Geller προτείνει ένα ανοιχτό μπεζ μολύβι στην εσωτερική γραμμή του κάτω βλεφάρου, ώστε τα μάτια να δείχνουν πιο ανοιχτά και φωτεινά, ενώ η μάσκαρα τονίζει τις βλεφαρίδες.

Δεν είναι απαραίτητο, επομένως, να αλλάξει συνολικά η ρουτίνα του μακιγιάζ. Μια διαφορετική επιλογή χρώματος μπορεί να επηρεάσει αισθητά το αποτέλεσμα. Για ένα πιο διακριτικό και φυσικό μακιγιάζ μετά τα 60, το μπεζ eyeliner μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή αντί για το λευκό.

Με πληροφορίες από clara.es